Принц-разлучник: скудеющие владения Британии и игры в пришельца

00:28 28.11.2021

"Известия" выбрали самые любопытные и шокирующие события в мире



Наталия Портякова



Где нашла пристанище "афганская Мона Лиза", почему альбатросы стали часто "разводиться" и менять ориентацию и кого позвали "командовать парадом" на отречении Барбадоса от британской короны. Самые любопытные события уходящей недели - в подборке "Известий".



Дали жару



Глобальное потепление пагубно сказывается на личной жизни альбатросов. Такой вывод содержится в исследовании британского Королевского общества, последние 15 лет наблюдавшего за популяцией тысяч птичьих пар на Фолклендских островах.



Из-за потепления климата в водах остается меньше рыбы и, соответственно, меньше пищи для альбатросов, поэтому у них повышается уровень гормона стресса и появляется необходимость охотиться все дальше и дальше от насиженных мест. Эти непростые обстоятельства привели к росту числа "разводов" у альбатросов.



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Эти птицы считаются одними из самых преданных и моногамных животных в мире, и расставания в паре, как правило, случались лишь в том случае, если самцу и самке не удавалось обзавестись потомством. Однако, как подметили ученые, из-за поисков пищи в сильно далеких краях самцы не всегда успевают вернуться домой к сезону размножения, и их партнерши даже при наличии общих детей находят кого-то нового. В итоге распадаются до 8% пар, тогда как десятилетие назад число "разводов" не превышало и 3%.



На этом фоне растет и число гомосексуальных альбатросов. "Несколько процентов мальчиков объединяются в пары с другими мальчиками, потому что не могут найти партнерш", - признал один из авторов исследования, главный научный консультант департамента охраны природы Новой Зеландии Грэм Эллиот.



Живая легенда



"Афганская Мона Лиза" стала жительницей Италии. Женщина по имени Шарбат Гула, ставшая известной всему миру благодаря фотографии на обложке журнала National Geographic в июне 1985 года, была вывезена итальянскими военными во время эвакуации странами Запада ряда афганцев после захвата республики талибами (движение входит в список террористических организаций ООН), сообщило на этой неделе правительство Италии.



Девочку с пронзительно зелеными глазами, ставшую символом трагедии войны в Афганистане и проблем беженцев по всему миру, запечатлел журналист Стив Маккарри. Тогда ей было около 12 лет и она находилась на территории Пакистана в лагере беженцев. И до тех пор, пока ее личность не установили в 2002 году, весь мир называл ее просто "афганская девочка".



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В 2014-го находившуюся в Пакистане Шарбат решили депортировать за подделку пакистанского удостоверения личности, вслед за этим ее доставили самолетом в Кабул. Тогдашний президент Афганистана даже устроил для нее прием в президентском дворце и вручил ей ключи от новой квартиры. Но с приходом талибов в этом году женщина обратилась с просьбой о помощи покинуть страну, и через некоммерческие организации о ней узнали в Риме.



Кстати, сама Шарбат впервые увидела свой собственный снимок, признанный самой узнаваемой фотографией за все время существования журнала National Geographic, только в начале 2003 года.



Был только миг



Приход первой женщины-премьера к власти в Швеции тут же стал весьма громкой новостью не только в скандинавских, но и во многих западных СМИ. Утром 24 ноября парламент утвердил 56-летнюю главу Социал-демократической рабочей партии и министра финансов Магдалену Андерссон новой главой правительства Швеции. Но уже несколько часов спустя она подала в отставку.



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Все из-за того, что сотрудничать с ее партией в коалиционном правительстве неожиданно отказались "Зеленые". А согласно конституционной практике, коалиционное правительство должно уйти в отставку, если его покидает одна из партий. Демарш "Зеленых" был связан с тем, что парламент одобрил оппозиционный бюджет, участие в разработке которого принимали правопопулисты "Шведские демократы". Таким образом, в будущем бюджете оказался пункт о снижении налогов на бензин, а это, по мнению "Зеленых", приведет к увеличению выбросов вредных веществ в атмосферу.



Впрочем, ставить крест на карьере госпожи Андерссон рано - уже на будущей неделе парламент проголосует за ее кандидатуру вновь, но уже в качестве главы правительства социал-демократического меньшинства.



Это станет хорошей новостью не только для страны, но и для предшественника госпожи Андерссон Стефана Левена. После семи лет пребывания на посту премьер-министра Швеции этот 64-летний политик, отставленный еще в начале ноября, но продолжающий временно исполнять обязанности главы кабмина, планировал провести первые месяцы после ухода из политики, строя сауну в своем летнем доме в Эрншельдсвике.



Лондон, гудбай!



Карибский остров Барбадос, более года назад объявивший о выходе из-под власти британской короны и превращении в парламентскую республику, наконец приготовился осуществить задуманное. 30 ноября, в 55-годовщину со дня независимости от Великобритании, страна приведет к присяге своего первого президента - действующего генерал-губернатора Сандру Мейсон.



Пикантность ситуации в том, что почетным гостем церемонии "отречения" Барбадоса" от власти королевы Елизаветы II должен стать наследник британской империи принц Чарльз. Впрочем, 73-летнему принцу не привыкать к участию в мероприятиях, на которых от британской короны официально откалываются ее прежние территории. Именно Чарльз присутствовал при передаче Гонконга Китаю в 1997 году и представлял королеву, когда Зимбабве получала независимость в 1980 году.



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Сейчас королева Великобритании выступает в роли главы государства в 15 странах, включая Австралию, Канаду, Новую Зеландию и крохотные островные страны вроде Антигуа и Барбуда, Багам, Гренады и Соломоновых Островов. При этом Барбадос стал далеко не первым "отщепенцем" от британской монархии. В прошлом республиками уже стали Гайана, Тринидад и Тобаго и Доминика. Как заметил на днях королевский биограф Норман Бейкер, пока некоторые республиканские настроения подавляются из "уважения к королеве", но с ее уходом, вероятно, еще больше стран последуют за Барбадосом и исчезнут из Содружества.



Неземная красота



Француз Энтони Лоффредо, уже снискавший себе звание "самого модифицированного" человека в мире за счет отрубленных носа, верхней губы и ушей, на днях отрубил себе два пальца - для того чтобы рука больше походила на лапу "черного инопланетянина", в которого он мечтал трансформироваться.



Своими преображениями 33-летний молодой человек, в прошлом вполне симпатичной наружности, занимается уже лет десять. За это время он успел зататуировать большую часть тела черным цветом, пройти несколько этапов шрамирования, раздвоить язык, сделать татуаж глазных яблок, чтобы белки стали черными, и даже вживить под кожу импланты, чтоб его череп смахивал на голову рептилии. При этом он сам недавно отметил, что пока достиг своей цели всего на треть.



Все свои преображения "черный инопланетянин" активно постит в Instagram, где у него 797 тыс. подписчиков. Остается лишь надеяться, что число последователей куда скромнее.