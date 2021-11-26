Активы КазНацфона более чем на $536 млн вернули Нацбанку РК. Дело Стати закрыто

08:59 27.11.2021

Снят арест с активов Национального фонда Республики Казахстан в сумме порядка $536 млн, сообщает Zakon.kz.

О возвращении суммы в распоряжение Национального банка говорится в пресс-релизе организации.



Как сообщалось ранее, в декабре 2017 года Стати получили заочное постановление о признании арбитражного решения, которое впоследствии было подтверждено постановлением суда первой инстанции Бельгии. Начиная с мая 2018 года, активы Национального фонда Республики Казахстан на сумму $530 млн, размещенные в Bank of New York Mellon, находились под арестом.



16 ноября 2021 года Апелляционный суд Брюсселя полностью отменил решение нижестоящего суда о признании и исполнении арбитражного решения на территории Бельгии на основании выводов о мошеннических действиях со стороны Стати.



В результате совместных усилий Национального банка Казахстана и Министерства юстиции Республики Казахстан вышеуказанные активы Национального фонда высвобождены из-под ареста.

Пресс-служба НБРК



Константин Вноровский