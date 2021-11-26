В Дубае начинается матч за мировую шахматную корону

00:00 28.11.2021

Чемпионами Европы стали женская сборная России и мужская команда Украины



Об авторе: Марина и Сергей Макарычевы – шахматные обозреватели.



В четверг в Дубае будет сыграна первая партия матча за мировую шахматную корону, в котором россиянин Ян Непомнящий попытается отобрать высший шахматный титул у ее нынешнего обладателя – норвежца Магнуса Карлсена. С момента начала пандемии COVID-19 мы неоднократно говорили о ее пагубном влиянии на возможность проведения классических очных соревнований. Так, в частности, по окончании первого круга был приостановлен турнир претендентов прошлого года, а продолжен и завершен лишь весной нынешнего. Процедура определения соперника чемпиона мира затянулась на целый год, что вызвало столь же значительную сдвижку сроков проведения титульного матча.



Действующий чемпион выходит на старт этого поединка в качестве бесспорного фаворита, что объясняется как выдающимся текущим рейтингом Магнуса Карлсена (2855,9), так и породившей столь высокий рейтинг предысторией его спортивных успехов. Ян Непомнящий по данному параметру занимает лишь пятую строчку мирового списка (2782,0), но, думается, само по себе это соотношение не может гарантировать фавориту легкой жизни. В качестве аргумента стоит сослаться на счет личных встреч соперников, в которых, если говорить только о классике, то есть о "медленных" шахматах (в отличие от рапида и блица), россиянин имеет даже ощутимое преимущество: четыре победы при одном поражении, не считая ничьих. В пользу Непомнящего говорит и его огромное шахматное дарование, в котором никто никогда не сомневался. Иными словами, по этой составляющей Ян как минимум не уступает Магнусу, однако чемпиона выгодно отличает от нашего гроссмейстера невероятная спортивность и хладнокровие, позволяющие ему сохранять самообладание даже в самых тяжелых, поистине экстремальных ситуациях.



Это должно побудить Яна и его помощников так выстраивать дебютную стратегию, чтобы, имея в партии белые фигуры, ставить грозного оппонента в положение защищающейся стороны, а при игре черными предлагать ему хорошо известную психологическую вилку: или соглашаться на отказ от борьбы за преимущество, или пускаться в опаснейшие не только для соперника, но и для себя осложнения. В качестве комментария к сказанному можно возразить: мол, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Ведь в двух предыдущих матчах за шахматную корону реализовать подобную стратегию не удалось ни Сергею Карякину, ни Фабиано Каруане. В ответ на что стоит указать на существенные различия, имеющиеся между этими выдающимися шахматистами как между собой, так между ними и Яном Непомнящим. Кстати, и Сергей, и Фабиано смогли противостоять Магнусу Карлсену на равных, завершив основную часть этих поединков вничью и уступив легендарному чемпиону лишь на тай-брейках в быстрые шахматы. Причем каждый из них, сделав ставку на свои сильные стороны, смог добиться в большинстве партий весьма успешных результатов в дебюте.



Думается, у Яна Непомнящего, как у великолепного креативщика, возможностей для успеха на "аналитическом" направлении ничуть не меньше, чем у его предшественников. Если же на старте матча претенденту удастся захватить дебютную инициативу, то это заметно укрепит его психологическую уверенность, значит, существенно повысит и шансы на успех в тяжелейшем психологическом противостоянии. А главная опасность для россиянина, как нам кажется, состоит в том, что его многолетний друг-чемпион сыграл ранее с Яном множество тренировочных партий, следовательно, хорошо осведомлен не только о сильных сторонах Непомнящего, но и прекрасно чувствует его слабые места. Поэтому Яну будет необходимо решать непростую двуединую задачу: решительно, резко и рискованно разыгрывая дебютную часть партий, суметь избежать при этом неудач на старте. Ведь если Карлсену удастся захватить в матче лидерство, то на первый план почти неминуемо выйдет психологическая составляющая борьбы, в которой чемпиона мира не удавалось превзойти никому и никогда…



Между тем в словенском Чатеж-об-Сави завершились командные чемпионаты Европы. Как мы и предположили здесь неделю назад, главный матч женского турнира был сыгран еще в четвертом туре.



Победив в стыковом сражении своего основного конкурента – команду Грузии, сборная России не остановилась на достигнутом и выиграла все матчи без исключения! Почти столь же успешно выступили во второй половине соревнования и грузинки. Вследствие чего итоговый отрыв наших шахматисток от главного преследователя составил целых три очка, а сборная Грузии на столь же значительную величину опередила занявшую третье место команду Азербайджана.



Несравнимо острее и драматичнее проходило и завершалось соревнование мужчин. За три тура до финиша сборная России захватила единоличное лидерство, однако именно в этот момент ее стали преследовать неудачи. Два рядовых поражения с одинаковым счетом 1,5:2,5 в поединках с командами Украины и Франции привели к тому, что не только о европейском золоте, но и о медалях континентального чемпионата россиянам можно было забыть. А перед началом заключительного игрового дня на турнире сложилась весьма интригующая ситуация. Равное число очков имели сразу четыре сборные, которые, разбившись на пары, должны были (согласно правилам швейцарской системы) сразиться между собой. За столиками в первом ряду встречались сборные Франции и Азербайджана, а параллельно им выясняли отношения команды Армении и Украины. При этом более высокие дополнительные показатели (так называемый коэффициент Зоннеборна–Бергера, сильно зависящий от числа очков, набранных в матчах с самыми сильными соперниками) имели в этот момент армянские шахматисты, тогда как сборная Украины по данному показателю заметно отставала от конкурентов. Однако неожиданно крупная победа украинских шахматистов в решающем матче со счетом 3:1 позволила им немного обойти по этому параметру команду Франции, добившуюся минимального превосходства над сборной Азербайджана. В результате золото чемпионата досталось украинцам, серебро – французам, а бронза – команде Польши. Четвертыми финишировали испанцы, пятыми – азербайджанцы, а сборная России – лишь шестой.



Но главным героем чемпионата стал, вне всякого сомнения, лидер команды Франции, победитель Большой швейцарки ФИДЕ восемнадцатилетний Алиреза Фирузджа. Результат, показанный им на первой доске во встречах с очень сильными гроссмейстерами, поистине фантастичен: семь побед при всего лишь двух ничьих. В результате новоявленный француз, играючи преодолев символическую "чемпионскую" отметку 2800, вышел на второе (вслед за Магнусом Карлсеном) место в мировом рейтинг-листе! И теперь именно он – блистательный экс-иранец – будет считаться мировым болельщицким сообществом наиболее логичным сменщиком Магнуса Карлсена на троне шахматного короля. Впрочем, у Яна Непомнящего имеются неплохие шансы поколебать эту оценку и этот прогноз. Ведь если Ян выиграет у Магнуса титульный матч, то не только завоюет шахматную корону, но и поднимется на вторую позицию в мировом рейтинг-листе.