Хорог. Митингующие едва не линчевали вышедшего к ним на переговоры главу Мирзонабота, депутат Гиезода - избит до полусмерти

18:03 27.11.2021

Прокурор ГБАО попросил протестующих в Хороге прекратить незаконный митинг



Он сообщил, что на главу области напали, и нанесли телесные повреждения депутату парламента Азизу Гиезода.



Прокурор ГБАО Парвиз Орифзода в эфире регионального телеканала "Бадахшан" заявил, что митинг в центре Хорога незаконный и попросил протестующих не нарушать общественный порядок и спокойствие жителей.



По его словам, несанкционированный (незаконный) митинг на площади Исмоили Сомони города Хорог был организован руководителями ОПГ и их сторонниками.



Орифзода отметил, что по требованию протестующих, сегодня в 14:00, председатель области Алишер Мирзонабот вышел к ним на площадь.



"Глава области потребовал от митингующих неукоснительно соблюдать общественный порядок, покинуть площадь и не нарушать покой людей. Председатель в рамках своих полномочий ответил на вопросы протестующих. Он заявил, что для тщательного расследования инцидента 25 ноября прокуратура ГБАО создала следственную группу и расследование продолжается", - сказал прокурор области.

Однако, по его словам, "протестующие не удовлетворились этим ответом, умышленно напали на председателя области и сопровождавших его лиц, и нанесли тяжелые телесные повреждения депутату парламента Азизу Гиезода".



"Сотрудники правоохранительных органов были вынуждены сделать предупредительные выстрелы в воздух, чтобы остановит протестующих", - отметил в эфире прокурор области.



Парвиз Орфизода также сообщил, что по сегодняшнему инциденту прокуратура области возбудила уголовное дело по статьям 328 часть 2 (Применение насилия в отношении представителя власти), 330 часть 1 (Угроза в отношении сотрудников правоохранительных органов или военнослужащих), 237, часть 3 (Оскорбление представителя власти) и 110 часть 2 (Хулиганство) Уголовного кодекса РТ, и в настоящее время проводится предварительное расследование.



Орифзода призвал протестующих не нарушать общественный порядок и спокойствие горожан.



"Потому что любое правонарушение, влечет за собой ответственность", - предупредил он.

Ранее источники "Азия-Плюс" сообщили, что в результате потасовки и стрельбы несколько человек получили ранения, в том числе председатель области.