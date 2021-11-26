 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Таджикистан   | 
Хорог. Протестующие закидали камнями представителей власти (подробности)
19:10 27.11.2021

Стрельба в Хороге. Глава ГБАО вышел к протестующим, его закидали камнями

Алишер Мирзонаботов, глава Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО), вышел 27 ноября, на третий день протестов в Хороге, к протестующим и призвал их покинуть площадь, но когда он попытался вернуться обратно в здание, возникла потасовка и началась стрельба.

По данным Радио Озоди, в результате этого инцидента пострадали несколько человек. Одни источники говорят, что пострадали четыре человека, по словам других - двое. Официальной информации от властей не поступало.

По словам одного из наших собеседников в Хороге, главу региона во время встречи с протестующими сопровождали министр энергетики страны Далер Джума и один из известных в регионе личностей Хурсанд Мазоров.

"Он выступил перед собравшимися и собирался вернуться в здание хукумата, но протестующие начали осыпать его вопросами, почему такое вообще могло произойти, несколько человек попытались вытащить его обратно к собравшимся. В это время другие стали бросать камнями в сторону председателя, в ответ начали стрелять", - рассказал нам собеседник, не пожелавший назвать свое имя.

Бахтовар Бахтиеров, представитель гражданского общества в Бадахшане, подтвердил, что в Хороге вновь произошел инцидент со стрельбой и сказал, что Алишер Мирзонаботов сказал людям, чтобы те вернулись в свои дома и открыли дороги. "Председатель области пообещал, что соответствующие органы проведут расследование инцидента. Но люди не согласились и сейчас требуют и отставки председателя", - отметил Бахтовар Бахтиеров.

Когда начались акции протеста в Хороге?

Напомним, что 25 ноября десятки жителей Рошткалинского района и города Хорога пришли к зданию администрации ГБАО и потребовали задержать и привлечь к уголовной ответственности виновных в убийстве Гулбиддина Зиебекова. Они привезли тело убитого к зданию местной администрации.

Прокуратура ГБАО подтвердила, что 25 ноября в кишлаке Шохдара была проведена спецоперация силовых структур по задержанию Зиебекова, который находился в розыске по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных статьями 181, ч. 3 ("Захват заложника организованной группой") и 189, ч. 3 ("Возбуждение национальной, расовой, местнической или религиозной вражды") УК Республики Таджикистан. В заявлении надзорного органа говорилось, что Зиебеков оказал вооруженное сопротивление работникам правоохранительных органов, открыл огонь из пистолета "Макаров", которым владел незаконно. Ответным огнем преступник был ранен", отмечается в заявлении прокуратуры ГБАО. Родные и близкие Зиебекова опровергли официальную информацию о сопротивлении им силовикам. Один из очевидцев событий утверждает, что Гулбиддин Зиебеков получил пулю в голову и погиб по дороге из Шохдары в Хорог.

В заявлении прокуратуры ГБАО говорится, что Гулбиддин Зиебеков вместе с подельниками из организованной преступной группы 1 февраля 2020 года взял в заложники помощника прокурора Рошткалинского района А. Абирзода, в селениях Анджим и Барджангал этого же района подвергал его избиению и пыткам в течение 8 часов.

В свою очередь один из жителей Рошткалинского района рассказал Радио Озоди, что Зиебеков только избил сотрудника прокуратуры. Поводом для этого стало предложение помощника прокурора местной жительнице вступить с ним в интимные отношения. Видео допроса помощника прокурора группой местной молодежи было выложено в сети интернет.

"Тогда бывший глава ГБАО Едгор Файзов решил конфликт миром: прокурор выступил с видеообращением и попросил прошение у жителей Бадахшана", сказал наш собеседник.

Жители ГБАО возмущены тем, что силовики не задержали подозреваемого живым и невредимым. Митингующие в Хороге заявили, что они протестуют против насилия со стороны силовых структур и опасаются повторения событий 2012 года. Тогда в результате спецоперации правительственных сил, по официальным данным, погибло 23 военнослужащих и 21 гражданское лицо.

Новый глава ГБАО Алишер Мирзонабот вечером в четверг принял представителей митингующих и сказал им, что был не в курсе планов по задержанию Зиебекова, так как сам в это время находился в Мургабском районе. Глава ГБАО обещал в ближайшие 2-3 месяца провести расследование этого инцидента, а также по факту стрельбы на площади.

25 ноября в ходе стычки между протестующими и сотрудниками силовых ведомств Таджикистана были ранены несколько человек. Как сообщили источники Радио Озоди, двое их раненых скончались в областной больнице. Утром 26 ноября умер Гулназар Муродбеков - он получил огнестрельное ранение в ходе операции по задержанию Гулбиддина Зиебекова. Третий погибший в ходе событий в Хороге - Тутишо Амиршоев. Ранены также 5 сотрудников силовых структур. Между тем жители сообщают о десятках раненых среди мирных граждан, но из-за отсутствия доступа к официальной информации проверить эти сведения пока что невозможно.

Источник - rus.ozodi.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1638029400
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