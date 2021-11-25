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|Зима будет... КырМинэнерго признал, что 4 агрегат Токтогулки раньше весны не починят
00:45 27.11.2021
Идет выпадение на 300 Мвт, мы вынуждены пройти зиму без 4 гидроагрегата Токтогульской ГЭС, сообщил сегодня, 26 ноября, министр энергетики Доскул Бекмурзаев на Совете безопасности, в ответ на вопрос президента Кыргызстана Садыра Жапарова.
Ранее, в ходе выступления на Совбезе, министр сообщил, что установка 4 гидроагрегата перенесена на июнь 2022 года.