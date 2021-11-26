 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 28.11.2021
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Пятница, 26.11.2021
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До нового майдана в Киеве осталось 3 дня. "Ахметовцы" уже катят шины, - Д.Трофименко
00:18 28.11.2021

На начало декабря на Украине запланировали очередной Майдан: что известно
Зеленский погряз в скандалах, но верного "оруженосца" Ермака не сдает

До объявленного президентом Украины Владимиром Зеленским путча Киеву осталось спокойно жить четыре дня. Но это не точно. В пятницу вечером самый богатый украинец Ринат Ахметов выступил с заявлением о том, что слова президента Украины - "сплошная брехня". Ответ был опубликован на сайте управляющей компании Ахметова СКМ – ее евробонды вчера после президентских новостей о "путче" потеряли 11% стоимости.

Зеленский погряз в скандалах, но верного "оруженосца" Ермака не сдает
В своем заявлении Ринат Ахметов назвал себя сторонников свободы слова и европейского выбора Украины, и уже вечером в программе "Свобода сова" Савика Шустера безальтернативно свободное слово получили все противники действующей в Украине власти – как известно, президентская политическая сила "Слуга народа" телеканалы олигарха вторую неделю бойкотирует.

Как ни парадоксально, война президента и олигарха может отсрочить главный украинский вопрос, сформулированный еще до пресс-марафона Зеленского – когда уйдет глава Офиса президента Ермак?!

Андрей Ермак - неотрывная тень Владимира Зеленского. Глава государства из бывших актеров похоже вовсе не может жить и править без тени – прошлого главу Офиса Андрея Богдана тролили за многочисленные фотографии, где он постоянно сзади что-то нашептывает на ушко патрону. Богдана отправили в отставку и его показное, бесшабашное и немного скандальное сопровождение Зеленского сменилось системным глухим бюрократическим блоком президента Украины.

"Понимаешь, фактически его должность – начальник неформальной канцелярии, а он вообще никого к Зеленскому не пускает, невозможно попасть на встречу с президентом без присутствия Ермака! – говорит источник "МК" в одном из ключевых украинских министерств. – Говорят, технически такой фокус может провернуть только первый помощник Сергей Шефир, но это не точно. Дело дошло до трений в среде монобольшинства, там достаточно внутренних конфликтов и проблем по линии общения с Ермаком, депутаты пытаются поговорить с лидером своей партии лично, но без Ермака это вообще невозможно!"

Офис президента Украины, действительно, неформальная канцелярия. Официальную Администрацию президента Зеленский в первый месяц своего правления разогнал и сделал нечто неофициальное, работающее вне государственных институций – Офис. Зачем? Да потому что Андрей Богдан работал в правительстве Николая Азарова и соответственно подпадал под закон "о люстрации". Вот тогда еще его друг Зеленский сделал так, чтобы руководитель канцелярии и автоматически его подчиненные не были государственными служащими и не подпадали ни под какие ограничения.

Сейчас же новый глава Офиса неограниченно назначает своих людей во власть, укоренился везде, докуда дотянулись руки, и стал главной мишенью для оппозиции в окружении президента. Поскольку Ермак всегда находится за спиной Зеленского, что в Киеве, что на заседании ООН, что на саммите с Байденом, то все провалы администрации Зеленского вполне удачно фокусируются на нем. И его отставка ощутимо очистила бы репутацию президента с катастрофически пикирующим рейтингом. Но на пути отставки Ермака есть одна огромная проблема – у Зеленского больше нет никого, кто бы пользовался его доверием и мог заменить Андрея Ермака. Никого, кроме жены – Елены Зеленской.

У президента Украины крайне узок круг доверенных лиц, совершенно нет команды в государственном смысле этого слова, и он не создал никакой собственной системы подбора кадров. В разгар войны с Ринатом Ахметовым рядом с Зеленским - пресс-секретарь, рекрутированный на канале олигарха, премьер-министр, удачно "найденный" в компании ДТЭК этого самого олигарха, а на днях ключевым заместителем Офиса президента по экономике стал Ростислав Шурма, бывший директор завода "Запорожсталь", также входящего в империю Рината Ахметова.

Вся эта история с внезапно объявленным пресс-марафоном, на котором на ошарашенную Украину выплеснули идею о государственном перевороте с участием Рината Ахметова связана с попыткой стратегов из окружения Зеленского напугать олигарха и принудить его к быстрому замирению – чтобы не воевать на всех фронтах сразу. Такой смелый и авантюрный "блицкриг" вполне в стиле другого олигарха - Игоря Коломойского. Вот только исполнители у плана - не чета Коломойскому: получилось не страшно, а скорее слишком дерзко, бездоказательно и, если не вспоминать о финансовых потерях Ахметова на евробондах и акциях, смешно. Проблема в том, что по словам главы группы Олега Попова, общий кредиторский портфель СКМ Рината Ахметова составляет около 6,5 миллиарда долларов – с такими долгами в такие громкие скандалы попадать чревато большими проблемами с процентами. Безосновательные обвинения Ахметов воспринял как личное оскорбление.

И сейчас в активе администрации Зеленского - вечный конфликт с Петром Порошенко, его политической силой и парой рейтинговых телеканалов, продолжающаяся с прошлого февраля война с Виктором Медведчуком, его информационными ресурсами и его партией ОПЗЖ, а теперь вот и с Ринатом Ахметовым. И все это на фоне атаки движения "антиваксеров", лидера которых Тараса Стахива СБУ на прошлой неделе арестовала во Львове, и разворачивающегося при негласной поддержке западных посольств наступления проевропейских активистов с требованием отставки Андрея Ермака.

21 ноября в годовщину Майдана толпа в несколько тысяч человек безуспешно штурмовала заблокированные силами спецназа ворота возле здания Администрации президента. Ворота не сломали, Администрацию не разрисовали, но ультиматум выдвинули – к 1 декабря "русский агент" Андрей Ермак должен уйти в отставку. Требования отставки в среде активной киевской политической общественности начали нарастать в связи с разворачивающимся скандалом вокруг "Вагнергейта", но вот люди под это движения не собирались. Отмена захвата турецкого гражданского самолета с бывшими бойцами ЧВК "Вагнер" - для обычного украинца вопрос второстепенный и неясный. Может спецоперации с помощью чужих гражданских бортов и правда плохая идея?

Именно поэтому пара митингов, по-быстрому организованных после начала скандала, просто захлебнулись: одни активисты без поддержки обычных граждан сморятся жалко. 21 ноября оппозиции удалось оседлать юбилейный сбор участников Майдана, удастся ли собрать народ 1-2 декабря, пока большой неоднозначный вопрос.

Как назло, 21 ноября Андрей Ермак отмечал свое 50-летие. Украинские журналисты споро выяснили, что друзья, Ермак и Зеленский, провели праздники вместе – 4 дня В государственной резиденции Гута в украинских Карпатах. Поскольку украинский борт номер 1 был на ремонте, гостей в Ивано-Франковск, скорее всего, привез чартер компании, связанной с олигархом Игорем Коломойским. Сам Владимир Зеленский с Андреем Ермаком летали в Карпаты и обратно (на возложение цветов к мемориалу жертвам расстрелов на Майдане) вертолетами украинского МЧС. Использование государственной резиденции для частного дня рождения частного лица (Ермак с этим импровизированным Офисом - не государственный служащий) - явное коррупционное нарушение. Расследование об этом выдал журналист "Украинской правды" Михаил Ткач, который тоже получил свою долю публичного скандала с президентом страны на печально знаменитом пресс-марафоне.

Сейчас в Киеве открытым остается один большой вопрос – вся эта череда скандалов уже тянет на всеукраинский уровень или все еще остается "бурей в стакане воды"? После столь громкой рекламы от Владимира Зеленского и целой серии просчетов президента Украины пойдет народ на митинги за отставку Ермака 1 и 2 декабря?

Ждать развязки осталось недолго. Сам Владимир Зеленский, практически как средневековый рыцарь, своего последнего верного оруженосца– без боя не сдаст.

Авторы: ДМИТРИЙ ТРОФИМЕНКО

Источник - московский комсомолец
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1638047880
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