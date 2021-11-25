Турки отказываются от лиры и переходят на доллар

00:20 27.11.2021

В некоторые районы Стамбула стягиваются подразделения спецназа в ожидании беспорядочных протестов на фоне неспособности Эрдогана остановить стремительное падение валюты



Валютный кризис подрывает уверенность турок в способности правительства управлять экономикой, заставляя людей покупать доллары и выходить на улицы, чтобы выступить против политики президента Реджепа Тайипа Эрдогана.



Из-за недовольства по поводу неспособности президента остановить резкое падение турецкой лиры по стране прокатились протесты. Обесценивание лиры перечеркнуло экономические достижения двух последних десятилетий, благодаря которым у турок появилось ощущение, что они вступают в клуб ведущих экономик мира.



Протесты стали редкостью с тех пор, как Эрдоган сосредоточил власть в своих руках после попытки государственного переворота в 2016 году. Местная полиция заявила о начале расследования в отношении аккаунтов в социальных сетях, которые распространяют "манипулятивный контент" по поводу исторического обвала лиры.



По данным местной ассоциации юристов, полиция Стамбула задержала по меньшей мере 55 человек во время подавления протестов в среду вечером.



Быстрое падение турецкой лиры - 13% за один день в этом месяце и около 38% с начала года - вынудило турок обменять лиры на доллары, евро и другую валюту. Согласно данным, опубликованным центральным банком Турции в четверг, объем иностранных валют, которые домохозяйства хранят в турецких банках, на прошлой неделе, закончившейся 19 ноября, увеличились почти на 1 млрд. В настоящее время около 59% депозитов физических лиц в банках находятся в иностранной валюте по сравнению с почти 57% неделей ранее.



Иностранные инвесторы и рядовые турки стали отказываться от лиры после того, как Эрдоган снял с поста предыдущего председателя турецкого центрального банка Наджи Агбала за повышение процентных ставок в марте. Эрдоган уволил ряд высокопоставленных чиновников, которые попытались помешать ему снижать процентные ставки в прошлом.



Сложная неделя



Эрдоган проводит нетрадиционную политику снижения процентных ставок в условиях стремительного роста инфляции, которая достигла 20%. Центральные банки обычно повышают процентные ставки для борьбы с инфляцией в надежде снизить спрос на кредиты, однако Эрдоган и его политическая партия имеют идеологическое предубеждение против высоких процентных ставок, что основано на принципах ислама.



"Банковский сектор является одним из самых сильных в Турции. Нет никаких проблем, мы не находимся в каком-то критическом положении", - заявил глава центрального банка Шахап Кавджиоглу в четверг.



Кавджиоглу - бывший чиновник из партии Эрдогана, которого президент назначил на данный пост в марте.



В начале недели Эрдоган выступил в защиту проводимой им политики, заявив, что Турция ведет "экономическую войну за независимость", после чего лира снова упала. По словам турецких чиновников, стране нужен конкурентоспособный валютный курс, чтобы стимулировать экспорт.



Но даже турецкие экспортеры жалуются, что хаотичное падение лиры осложняет ценообразование и ведет к росту стоимости сырья и энергии.



В более широком контексте проблемы с лирой оказывают давление на корпоративный сектор страны. По данным центрального банка, на прошлой неделе турецкие компании сократили депозиты в иностранной валюте почти на $1 млрд, что, вероятно, свидетельствует о сокращении доступа к внешнему капиталу.



"Даже если вы сильная турецкая корпорация, эта неделя вряд ли была идеальной", - отметил Эдвард Глоссоп, экономист по развивающимся рынкам в Abrdn.



Скорее всего, компании используют денежные резервы, а не получают новое финансирование с рынков капитала.



Турецкая валюта рухнула после того, как центральный банк под давлением Эрдогана снизил процентные ставки для стимулирования роста, несмотря на рост инфляции. Последнее снижение ставки 18 ноября приблизило Турцию к полномасштабному экономическому кризису.



Кризис доверия



Турки уже давно хранят часть денег на валютных депозитах в турецких банках. Во времена экономических потрясений объемы депозитов обычно увеличиваются. Большой объем сбережений в иностранной валюте говорит об отсутствии у местных жителей уверенности в способности правительства управлять экономикой.



Валютный кризис также спровоцировал протесты по всей Турции, поскольку большая часть сбережений рядовых жителей испарилась. Лидеры турецкой оппозиции на этой неделе снова призывали к досрочным выборам, обвинив Эрдогана в государственной измене из-за его подхода к управлению экономикой.



"Существует огромный дефицит доверия. И он усиливается, - заявил Омер Дженкаль, бывший топ-менеджер турецкого подразделения HSBC и турецких банков. - Люди испытывают дискомфорт".



Недовольство по поводу состояния экономики угрожает подорвать власть Эрдогана, поскольку даже его основные сторонники столкнулись со снижением уровня жизни. Недавние опросы общественного мнения показывают, что правящая коалиция Эрдогана проигрывает оппозиционному альянсу политических партий.



На фоне валютного кризиса инвесторы бегут из активов, выпущенных турецким государством и компаниями. По словам участников рынков заемного капитала, спрос еще не восстановился. По данным Dealogic, турецкие суверенные или корпоративные облигации не выпускались с сентября.



В последние недели началась распродажа турецких корпоративных облигаций, которая продолжается даже после начала стабилизации валюты в среду. Доходность 4-летних долларовых облигаций, выпущенных Isbank, одним из крупнейших частных банков Турции, выросла в четверг восьмую торговую сессию подряд. Она превысила 8%, что является самым высоким уровнем за последние шесть месяцев. Доходность аналогичных облигаций, выпущенных турецким конгломератом Koç Holdings, выросла до самой высокой отметки с марта.



Даже солидные компании будут избегать международных рынков облигаций, считает Удай Патнаик, глава подразделения по долгам развивающихся рынков в Legal & General Investment Management.



"Ваши цены будут намного выше. Сейчас неподходящее время, придется подождать, пока все успокоится", - отметил он.



По его словам, компании, скорее всего, получают кредиты в местных банках или вместо этого используют денежные резервы.