 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В джунглях Белого дома кому-то придется стать жертвой
00:35 27.11.2021

Байден съест Харрис или Харрис Байдена?

София Сачивко
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Владимир Васильев

Американскому президенту Джо Байдену провели операцию по удалению потенциально предракового образования, о чем и сообщил врач Белого дома. Согласие пациента на распространение данной информации было получено.

На прошлой неделе главе США проводили колоноскопию, по результатам которой врачи решили, что свои обязанности он может исполнять без каких-либо ограничений. Во время исследования пациент находился под наркозом, так что исполнение обязанностей президента на это время было возложено на вице-президента Камалу Харрис.

Состояние здоровья американского президента регулярно обсуждается, в основном с его часто неоднозначными высказываниями и действиями. Они подчас вызывают беспокойство экспертов и американской общественности в его способности управлять государством.

В общем, преклонный возраст, 79 лет, может преподнести любой сюрприз, вплоть до самого печального. Так кто же может занять заветное кресло, если Джо Байден по состоянию здоровья или иным причинам вынужден будет его покинуть досрочно?

Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев видит два сценария.

- Первый, заложенный в Конституции, состоит в том, что Байден каким-то образом уходит с поста президента. Например, слагает с себя полномочия добровольно, хотя последние заявления о планах пойти на выборы надо понимать как то, что в отставку подавать не собирается. Допустим, будет задействована 25-я поправка, тогда автоматически президентом становится Харрис.

Она кого-то назначает вице-президентом, это ее конституционные полномочия. Это может быть кто угодно и, с моей точки зрения, в этом сейчас, возможно, вся интрига. Думаю, силы, которые стоят за кулисами администрации, давно бы отправили Байдена в отставку, но все уперлось в кандидатуру вице-президента. То есть человека, который создаст впечатление, что корабли государственности в надежных руках, что это человек, который реально оказывает влияние.

20 лет назад была подобная ситуация при Джордже Буше-младшем, который был мальчиком для озвучки, а делами фактически рулил его папа через (вице-президента - ред.) Дика Чейни.

Второй вариант состоит в том, что хитро ведет себя Байден, и идут разговоры, что он в принципе готов отправить Харрис в отставку. В этом сценарии он назначает кого-то вице-президентом и создается впечатление, что в Америке все в порядке. Этот кто-то - действующая фигура, подготовленная, все успокаиваются в расчете на то, что этот политический тяжеловес может убрать и Байдена. И все будет прекрасно. Байден не может не понимать, что любой сильный вице-президент вместо Харрис - это угроза ему самому.

Возможно, и то, что сегодня Белый дом живет по принципу "нам бы день простоять, да ночь продержаться". Складывается впечатление, что на сегодняшний день такой системой "коротких перебежек" функционирует Белый дом и высшие эшелоны власти. С моей точки зрения, этим объясняется все, что происходит в американской внутренней и внешней политике, в том числе в российско-американских отношениях - лебедь, рак и щука. Корабль не очень надежно управляем, поэтому непонятно, что и как будет дальше.

Такова коллизия - либо Байден съест Харрис, либо она его.

"СП": - Каковы перспективы Харрис и как может в случае ее президентства поменяться политика США, в том числе в отношении России?

- На сегодняшний день этого никто толком не знает. Харрис - по ее интересам, подходам - сугубо внутриполитическая фигура. У нее мало что в активе. В 2016 году ее избирают, она младший сенатор от Калифорнии. Она бывший генеральный прокурор. Это внутренняя тематика. Ее предпочтения амбиции публично пока не очень просматриваются.

В этих условиях главное - не совершать разборок. Как устоялись курсы, так пусть и идут. Пройдет какое-то время, чтобы она освоилась и начала что-то менять. Нужно, может быть, полгода, чтобы она немного вошла в курс дела.

Короля делает свита. В этом отношении система советников и т. д. сохранится.

"СП": - Но какие-то предпочтения у нее есть?

- Есть некий поколенческий подход. Байден - человек старой формации, продукт холодной войны. Он был председателем комитета по иностранным делам и т. д., считается специалистом в области внешней политики, да и просто старожилом Вашингтона, он основа некой стабильности, и в этом, возможно, одна из причин, почему его держат.

Харрис может даже не иметь своих предпочтения, она может отражать взгляды нового поколения, господствующие настроения группы политиков. Кроме того, есть вопрос ее личных предпочтений и здесь проблема не столь однозначна. Когда кто-то становится у штурвала горящего корабля, а рейтинг равен нулю, то человек действует не из своих предпочтений, а отдан на откуп судьбы, приходится делать то, что не нравится, что противоречит убеждениями, но надо поднять рейтинг.

Если завтра Харрис придет со своими 28−30% одобрения, ей надо будет делать что-то, что повысит ее популярность. Если конфронтационная составляющая в российско-американских отношениях будет востребована и способствовать ее популярности, она будет следовать этому пути, представив себя этакой прокуроршей, этаким Понтием Пилатом в отношении России. А может, будет истребована линия на замирение, на то, что надо встречаться, договариваться.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1637962500
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