 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Шелковый путь" по-европейски? Евросоюз бросает вызов Китаю и не только, - В.Малышев
11:24 27.11.2021

"Шелковый путь" по-европейски?
Евросоюз бросает вызов Китаю и не только
Владимир Малышев
26.11.2021

Еврокомиссия намерена увеличить внешнеполитический вес ЕС с помощью специальной программы по поддержке важных инфраструктурных проектов. Финансовые вложения в них станут центральной частью новой стратегии "Глобальный шлюз". Уже очевидно, что эта инициатива направлена в первую очередь против КНР.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (на фото), комментируя перспективы Европейского инфраструктурного проекта Global Gateway, на который Брюссель намерен выделить €40 млрд - именно столько обойдется создание трасс, железных дорог и информационных каналов - предупредила:

"Для Европы нет смысла строить качественную дорогу между медным рудником, который принадлежит китайцам, и морским портом, который принадлежит китайцам".

Как отмечает немецкая газета Handelsblatt, в свое время Пекин заполнил оставленные странами Запада пустоты и создал собственную зону влияния, которая простирается до самой Европы. Китай расширяет свое присутствие даже в Германии: к примеру, в сентябре этого года китайская транспортная компания Cosco купила в Гамбурге разгрузочный терминал за €100 млн.

В Европе засуетились

Эти шаги вызвали беспокойство в Берлине: в отчете МИД ФРГ отметили, что КНР использует проект "Шелковый путь" для увеличения своего глобального политического влияния, а также для изменения на свой манер глобальных норм и стандартов. Кроме того, европейские компании опасаются нечестной конкуренции со стороны китайского бизнеса, получающего государственную поддержку. В связи с этим союз немецкой промышленности уже давно выступает в поддержку создания европейского глобального инфраструктурного проекта.

При этом в ориентировочном плане Еврокомиссии ничего не говорится о самом важном экономическом вопросе, пишет Handelsblatt: как именно европейские компании будут включены в инфраструктурный проект ЕС. К тому же, как отмечает издание, €40 млрд слишком мало, чтобы конкурировать с китайским "Шелковым путем". Впрочем, в Брюсселе намекают, что в ближайшие годы станут доступны дополнительные инвестиции: кроме того, у ЕС в распоряжении есть субсидии из бюджета.

Но 40 млрд – действительно мало. Ведь китайцы уже намерены потратить на свою программу "Один пояс, один путь" на порядок больше – более 2,5 триллиона долларов.

Как известно, "Новый шелковый путь" – концепция паневразийской, а в перспективе – межконтинентальной транспортной системы, продвигаемой Китаем, в сотрудничестве с Казахстаном, Россией и другими странами, для перемещения грузов и пассажиров по суше из Китая в страны Европы.

Этот транспортный маршрут включает трансконтинентальную железную дорогу – Транссибирскую магистраль, которая проходит через Россию и второй Евразийский континентальный мост, проходящий через Казахстан. Поезда по этому, самому длинному в мире грузовому железнодорожному маршруту из Китая в Германию, будут идти 15 дней, что в 2 раза быстрее, чем по морскому маршруту через Суэцкий канал.

В том виде, как излагает проект немецкая газета, пока не ясно, какой именно проект маршрута рассматривает ЕС, и чем именно его глобальная инициатива будет отличаться от китайской. Как сообщает итальянская Giornale, все эти вопросы еще рассматриваются и изучаются.

Германия стремится к стратегической автономии

Как считает Giornale, речь идет о том, чтобы, прежде всего, "укрепить европейский технический потенциал, чтобы позволить странам ЕС справиться с хронической нехваткой ресурсов в глобальном масштабе, а также, чтобы заполнить инфраструктурный пробел, необходимый для перезапуска механизмов глобализации.

В рамках этой инициативы Германия стремится к стратегической автономии Старого континента и поиску новых, сбалансированных отношений с Китаем. Global Gateway – это "важный шаг, чтобы идти в ногу в международной гонке за геополитическое влияние".

Концепцию "Нового шелкового пути" под лозунгом "Один пояс – один путь" лидер КНР Си Цзиньпин выдвинул еще в 2013 году. Это – многокомплексный проект, а потому развитие транспортных коммуникаций – лишь часть его. Целью Китая является развитие регионального сотрудничества и экономических связей. По сути, Пекин начал строить новую глобальную систему международных отношений, основанную на прагматичных экономических проектах. В начале 2020 года многие эксперты предсказывали, что "Новый шелковый путь" ждут серьезные проблемы. Жесткие карантинные меры из-за начавшейся пандемии привели к спаду производства и снижению экономики. Однако Китай это не остановило – только за первую половину 2020 года количество грузовых эшелонов из КНР в Европу через Россию и Казахстан увеличилось на 36%, а количество контейнеров с товарами – на 41%, по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Понятно, что теперь в Европе всполошились и стали поспешно готовить свой ответ Китаю, а значит, и России и другим странам, которые с ним сотрудничают в рамках этого проекта. Однако пока трудно судить, насколько весомым будет этот ответ. И о чем Урсула фон дер Ляйен сможет договориться в США, у которых на этот счет наверняка есть свои планы. Ведь, как известно, Вашингтон совсем не заинтересован в усилении Европы, как такого же экономического конкурента.

И вообще позволит ли осуществить такой грандиозный проект тот политический раздрай, который царит сейчас в Евросоюзе? Как отмечает Giornale, добиться "стратегический автономии" при помощи проекта Global Gateway Европе станет возможно лишь, если ей хватит на это ресурсов.

Но вот хватит ли?

Россия тоже выиграет?

Так что эта новая инициатива ЕС (а точнее, Германии) пока неизвестно как и в какой форме стартует. В недалеком прошлом в сфере глобальной мировой торговли безраздельно господствовал Запад. После того как господство на морях, сделавшее сверхдержавой Испанию, перешло к Великобритании, сверхдержавой стала уже она. В дальнейшем, подмяв под себя логистические потоки, а также источники добычи и производства ресурсов, роль мирового лидера заполучили США. Сегодня, как отмечают обозреватели, речь идет уже о новой тенденции – к изменению ориентации с моря на сушу. И именно на этом пути "Новый шелковый путь", как считают, должен привести к лидерству Пекина.

Для большинства стран, географически подпадающих под линии китайского проекта, очевидно, что инициатива "Одного пояса и одного пути" олицетворяет собой перелом исторического масштаба.

Речь идет о новом многополярном мире, а значит, и новой борьбе за влияние. При наличии суверенной и сильной России сухопутный маршрут в Европу однозначно пройдет. А если присовокупить к этому Северный морской путь, то понятно, что и наша страна выиграет от грядущих перемен.

Именно суверенная и сильная России со стратегическим ядерным потенциалом и новыми амбициозными программами внутреннего развития не только дает гарантию безопасности проекту и приближает многополярный мир, но и предлагает весьма выгодные условия для китайско-европейского транзита. Но и от сотрудничества с Европой при этом никто не отказывается.

Источник - Столетие.ру
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1638001440
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