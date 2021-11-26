 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Москва. Причина "таджикского бунта" у посольства в статусе Горного Бадахшана, - "МК"
09:57 27.11.2021

Причина "таджикского бунта" у посольства крылась в статусе Горного Бадахшана
Войска окружили мятежный город

Вчера к посольству Таджикистана в Москве пришли сотни граждан этой страны. Причиной назвали события в таджикском Хороге, главном городе Горного Бадахшана, где был убит местный житель. Мы выясняли, чем случившееся так задело таджиков.

В городе Хорог второй день не стихают массовые протесты из-за убийства местного жителя. Версии на этот счет циркулируют разные. "Народная": мужчина якобы вступился за свою сестру, которой домогался помощник прокурора одного из районов Горного Бадахшана. Войска оцепили горы вокруг города и отключили Интернет, а внутри Хорога люди валят деревья, чтобы перегородить дорогу технике. Протестующие ранили уже 5 полицейских. По данным местных СМИ, среди протестующих пострадали 6 человек, двое погибли. При этом люди начинают переходить к политическим требованиям.

Массовая акция протеста началась в центре Хорога 25 ноября с нескольких десятков человек, но, по словам местных жителей, народ продолжает стягиваться туда не только со всего города, но и с окрестных сел. Люди ночевали прямо на улице, для этого они развели костер на площади.

Убитый - житель Рошткалинского района Горного Бадахшана Гулбиддин Зиебеков. Полицейские обвинили его в том, что он похитил помощника прокурора. Зиебеков разыскивался по подозрению в захвате заложника организованной группой и возбуждении национальной, расовой или религиозной вражды.

Утром 25 ноября силовики пришли домой к Зиебекову и попытались его задержать. Полицейские применили табельное оружие, в результате чего были ранены нападавший и два его друга, один из которых тоже был полицейским и говорил коллегам, что их действия незаконны. По словам очевидцев, Зиебекова вывели из дома живым, посадили в полицейский автомобиль, а через какое-то время сообщили о его смерти.

Полицейские сообщают, что Зиебеков оказал вооруженное сопротивление при аресте - стрелял в них из пистолета Макарова.

Очевидцы говорят, что днем 25 ноября протестующие принесли тело Зиебекова на центральную площадь Хорога.

Протестующие утверждают, что убитый стал фигурантом уголовного дела из-за инцидента, произошедшего в феврале 2020 года. Тогда Зиебеков вместе со своими родными и близкими похитил помощника прокурора Абдусалома Абирзоду и удерживал его у себя на протяжении 8 часов, периодически избивая и требуя извинений за приставания к его сестре. Есть даже видео, на котором Абирзода в окружении толпы мужчин просит прощения у всех жителей автономной области за свое поведение.

Глава Горного Бадахшана Алишер Мирзонабот пообещал протестующим в ближайшие 2-3 месяца разобраться в развернувшейся трагедии и наказать виновных. Речь не только об убитом Зиебекове, но и о тех, кто был убит и ранен во время протестов. Однако люди считают, что этого недостаточно. Во-первых, они уже знают, кто и когда совершил преступление, поэтому расследование должно быть проведено за 10 дней. Во-вторых, они выдвинули политические требования.

Прежде всего, они хотят, чтобы 70% военных в Хороге формировались из местных жителей. При этом должен быть расформирован Межведомственный штаб по обеспечению порядка и законности. Блокпосты в Хороге должны быть убраны, Интернет восстановлен, а глава автономной области уволен.

Эксперт по странам Центральной Азии Аркадий Дубнов рассказал "МК", насколько серьезные события разворачиваются в Хороге и могут ли перерасти во что-то большое:

- Прежде всего, хочу подчеркнуть, что события в Хороге не имеют никакого отношения к тем угрозам, о которых постоянно твердит официальный Душанбе, говоря об Афганистане. Во-вторых, Горный Бадахшан – это невынимаемая заноза из дискурса таджикской внутренней политики, ее целостности и стабильности.

Памирцы, которые живут в автономной области, действительно отличаются от низинных таджиков. Они являются шиитами, а их духовный лидер - принц Ага-хан IV. Причем все конфликты жителей Горного Бадахшана с центральной властью всегда разрешались при посредничестве Ага-хана. Их нынешние требования лишь подчеркивают стремление к обособленности от Душанбе.

Обычно инциденты, которые приводят к конфликту между центром и автономной областью, возникают неожиданно. Происходят они из-за того, что Душанбе стремится разрешать бытовые конфликты при помощи жестких силовых методов.

Если власти Таджикистана оперативно и уважительно отнесутся к претензиям памирцев, то инцидент удастся нивелировать и разрешить. В противном случае может начаться полноценное вооруженное противостояние. Местные жители вооружены. Ситуация в Горном Бадахшане может оказаться бикфордовым шнуром для и так более чем напряженной ситуации в Таджикистане.

- Насколько сильно в Горном Бадахшане представлено государство? Когда читаешь о том, что протестующие принесли тело убитого на главную площадь города и организовали вокруг митинг, складывается впечатление, что не очень сильно.

- Местные жители ощущают себя реально автономной структурой внутри Таджикистана. Люди не чувствуют себя чем-то обязанными Душанбе, и именно в этом состоит их главная претензия. Они сами хотят формировать местные органы государственной власти.

- А Душанбе почему этого не хочет?

- Там считают, что это приведет к нарастанию угрозы сепаратизма и концентрации оппозиционных структур в Горном Бадахшане.

- Насколько обоснованы эти страхи?

- Сегодня со стороны памирцев нет реальной опасности сопротивления официальному Душанбе. Вот во время гражданской войны памирцы, будучи частью оппозиционных сил, действительно представляли угрозу властям республики.

Артур АВАКОВ

Источник - mk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1637996220
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