$ 3.5 млрд всмятку: Самолет Yun-8 сбросил звуковую бомбу на АПЛ "Коннектикут"?

00:42 27.11.2021

Одна из самых ценных подлодок США очень скоро станет ломом черных металлов



Александр Ситников



По сообщениям американских СМИ, поврежденная в Южно-Китайском море 2 октября непонятно кем и, главное, непонятно как, американская атомная подводная лодка "Коннектикут" класса "Морской волк", вряд ли подлежит ремонту. Так, отчеты Военно-морского института США (United States Navy, или USN) свидетельствуют, что в Америке для субмарин этого типа вообще нет доступных запасных частей, а также производств для их изготовления. Другими словами, чтобы ее отремонтировать, нужно заново восстановить техпроцесс, вложения в который окупаются при серийном выпуске.



Тем не менее, сейчас специалисты ВМС США упорно изучают вопрос, что дешевле, все-таки отремонтировать АПЛ "Коннектикут", или утилизировать ее, несмотря на важность подлодки. Как пишет Military Watch, есть все предпосылки, что "Морской волк" разделит судьбу сгоревшего 12 июля 2020 года УДК "Боном Ричард". После того, как обнаружилось, что на восстановление боеспособности последнего потребуется около $ 3 млрд и 7 лет работы, решено было списать обугленное судно, заказав новый авианесущий корабль за $4.1 млрд.



Оказывается, есть технологические нюансы, влияющие на прочность корпуса. Именно поэтому тамошние инженеры не гарантируют, что починка атомной субмарины "Коннектикут" не скажется на эксплуатационных характеристиках. Тот же MW убежден, что американские стальные корпуса субмарин, хоть и дешевле российских титановых, но де-факто непригодны к ремонту после серьезных инцидентов. Почему - второй вопрос.



Возможно, в США были уверены, что "Морские волки" застрахованы от катастроф. Кстати, в отчетах USN прямо говорится, что даже после восстановления АПЛ "Коннектикут" не достигнет своих прежних качеств.



Свет могли пролить обстоятельства аварии или хотя бы фотографии повреждений ниже надводной ватерлинии, но янки "молчат как партизаны", тем самым ставят под сомнение версию удара о неизвестную подземную гору. Вообще-то, руководство ВМС США не подтверждает, но и не опровергает эту версию. Казалось бы, что тут такого - подумаешь, помяли балластные цистерны, как первоначально предполагал USN. Но из-за этого подлодки на металлолом не отправляют.



Поэтому все чаще заокеанские эксперты говорят о столкновении либо с неизвестной субмариной, либо с большим подводным беспилотным аппаратом. Признаться в этом янки не могут, чтобы не нанести себе еще больший репутационный ущерб.



Короче, из официальной информации понятно, что ничего непонятно. Но многие эксперты догадались, что имел в виду старший офицер чина CDR (в ВМС США) Синди Филдс, представитель подводных сил Тихоокеанского флота США, когда сказал: "Военно-морская верфь Пьюджет-Саунд назначена Военно-морским надзорным органом для последующего ремонта". Речь идет об единственном в США предприятии, сертифицированном для утилизации АПЛ и атомных крейсеров. Именно здесь, согласно открытой информации, отправили на металлолом более 125 подводных лодок и крупных кораблей. Экипажи кораблей, идущие в Пьюджет-Саунд, говорят о своем последнем походе.



Повторимся, решение об утилизации официально еще не озвучено, в том числе и потому, что АПЛ класса "Морской волк" считаются уникальным активом ВМС США. Нет нужды нахваливать вражеский подводный ракетоносец, отметим лишь, что янки называют его самым тихим и невероятно быстроходным. Это самый настоящий охотник за русскими и китайскими подлодками, а его хваленая акустика рассчитана на маневрирование в сложном мелководье.



Чтобы было понятно, какие горькие слезы сейчас льют звездно-полосатые адмиралы, приведем следующий пример. В 2013 году "Джимми Картер", третья и последняя построенная по проекту "Морской волк" подлодка, получила самую высшую награду, которую только может получить военное подразделение США.



Награда была присуждена за операцию "Миссия 7", о которой в президентской речи говорится, что она "выполнялась в широком спектре неблагоприятных и чрезвычайно стрессовых условий без внешней поддержки… в достижении жизненно важных целей национальной безопасности".



Добавим также, что "Коннектикут", как и "Джимми Картер" - это еще одна из самых дорогих подлодок в мире. Они входят в научную секретную эскадру № 5, специализирующуюся на испытаниях новых подводных подслушивающих устройств и дистанционно пилотируемых подводных аппаратов. На борту ее в подводных походах, как правило, находятся гражданские спецы-разработчики.



CNN приводит мнение американских подводников, которые сравнивают "Морского волка" с роскошным спортивным авто на фоне рабочих лошадок вроде "Лос-Анджелеса". Пентагон планировал построить 29 субмарин этой серии, но, столкнувшись с бюджетными проблемами, ограничился тремя.



Крейг Хупер из Forbes считает, что нельзя недооценивать значение этого инцидента. Это не просто случайная авария и шум из ничего на радость американофобам. Он пишет: "В качестве последнего признака серьезного системного упадка в США объявлено, что „Коннектикут", одна из трех американских ударных подводных лодок класса „Морской волк" стоимостью в несколько миллиардов долларов, была выведена из строя". По его мнению, речь идет об операционном кризисе, в том числе кадровом.



Что же могло такое произойти с "Коннектикутом", чтобы заявить о системном упадке? На форумах публикуется версия со ссылкой на инсайдеров в ВМС США. Несмотря на супер-пупер акустику и якобы непревзойденную незаметность, китайская морская научная охрана наблюдала за приблизительным положением и глубиной атомной подводной лодки класса "Морской волк", когда та вошла в Южно-Китайское море. Затем для обнаружения и вытеснения были отправлены корабль акустического обнаружения Типа 927, дислоцированный на острове Юньшоу, и противолодочный вертолет, дислоцированный на острове Юнсин. Далее уже военный самолет Yun-8 взлетел с базы НОАК Юйлинь и сбросил звуковую бомбу якобы в тестовых целях в районе дежурства секретной субмарины США.



На "Коннектикуте", судя по всему, началась паника, приведшая к тому, что янки захотели как можно быстрее покинуть опасный район. Череда ошибок в командовании и привела к аварии, причем настолько опасной, что субмарина фактически не подлежит восстановлению. Карл Томас, командующий 7-м флотом США, "сделал ритуальное кровопускание", уволив трех командиров подлодки. По словам вице-адмирала, этого инцидента можно было бы избежать при "здравом суждении, разумном принятии решений и соблюдении необходимых процедур при планировании навигации".



Напрашивается вопрос, были ли другие необъявленные столкновения в Южно-Китайском море и есть ли потенциал для такого рода аварий в будущем? Как справедливо заметил Forbes: "Неудача с американским кораблем „Коннектикут"… больше не является внутренним делом флота… продолжающееся молчание приносит больше вреда, чем пользы". И такой поворот событий является особенно неблагоприятным, поскольку "Морской волк" долгое время применялся только для задач, которые наносят ущерб безопасности Китая. Значит, его списывают не только потому, что дорого ремонтировать, а из-за ненужности.



