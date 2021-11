Второй день протестов в Хороге: переговоры митингующих с властями завершились безрезультатно

27.11.2021

Мирзонаби Холикзод

Второй день протестов в Хороге: переговоры митингующих с властями завершились безрезультатно.



Переговоры гражданских активистов и властей Горно-Бадахшанской автономной области по событиям последних дней завершились безрезультатно. Об этом Радио Озоди сообщил вечером 26 ноября один из участников переговоров на условиях анонимности.



Официальной информации о переговорах в Хороге нет.



Второй день в административном центре ГБАО продолжается митинг. 25 ноября сотни человек собрались у здания обладминистрации и потребовали найти и наказать виновных в убийстве 29-летнего жителя Рошткальинского района Гулбиддина Зиебекова. Прокуратура ГБАО подтвердила, что в кишлаке Шохдара была проведена спецоперация силовых структур, но утверждает, что Зиебеков оказал сопротивление и был ранен.



Собеседник Радио Озоди сказал, что на переговорах с гражданскими активистами – представителями митингующих участвовали начальник УМВД по Согдийской области Абдулло Навджувонов, министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джума, депутат нижней палаты парламента Азиз Гиеев. Сообщается, что к переговорному процессу может присоединиться бывший глава ГБАО Едгор Файзов.



"Митингующие требуют, что власти признали акцию разрешенной, чтобы в будущем не возникли проблемы у ее участников. Власти не согласились", отметил наш собеседник.



Ранее сегодня гражданские активисты потребовали от главы региона Алишера Мирзонабота выйти к митингующим на главной площади Хорога. По словам активистов, утром 26 ноября они пообщались с главой ГБАО Алишером Мирзонаботом. На встрече присутствовали министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джума, депутат нижней палаты парламента Азиз Гиеев и два местных депутата из Рошткальинского района.



Бахтовар Бахтиеров, один из участников встречи, сообщил Радио Озоди, что глава ГБАО Алишер Мирзонабот отказался выполнить требование митингующих об аресте и привлечении к уголовной ответственности виновных в убийстве Зиебекова, заявив, что не обладает такими полномочиями.



По словам Бахтиерова, это была вторая встреча с главой региона - поздно вечером 25 ноября председатель области Алишер Мирзонабот принял представителей митингующих. Глава региона на встрече отдал распоряжение о прекращении стрельбы сотрудниками правоохранительных органов.



"Мирзонабот позвонил руководству ОМВД и потребовал прекратить стрельбу в сторону митингующих. С тех пор ни одного выстрела не прозвучало. Сейчас мы хотим, чтобы власти восстановили доступ к интернету и нашли выход из создавшейся ситуации", сказал гражданский активист.



Кроме того, жители потребовали снять блокпосты в Хороге. Один из митингующих на центральной площади города сказал 26 ноября: "Наличие блокпостов представляет опасность для населения. Школьники и обычные граждане проходят по этим дорогам. В любой момент существует опасность возникновения напряженности, в любой момент может открыться стрельба. Наше требование – снять все блокпосты в городе. Это снизит потенциальные риски. Это наше безоговорочное требование".



Он добавил: "Жители никогда не выступали и не выступают за беспорядки, но несмотря на это, силовики по-прежнему стреляют в невинных людей в их собственных домах. Как можно сохранять спокойствие в этой ситуации? Кто-то обязательно должен ответить за это преступление".



Вчера прокуратура ГБАО подтвердила, что 25 ноября в кишлаке Шохдара была проведена спецоперация силовых структур по задержанию Зиебекова, который находился в розыске по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных статьями 181, ч. 3 ("Захват заложника организованной группой") и 189, ч. 3 ("Возбуждение национальной, расовой, местнической или религиозной вражды") УК Республики Таджикистан.



25 ноября у здания обладминистрации произошла стычка между протестующими и сотрудниками силовых ведомств Таджикистана, в результате которой несколько человек были ранены. Как сообщили источники Радио Озоди, двое их раненых скончались в областной больнице. Утром 26 ноября умер Гулназар Муродбеков - он получил огнестрельное ранение в ходе операции по задержанию Гулбиддина Зиебекова. Третий погибший в ходе событий в Хороге - Тутишо Амиршоев.



Бахтовар Бахтиеров сказал, что в настоящее время на центральной площади Хорога находятся около 4 тыс. человек. Подтвердить достоверность этой информации не представляется возможным. На отправленных из Хорога в адрес Радио Озоди фотографиях видно, что на площади выставили два гроба с телами погибших. Вчера протестующие привезли к зданию областной администрации тело убитого Зиебекова.