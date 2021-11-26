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Частный российский Совкомбанк покупает убыточный государственный Узагроэкспортбанк. В чем прикол?
12:26 27.11.2021

Совкомбанк купит госбанк Узбекистана
Покупка убыточного банка может обойтись в несколько миллионов долларов
Вадим Арапов

Евгений Разумный / Ведомости
Третий по величине российский частный банк – Совкомбанк – планирует выкупить у Узбекистана всю его долю (100%) в Узагроэкспортбанке. Об этом на II Международном финансово-банковском форуме государств - участников СНГ рассказал заместитель премьер-министра, министр экономического развития и сокращения бедности Узбекистана Джамшид Кучкаров.

"На данный момент стороны согласовывают условия сделки. Речь о нескольких миллионах долларов", – рассказал "Ведомостям" первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский, не раскрыв точные суммы сделки. Хотимский добавил, что банк давно работает с крупнейшими корпорациями и банками Узбекистана, финансируя их деятельность, а лицензия поможет лучше контролировать кредитный риск, имея локальную команду, а также расширить линейку услуг.

Сейчас лимит на инвестиции в Узбекистан у Совкомбанка установлен на уровне $1 млрд, из которого утилизировано около половины, отметил банкир, добавив, что планов увеличивать этот лимит нет.

Узагроэкспортбанк создан в 2017 г., он на 100% принадлежит хокимияту Ташкента. Он убыточный: по итогам I квартала банк получил свыше 277,6 млн руб. (40 млрд сумов) чистого убытка. Размер активов банка – 374,8 млн руб. (54 млрд сумов) на конец первого полугодия, следует из данных ЦБ Узбекистана. За первое полугодие 2021 г. доля проблемных долгов Узагроэкспортбанка равнялась 62,6%, или около 236 млн руб. кредитного портфеля. Основная часть кредитов (344,5 млн руб., или 49,7 млрд сумов, на начало года) приходится на сельское хозяйство и пищевую промышленность.

По словам Хотимского, высокая доля проблемной задолженности не имеет значения, так как речь идет о минимальной сумме и в части цены, и в части этих активов. "Проблемные активы учтены в цене", – добавил он.

После приобретения Совкомбанк планирует докапитализировать Узагроэкспортбанк – сумма будет равняться той, которая необходима для соответствия минимальному требованию по размеру капитала ($10 млн или 746 млн руб.), сообщил банкир. Капитал банка по состоянию на 31 декабря 2020 г. составлял 601,7 млн руб. (86,7 млн сумов). С учетом этих данных банку может потребоваться дополнительно еще около 144,3 млн руб.

Совкомбанк - один из системно значимых российских банков, занимающий 9-е место по размеру активов (1,8 трлн руб.) и 11-е – по размеру средств граждан (500 млрд руб.), следует из данных "Интерфакс ЦЭА" за III квартал. Чистая прибыль Совкомбанка за первое полугодие 2021 г. по МСФО составила 26 млрд руб.

В мае 2021 г. стало известно, что госпакеты акций в узбекском "Пойтахт банке" и Узагроэкспортбанке выставлены на продажу. Продать доли планировалось на условиях максимальной стоимости сделки, а также развития и повышения финустойчивости. Консультантом по приватизации "Пойтахт банка" выбран Deloitte, Узагроэкспортбанка – Grant Thornton. Заявки были открыты для всех заинтересованных сторон до 20 июня этого года.

Второй из выставленных на продажу госбанков Узбекистана – "Пойтахт банк" – решил купить российский Экспобанк Игоря Кима. В конце сентября российский "Экспобанк" подписал меморандум о приватизации госбанка. "Пойтахт банк" создали в конце 2018 г. Он специализируется на строительной отрасли: кредиты застройщикам, ипотечное кредитование и банковское обслуживание граждан и компаний в части удовлетворения их потребности в недвижимости.

Сумма активов банка на 1 августа составляла 1,78 млрд руб. (256 млрд сумов), обязательств – 867,5 млн руб. (125 млрд сумов). Объем кредитного портфеля составляет 687,1 млн руб. (99 млрд сумов), из них 34,7 млн руб. (5 млрд сумов или 5,1%) – проблемные (со сроком неплатежа более 90 дней). По итогам первого полугодия 2021 г. "Пойтахт банк" получил свыше 50,7 млн руб. (7,3 млрд сумов) чистой прибыли.

Около 80% активов банковской системы Узбекистана находятся в государственной собственности и ряд крупных банков включен в план приватизации, говорит старший кредитный специалист банковской группы Moody’s Ольга Ульянова: Узагроэкспортбанк – самый маленький из банков с государственным участием и может быть интересен только в качестве "входного билета" на узбекский рынок для инвестора, способного привнести собственную экспертизу и технологии.

Интерес к вложениям в Узбекистан среди иностранных инвесторов высок, отмечает Ульянова: экономика быстро растет, и еще быстрее растет банковская система. Даже в пандемийном 2020 г. Узбекистан был единственным государством в СНГ, продемонстрировавшим рост ВВП – на уровне 1,7%, а в 2021-2023 гг., по оценкам суверенных аналитиков Moody"s, рост составит от 5,5 до 6%. Экономика Узбекистана предъявляет повышенный спрос на кредитование, и потому в целом по системе банковские кредиты выросли в 2020 г. примерно на 30%, и в этом году вырастут на сопоставимую величину.

Узбекистан в 2020 г. объявил стратегию развития банковского сектора, в рамках которого ожидается приватизация ряда госбанков, рассказал аналитик Fitch Антон Лопатин. По его словам, сектор имеет высокий потенциал роста, но Fitch отмечает и риски – высокая долларизация, быстрый рост и недостаточное депозитное фондирование. Наличие отдельного банка позволит Совкомбанку лучше контролировать свои риски в этой стране плюс даст возможность роста, добавил Лопатин.

Что Совкомбанк делает в Узбекистане

В апреле 2021 г. предправления Совкомбанка Дмитрий Гусев сообщил, что планирует довести объем выданных кредитов узбекским компаниям до $1 млрд: за 2020 г. банк выдал кредитов на $500 млн.

В конце 2020 г. Совкомбанк предоставил $15 млн в рамках синдицированного кредита для Агробанка Узбекистана.

Совкомбанк и "Народный Банк" (Xalq Bank) подписали кредитное соглашение о предоставлении банку кредита на 418,9 млрд узбекских сумов ($40 млн, или 2,9 млрд руб.) на 4 года.

Совкомбанк выступил одним из организаторов первого выпуска облигаций в российских рублях "Национального банка внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан" (Узнацбанк). Также банки подписали между собой соглашение по привлечению кредитной линии на $50 млн сроком до 7 лет, без предоставления госгарантии Узбекистана и страхового покрытия экспортно-кредитных агентств.

Совкомбанк открыл аккредитив для узбекского автопроизводителя UzAuto Motors (производит авто под марками Chevrolet, Ravon, Daewoo) для финансирования поставок компании из-за рубежа.

Совкомбанк откроет кредитную линию крупнейшему горно-металлургическому предприятию Узбекистана – Алмалыкскому ГМК (сумма пока не называлась).

У Совкомбана подписано генсоглашение с Асакабанком для осуществления внебиржевых операций с деривативами.

Источник - vedomosti.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1638005160
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