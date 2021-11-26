 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Второй день протестов в Хороге: переговоры митингующих с властями завершились безрезультатно
00:43 27.11.2021

Мирзонаби Холикзод
Второй день протестов в Хороге: переговоры митингующих с властями завершились безрезультатно.

Переговоры гражданских активистов и властей Горно-Бадахшанской автономной области по событиям последних дней завершились безрезультатно. Об этом Радио Озоди сообщил вечером 26 ноября один из участников переговоров на условиях анонимности.

Официальной информации о переговорах в Хороге нет.

Второй день в административном центре ГБАО продолжается митинг. 25 ноября сотни человек собрались у здания обладминистрации и потребовали найти и наказать виновных в убийстве 29-летнего жителя Рошткальинского района Гулбиддина Зиебекова. Прокуратура ГБАО подтвердила, что в кишлаке Шохдара была проведена спецоперация силовых структур, но утверждает, что Зиебеков оказал сопротивление и был ранен.

Собеседник Радио Озоди сказал, что на переговорах с гражданскими активистами – представителями митингующих участвовали начальник УМВД по Согдийской области Абдулло Навджувонов, министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джума, депутат нижней палаты парламента Азиз Гиеев. Сообщается, что к переговорному процессу может присоединиться бывший глава ГБАО Едгор Файзов.

"Митингующие требуют, что власти признали акцию разрешенной, чтобы в будущем не возникли проблемы у ее участников. Власти не согласились", отметил наш собеседник.

Митинг протеста на главной площади Хорога. 26 ноября 2021 года
Митинг протеста на главной площади Хорога. 26 ноября 2021 года
Ранее сегодня гражданские активисты потребовали от главы региона Алишера Мирзонабота выйти к митингующим на главной площади Хорога. По словам активистов, утром 26 ноября они пообщались с главой ГБАО Алишером Мирзонаботом. На встрече присутствовали министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джума, депутат нижней палаты парламента Азиз Гиеев и два местных депутата из Рошткальинского района.

Второй день протестов в Хороге
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Второй день протестов в Хороге
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Нусхабардорӣ шуд
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Бахтовар Бахтиеров, один из участников встречи, сообщил Радио Озоди, что глава ГБАО Алишер Мирзонабот отказался выполнить требование митингующих об аресте и привлечении к уголовной ответственности виновных в убийстве Зиебекова, заявив, что не обладает такими полномочиями.

По словам Бахтиерова, это была вторая встреча с главой региона - поздно вечером 25 ноября председатель области Алишер Мирзонабот принял представителей митингующих. Глава региона на встрече отдал распоряжение о прекращении стрельбы сотрудниками правоохранительных органов.

"Мирзонабот позвонил руководству ОМВД и потребовал прекратить стрельбу в сторону митингующих. С тех пор ни одного выстрела не прозвучало. Сейчас мы хотим, чтобы власти восстановили доступ к интернету и нашли выход из создавшейся ситуации", сказал гражданский активист.

Протестующие привезли тело убитого к зданию областной администрации. Хорог, 25 ноября 2021 года
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Кроме того, жители потребовали снять блокпосты в Хороге. Один из митингующих на центральной площади города сказал 26 ноября: "Наличие блокпостов представляет опасность для населения. Школьники и обычные граждане проходят по этим дорогам. В любой момент существует опасность возникновения напряженности, в любой момент может открыться стрельба. Наше требование – снять все блокпосты в городе. Это снизит потенциальные риски. Это наше безоговорочное требование".

Он добавил: "Жители никогда не выступали и не выступают за беспорядки, но несмотря на это, силовики по-прежнему стреляют в невинных людей в их собственных домах. Как можно сохранять спокойствие в этой ситуации? Кто-то обязательно должен ответить за это преступление".

Вчера прокуратура ГБАО подтвердила, что 25 ноября в кишлаке Шохдара была проведена спецоперация силовых структур по задержанию Зиебекова, который находился в розыске по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных статьями 181, ч. 3 ("Захват заложника организованной группой") и 189, ч. 3 ("Возбуждение национальной, расовой, местнической или религиозной вражды") УК Республики Таджикистан.

25 ноября у здания обладминистрации произошла стычка между протестующими и сотрудниками силовых ведомств Таджикистана, в результате которой несколько человек были ранены. Как сообщили источники Радио Озоди, двое их раненых скончались в областной больнице. Утром 26 ноября умер Гулназар Муродбеков - он получил огнестрельное ранение в ходе операции по задержанию Гулбиддина Зиебекова. Третий погибший в ходе событий в Хороге - Тутишо Амиршоев.

Бахтовар Бахтиеров сказал, что в настоящее время на центральной площади Хорога находятся около 4 тыс. человек. Подтвердить достоверность этой информации не представляется возможным. На отправленных из Хорога в адрес Радио Озоди фотографиях видно, что на площади выставили два гроба с телами погибших. Вчера протестующие привезли к зданию областной администрации тело убитого Зиебекова.

Источник - rus.ozodi.org
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