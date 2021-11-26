КырГКНБ рапортует о задержании с поличным за подкуп избирателей

11:26 27.11.2021

ГКНБ задержал доверенное лицо кандидата в депутаты ЖК по Свердловскому округу Таалайбека Дайырбекова.



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https://svodka.akipress.org/news:1746311/?from=portal&place=nowread&b=1



"Сводка" (АКИpress) – Госкомитет национальной безопасности в рамках досудебного производства, зарегистрированного в АИС ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.192 УК (Подкуп избирателей) при раздаче денег среди избирателей с поличным задержан доверенное лицо кандидата по Свердловскому округу города Бишкек Таалайбека Дайырбекова некий П.А.Д, сообщили в пресс-служба Комитета.



Установлено, что П.А.Д. в нарушение конституционного закона "О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша" склонил отдельных граждан к незаконной агитационной деятельности и подкупу избирателей, говорится в релизе ГКНБ.



В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий, как отметили в пресс-службе ГКНБ, получены неопровержимые факты подкупа голосов избирателей со стороны П.А.Д., который 26 ноября был задержан при раздаче денег с поличным. При этом, в ходе обыска помещения, используемого ими в качестве штаба, и личного досмотра привлеченных к подкупу избирателей обнаружена крупная сумма денежных средств со списками избирателей с указанием адресов их проживания, рассказали в ГКНБ.



В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление и документирование вышеуказанных фактов, а также выявления других лиц, вовлеченных в процесс подкупа избирателей.



ГКНБ напоминает, что при нарушении избирательного законодательства КР кандидатами в депутаты ЖК и партиями будут приниматься строгие меры в рамках законодательства.