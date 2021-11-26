Россия и Китай дружно фыркнули в сторону "Саммита за демократию", созываемого США

11:51 27.11.2021

Послы России и Китая в США заявили, что "Саммит за демократию" вызовет идеологическую конфронтацию в мире

Как считают дипломаты, саммит приведет к расколу мира

Наталья СМИРНОВА



Дипломаты призвали другие страны "сосредоточиться на том, чтобы хорошо вести свои дела, а не снисходительно критиковать других"



Послы России и Китая в Вашингтоне выступили с совместным заявлением, которое было опубликовано в издании National Interest. В статье они раскритиковали идею "Саммита за демократию", который пройдет в декабре 2021 года по инициативе США.



Как считают дипломаты, саммит вызовет идеологическую конфронтацию и раскол в мире, создав новые "разделительные линии".



"Такая тенденция противоречит развитию современного мира. Предотвратить формирование глобальной полицентрической архитектуры невозможно, но это может затруднить объективный процесс. Китай и Россия категорически отвергают этот шаг", - говорится в статье.



Главы дипмиссий также призвали остальные страны отказаться от критики соседей и вместо этого обратить внимание на том, чтобы хорошо вести дела внутри своего государства.



Как ранее писал сайт kp.ru, Россия и Китай могут поставить США на колени всего за один день, если применят электромагнитное оружие. Об этом сообщает издание The Washington Times по итогам конференции "Федерации за всеобщий мир".