 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Можно ли считать США западной демократией?" - сети о демаркации Штатов
01:31 28.11.2021

Джозеф Тернер

Обзор американских социальных сетей.

Республиканцы рисуют новые карты избирательных округов в Техасе, Северной Каролине, Огайо и Джорджии, завершая демаркацию, чтобы обеспечить контроль партии в этих штатах в течение следующего десятилетия, в преддверии масштабных выборов и на фоне яростной борьбы с демократами. Благодаря созданию квалифицированного большинства, способного преодолеть вето губернатора, или сокращению конкурентных округов, республиканцы обеспечили себе практически непреодолимое преимущество. Газета The New York Times осудила такой подход, указав, что из-за политики республиканцев избиратели в колеблющихся штатах оказались в беспомощной ситуации, будучи неспособными поменять законодательство местных собраний штатов.

Отметим, что законодательные собрания штатов приобрели огромное значение: на фоне того, как федеральное правительство зашло в тупик из-за межпартийного раздора, именно на долю законодательных органов выпала ответственность разрабатывать законопроекты, касающиеся абортов, оружия, голосования и других вопросов, формирующих национальные политические дебаты.

Американские пользователи Twitter обсудили новость под соответствующей публикацией The New York Times.

"Не могли бы вы хотя бы притвориться непредвзятыми? Давайте не будем забывать о попытках "голубых" штатов сделать то же самое… Иллинойс, Калифорния, Мэриленд…" - напоминает @fenstermakerd.

"Республиканцы закладывают основу, которая приведет к восстанию. Разница в том, что на этот раз мишенью будут они сами", - верит @gpadini.

"Лол, это легально", - комментирует @Emelo100.

"А наши демократы этого не делают, верно? Я имею в виду, что NYT, должно быть, исследовала карты Иллинойса, Мэриленда, Нью-Йорка и других штатов и подтвердила, что демократы не занимаются джерримендерингом", - комментирует @thethriftygene.

"Не могу не заметить, что единственным ответом республиканцев на это является: "Демократы тоже так делают". Как будто это их оправдывает", - отмечает @vexwerewolf.

"Можем ли мы до сих пор назвать США западной демократией?" - задает риторический вопрос @hddoger.

"Вы когда-нибудь смотрели на карту округов конгресса штата Иллинойс? Эту картинку следует поместить в словарь рядом с "джерримендеринг". Да ладно, демократы делают это так же хорошо, как и все остальные в штатах, которыми они командуют. При этом я не вижу, чтобы вы плакали по этому поводу", - комментирует @philr755.

"Демократы сделали это в двух штатах. Республиканцы делают это в 30. Демократы призывают к независимой перекройке всех штатов, республиканцы - никогда. Республиканцы составляют 30−40% населения, но 60−70% мест в законодательных органах. Почему это нормально?" - недоумевает @GemollJayme, при этом предоставляя крайне интересную статистику.

"Именно так Республиканская партия станет правящей партией меньшинства при большой помощи сенаторов, предпочитающих филибастер демократии", - боится @SNAFUU4.

"Тот факт, что это происходит у всех на виду, очень тревожит", - пишет @goolsbyjazz.

"Чистая пропаганда", - считает @ThePerryRyan.

"И это вы называете сильно изрезанными штатами??? О, шок!" - иронизирует @Stephen21538434.

"Я не могу поверить, что американцы терпят такое. Это ненормально. Необходимо принять новые законы, препятствующие подобному манипулированию округами любой партией", - считает @grenadetrade.

"Однако считалось нормальным, когда демократы переписывали карты округов в Балтиморе", - припоминает @Davetennvol.

Как сообщало ИА REGNUM, в США полным ходом идет внутриполитическая борьба в части перераспределения и новой нарезки избирательных округов. Речь идет о джерримендеринге (Gerrymandering, "саламандра Герри", избирательная геометрия, избирательная география) - перераспределении и новой нарезке избирательных округов внутри каждого американского штата, которые происходят примерно раз в 10 лет. Партия, которая находится у власти в том или ином штате, имеет возможность раз в десять лет изменить границы округов в свою пользу.

Эта политическая практика в США присутствует с начала XIX века. Суть ее в том, что границы избирательных округов внутри штата меняют для того, чтобы подобрать определенный состав избирателей. К примеру, 100 избирателей нужно поровну разделить на десять округов. Из них 40% голосуют за республиканцев, а 60% - за демократов. В зависимости от того, как пройдут линии избирательных округов, результат голосования будет различным.

Против джерримендеринга в США неоднократно пытались бороться, но еще ни разу это не увенчалось успехом.

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1638052260
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