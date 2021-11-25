Коридоры и границы. О чем договорились Россия, Армения и Азербайджан

00:31 27.11.2021

Путин, Алиев и Пашинян договорились о демаркации армяно-азербайджанской границы



Алексей Поплавский



В Сочи прошли переговоры президентов России и Азербайджана с премьер-министром Армении - стороны обсуждали дальнейшее урегулирование конфликта между Ереваном и Баку. Участники встречи договорились о создании комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы при содействии России, а также о разблокировке транспортных коридоров в регионе.



Президент России Владимир Путин, лидер Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян провели трехстороннюю встречу в Сочи, приуроченную к годовщине подписания соглашения о прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе



Стороны условились предпринимать шаги по повышению уровня безопасности и стабильности на границе Азербайджана и Армении.



В частности, достигнута договоренность о создании двухсторонней комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы с ее последующей демаркацией при консульском содействии России.



"Мы договорились по ряду вопросов, которые я считаю ключевыми. Первый из них - до конца этого года мы договорились это сделать, создание механизмов демаркации и делимитации границ между двумя государствами. Надеюсь, что это произойдет как можно быстрее, никаких препятствий для этого нет", - указал Путин по итогам встречи.



Кроме того, президент России также добавил, что стороны продвинулись по гуманитарным вопросам и достигли соглашения по разблокировке транспортных коридоров. По его словам, в рамках беседы много внимания было посвящено экономическим связям.



"В качестве первого шага мы говорили о разблокировании транспортных коридоров - это касается и железной дороги, и автомобильного сообщения. Я думаю, что здесь мы должны поблагодарить наших вице-премьеров, которые работают над этим вопросом уже в течение достаточно долгого времени", - подчеркнул Путин.



Чего ждать от соглашений



Участники высоко оценили переговоры, отметили позитивный характер работы российских миротворцев в регионе для стабилизации ситуации, а также подтвердили настрой на улучшение отношений. Так, Алиев указал, что Баку готов перевернуть страницу многолетнего противостояния с Ереваном, а Пашинян подтвердил настроенность Армении на эру мирного развития в регионе.



Опрошенные "Газетой.Ru" эксперты сходятся на том, что самым важным итогом стали договоренности о делимитации границ Армении и Азербайджана. По мнению старшего научного сотрудника Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николая Силаева, это поможет избежать обострений на границе, которые подрывали стабильность в регионе в последние месяцы.



"Вероятно, это будет способствовать тому, что обострений на границе будет меньше", - указал эксперт.



Однако с точки зрения Силаева, это вряд ли позволит убрать напряженность вокруг непосредственно Нагорного Карабаха. По мнению эксперта, глубокие разногласия между Арменией и Азербайджаном все равно сохраняются.



"Одна эта встреча их разногласия не разрешит. Здесь важно то, что стороны договорились предпринимать шаги по повышению уровня стабильности и безопасности на границе, а также подтвердили приверженность выполнению положений и заявлений от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. То есть в принципе Армения и Азербайджан подтвердили, что настроены на мир. Но как это будет все реализовываться - пока неизвестно. Очевидно, что это все не быстрая история", - добавил Силаев.



С ним отчасти согласен и заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ Владимир Евсеев, по его словам, избежать обострения ситуации вокруг Карабаха нельзя, но в случае создания рабочего механизма по делимитации и демаркации границ можно будет снизить напряжение на рубежах двух государств.



"В Карабахе ситуация все равно будет периодически обостряться вокруг территории [непризнанной] Нагорно-Карабахской республики. То есть там обострения могут продолжаться, но принципиально важно, что на этой встрече стороны вышли за пределы экономических отношений и обсудили не только разблокирование транспортных коридоров, но и создание механизма демаркации и демилитаризации. Но пока непонятно, насколько и когда он заработает", - отметил эксперт.



Почему стороны пошли на диалог



Переговоры лидеров Армении, Азербайджана и России были организованы российской стороной после очередного конфликта на армяно-азербайджанской границе: стороны обвиняли друг друга в обстрелах и вторжении на свою суверенную территорию. Ереван требовал от Москвы помощи для остановки провокации Баку, в Азербайджане вину за ситуацию перекладывали на Армению.



Приграничные обстрелы удалось остановить при помощи России посредством личных телефонных разговоров глав государств.



С точки зрения Николая Силаева из МГИМО, стороны в итоге согласились на переговоры благодаря влиянию России и лично президента Путина, несмотря на различные эмоциональные заявления.



"Эмоциональные заявления делаются, и их будет еще очень много. Конечно, у сторон есть сильные разногласия по поводу того, что может быть записано в мирном договоре, но никто не ожидал от этой встречи его подписания. Однако то, что она состоялась, говорит о том, что они все же настроены договариваться, хотя это будет очень трудно", - отметил эксперт.



В то же время Владимир Евсеев из Института СНГ указал, что тот же Никол Пашинян, несмотря на сложное положение, все же готов к поиску решения вопросов с Азербайджаном.



"На Никола Пашиняна оказывается серьезное давление со стороны США, Великобритании и Франции. То есть Пашинян находится в сложном положении, но давление, которое оказывается на него со стороны армянского населения, и сама ситуация подтолкнули его к поиску некоего компромисса. Правда, в данном случае важно, чтобы к этому компромиссу также была готова и азербайджанская сторона", - резюмировал эксперт.