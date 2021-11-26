Oceanix City. Первый в мире плавучий город построят к 2025 году в Южной Корее

14:05 27.11.2021

Айбек СУЛТАНОВ



Город будет состоять из кучки объединенных между собой островков



Строительство плавучего города Oceanix City начнется благодаря "историческому соглашению", подписанному руководителями проекта - нью-йоркскими дизайнерами Oceanix - с представителями города Пусана и агентством ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат). Об этом сообщило издание Daily Mail.







Самодостаточный город будет вырабатывать электричество с помощью солнечных панелей на крышах зданий, производить собственную еду и пресную воду, а также переправлять жителей между островками на футуристических лодках. Стихийные бедствия, включая наводнения, цунами и ураганы, ему не страшны, поскольку плавучие платформы прикрепят к морскому дну.



Работы по проекту оценивают в $200 миллионов.



Пока неясно, будут ли платить за проживание жители города и сколько может стоить арендная плата. Компания заявила, что работа над проектом продолжается. В частности, сейчас решают, как будут выбирать резидентов. Точное местонахождение первого искусственного острова также предстоит определить, хотя, по данным источника, скорее всего, его построят недалеко от южнокорейского порта Пусана.



Каждый шестиугольный остров покроют известняком, который в два-три раза тверже бетона, но при этом сохраняет плавучесть. Овощи и фрукты будут выращивать в аэропонных и аквапонических системах, дополненных традиционными уличными фермами и теплицами.



При строительстве города внимание уделят материалам местного производства, включая быстрорастущий бамбук. Все сооружения будут иметь меньше семи этажей, чтобы создавался низкий центр тяжести. Последнее необходимо для максимальной устойчивости конструкций во время сильного ветра.