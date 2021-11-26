 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Как далеко готов пойти Байден, чтобы защитить Украину от России? - New York Times
11:30 27.11.2021

26 ноября 2021 г.
Майкл Кроули и Джулиан Барнс | The New York Times

"Несколько дней назад на пресс-конференции госсекретаря США Энтони Блинкена спросили, есть ли у администрации Байдена "красная линия" в отношении Украины - точка, за пределами которой российская агрессия в отношении страны вызовет драматический ответ Америки. Блинкен не стал кусаться. "США действительно обеспокоены необычной военной активностью России на границе с Украиной", - сказал он, заметно преуменьшив значимость. Никакой красной линии проведено не было. Представитель Госдепартамента США отклонил аналогичный вопрос во вторник, заявив только, что "любые эскалационные или агрессивные действия вызовут серьезную озабоченность", - пишет The New York Times.

"Официальные лица США часто избегают вопросов о красных линиях, пересечение которых может подорвать доверие к ним, если они не предпримут действий. Но в случае с Россией, по оценкам, переместившей около 90 тыс. военнослужащих на свою границу с Украиной способами, которые, по словам чиновников, могут предвещать вторжение, администрация Байдена была весьма расплывчата в отношении того, когда и как она может прийти на защиту Украины", - говорится в статье.

"Это вызвало вопросы о том, как далеко президент Байден готов зайти в конфронтации с президентом России Владимиром Путиным по поводу Украины. Предшественник Байдена от демократов, Барак Обама, решительно сопротивлялся усилению приверженности Америки Украине, потому что, по его словам, Путин всегда будет повышать ставки еще больше", - напоминает издание, добавляя, что "в остальном Обама в значительной степени делегировал дела Украины Байдену, тогдашнему вице-президенту". (...)

"Однако, несмотря на свой личный вклад в судьбу Украины, неясно, насколько Байден может быть готов рисковать от имени страны в то время, когда он зациклен на конкуренции с Китаем. Его высокопоставленные должностные лица неоднократно заявляли, что их цель касательно России - развивать отношения стабильности и предсказуемости. (...) На данный момент администрация Байдена сосредотачивается на дипломатических каналах, чтобы сдерживать и отговаривать и разубеждать Путина, по словам людей, знакомых с этим вопросом. Это в конечном итоге может повлечь вторую личную встречу между Байденом и Путиным: на прошлой неделе официальный представитель Кремля заявил, что Вашингтон и Москва обсуждают еще один потенциальный саммит, - говорится в статье. - Администрация Байдена считает, что продолжение диалога с Путиным важно для того, чтобы помешать ему предпринимать действия против Украины. В то же время американские чиновники вместе со странами-партнерами вырабатывают меры по наказанию за любые российские провокации, включая новые экономические санкции".

(...) По словам Андреа Кендолл-Тейлор, эксперта по России Центра новой американской безопасности, которая консультировала команду переходного периода Байдена, такие действия могут включать санкции в отношении российских банков и производителей энергии, а также суверенного долга страны, отмечается в статье. (...) "Рассматриваемые меры включают запрет российским олигархам использовать кредитные карты Visa и Mastercard и ограничение того, где они и их семьи могут путешествовать в Великобритании и Европе, а также другие виды санкций, которые могут быстро привлечь внимание Путина, но нанести ущерб некоторым частям американской или европейской экономики", - указывает газета.

"Украинский чиновник сообщил, что США рассматривают возможность увеличения военной помощи Украине (в этом году администрация Байдена направляет Украине помощь в области безопасности на сумму более 400 млн долларов). Однако американские чиновники не спешат обсуждать поддержку Вашингтона, опасаясь обострить ситуацию еще больше", - пишет издание. (...)

"По словам Кендолл-Тейлор, Путин может сомневаться в готовности Запада выполнить свои обещания. "Я думаю, со стороны Путина есть расчет на отсутствие решимости на Западе", - сказала она, добавив, что российский лидер признает, что США, в частности, полны решимости сосредоточить свое внимание на Китае". (...)

"Даже при худших сценариях, подчеркивают большинство аналитиков, Киеву не следует ожидать, что американские военные придут ему на помощь. "Русские прекрасно знают, потому что они вторгаются на Украину уже семь лет, что мы не собираемся отправлять 82-ю воздушно-десантную авиацию, - говорит Сэмюэл Чэреп, бывший сотрудник Госдепартамента, ныне работающий в корпорации RAND. - И я думаю, что они, вероятно, заложили в цену все, если не это, в том смысле, что они готовы платить цену".

"Вот что затрудняет дело, - добавляет он. - Из этой ситуации нет простого выхода".

"По словам американских официальных лиц, они не верят, что Путин уже решил, предпринимать ли военные действия против Украины. Хотя к угрозе относятся серьезно, говорят чиновники, у США и их союзников есть время, чтобы попытаться подготовить Киев и убедить Москву, что такой шаг будет ужасной ошибкой. Каково бы ни было мышление Путина, наращивание им войск, вероятно, станет испытанием готовности США, НАТО и Европы к действиям", - полагает The New York Times.

"Наращивание российских сил отчасти необходимо для того, чтобы увидеть, что собирается делать Брюссель и что собирается делать Вашингтон, - отмечает Мартейн Рассер, бывший сотрудник ЦРУ, а теперь старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности. - Путин видит одну цель этой военной акции в том, чтобы оценить решимость Запада, когда речь заходит о том, чтобы вернуть Украину".

Источник: The New York Times

Источник - inopressa.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1638001800
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