Госдолг Узбекистана превысил $25 млрд

10:03 27.11.2021

Государственный долг Узбекистана в третьем квартале вырос на 1,1 млрд долларов - до 25,3 млрд долларов, что составляет 38,4% ВВП. Деньги направят на финансирование инвестпроектов, дефицита госбюджета и погашение долга.



Государственный долг Узбекистана на 1 октября 2021 года вырос до 25,3 млрд долларов, что составляет 38,4% валового внутреннего продукта (ВВП). Это произошло за счет увеличения госдолга в третьем квартале на 1,1 млрд долларов, следует из отчета Министерства финансов (PDF).



Государственный внешний долг по сравнению с предыдущим кварталом увеличился примерно на 900 млн долларов - до 22,7 млрд долларов (34,4% к ВВП). Из этой суммы 16,3 млрд долларов - долг, привлеченный от имени правительства, 6,4 млрд долларов - под гарантию Узбекистана.



Государственный внутренний долг также вырос на 200 млн долларов - до 2,6 млрд долларов (4% к ВВП). Из этой суммы более 3,96 трлн сумов - государственные ценные бумаги, $2,2 млрд - внутренний долг под гарантии государства.



Динамика госдолга Узбекистана. Источник: Минфин



По данным Минфина, рост госдолга на 1,1 млрд долларов в июле-сентябре в основном связан с "финансированием инвестиционных проектов и дефицита государственного бюджета, а также погашением долга на 356,4 млн долларов". В результате:



остаток внешнего долга, привлеченного от имени Узбекистана, увеличился на 897,6 млн долларов;

остаток внешнего долга под гарантию государства вырос на 42,2 млн долларов;

остаток внутренних обязательств, взятых под гарантию государства и погашаемых из государственного бюджета, увеличился на 102,2 млн долларов;

выпуск государственных ценных бумаг на 1,19 трлн сумов и погашение гособлигаций на сумму 407,2 млрд сумов снизили остаток задолженности на 789,2 млрд сумов.

По итогам первого квартала госдолг составлял 23,2 млрд долларов, что на 2,1 млрд долларов ниже текущего показателя. Однако Минфин указывает, что тенденция к снижению государственного долга к ВВП, наблюдавшаяся в первом полугодии, продолжилась и в третьем квартале.



В частности, если отношение госдолга к ВВП на начало 2021 года составляло 38,9% (до этого сообщалось о 40,4%), то на 1 октября - 38,4%.



"Снижение отношения государственного долга к ВВП с начала этого года в основном объясняется пруденциальными мерами, принятыми для обеспечения безопасности и эффективности государственного долга, а также ростом реального ВВП", - говорится в сообщении.



За девять месяцев текущего года темпы роста остатка госдолга составили 4,6%, тогда как реальный ВВП за соответствующий период вырос на 6,9%.



Большая часть госдолга по-прежнему направляется на финансирование дефицита бюджета ($5,6 млрд), на электроэнергетику ($3,1 млрд) и нефтегазовую сферу ($2,8 млрд).



По итогам января-сентября расходы на обслуживание госдолга (за счет средств госбюджета и госпредприятий) выросли и составили 1,64 млрд долларов.



В отчете также перечислены проекты, финансируемые за счет средств внешних заимствований.



В середине мая президент Шавкат Мирзиеев высказался о росте внешнего долга. "Все говорят, что у нас растет внешний долг. Если бы мы не брали деньги из-за границы, то смогли бы мы развить нашу экономику до такого уровня?" - сказал он.