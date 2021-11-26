Новый штамм напугал рынки повторением кризиса 2020 года

01:33 28.11.2021

Новый штамм вируса стал предвестником нового кризиса



Ольга Самофалова



Появление новой мутации вируса вызвало намного более резкую реакцию, чем появление предыдущего, индийского, штамма. Рынки начали падать по всему миру, нефть и даже глобальный доллар пошли вниз. Многие страны уже до вечера запретили въезд из опасных стран. Что же вызвало такой сильный страх?



Новая мутация коронавируса, обнаруженная в Южной Африке, напугала рынки намного сильнее, чем даже предыдущий штамм "дельта". Хотя его тоже называли более опасным, чем предыдущий, и более быстро распространяющимся.



Это вылилось в падение в пятницу по всем фронтам. Нефть WTI упала ниже 70 долларов за баррель, Brent подешевела ниже 74 долларов впервые с 21 сентября. Следом за нефтью слабеет рубль к доллару и евро. Практически все акции Индекса МосБиржи в минусе, за исключением золотодобывающих, которые можно считать защитными инструментами и хеджем против инфляции.



Доллар на глобальном рынке слабеет по отношению и к иене, и к евро. Мировые акции давно так не падали: фьючерсы на Dow Jones упали на 900 пунктов, фьючерсы на Nasdaq 100 – на 1,2%, фьючерсы на S&P 500 – на 2%. Резко упали и азиатские фондовые индексы: гонконгский Hang Seng упал на 2,8%, Nikkei в Токио – на 2,5%, а Shanghai Composite – на 0,6%. Индекс азиатских акций MSCI за пределами Японии упал на 2,2%, что стало самым резким падением с августа. Европейские фондовые индексы стали красными уже в первые несколько минут торгов: Stoxx 50 упал на 3,6%, FTSE 100 в Лондоне – на 3,5%, а DAX во Франкфурте – на 3,9%. Показатели нервозности инвесторов резко возросли: фьючерсы на индекс волатильности VIX подскочили почти на 13%.



Новую южноафриканскую мутацию вируса уже окрестили "черным лебедем", то есть предвестником нового кризиса. Южноафриканские ученые говорят, что обнаружили несколько мутаций, которые более устойчивы к антителам, что может снизить эффективность вакцин, а также мутации, которые делают вирус более заразным.



Когда появился индийский штамм "дельта", разговоры были очень схожими. Однако тогда такого страха на рынках не наблюдалось. Почему же сейчас возникла паника?



"Во-первых, пугают сообщения, что текущие вакцины слабо эффективны против нового штамма. Во-вторых, пугает скорость реагирования политиков, чего не было в случае с предыдущими эпизодами, например с "дельтой",

– объясняет Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro.



Многие страны вслед за Великобританией, которая сделала это первой, уже запретили въезд из Южной Африки и Гонконга, куда добрался новый штамм. К вечеру пятницы такие ограничения ввела и Россия. Такой быстрой реакции еще никогда не было.



Новый штамм – это большая причина для беспокойства, потому что ситуация грозит новыми локдаунами. "Рынки закладывают опасения, что мир вновь окажется в ситуации весны 2020 года, если существующие вакцины окажутся неэффективными против нового штамма. Отчасти мы уже видим, что рынки включили "пандемический сценарий" – падают котировки туристических компаний, падает нефть, потребность в которой снизится в случае остановки экономик, в то время как технологический сектор в целом чувствует себя более уверенно", – говорит ведущий стратег EXANTЕ Янис Кивкулис.



Появление нового штамма кардинально изменило ожидания по выходу из пандемии. Казалось, что после стольких трудов мир наконец близок к тому, чтобы победить эту напасть, выработать коллективный иммунитет, закрыть дыры с логистикой, возобновить передвижения людей и остановить разбежавшуюся инфляцию. "Новый штамм в случае его устойчивости к вакцинам ставит под угрозу хрупкое восстановление, в которое уже влиты миллиарды долларов", – говорит Кивкулис.



Страх усиливается тем, что у многих стран, в отличие от 2020 года, силы уже на исходе и возможности для помощи экономикам сильно ограничены. К тому же в прошлом году не было такой проблемы, как повышенная инфляция.



Теперь она будет мешать центральным банкам и правительствам стимулировать экономику в случае возобновления повсеместных блокировок, считает эксперт.



"По сравнению с 2020 годом у США значительно меньше рычагов для помощи экономике – ставки уже в районе нуля, а вливания ликвидности привели к тому, что инфляция находится в районе 30-летних максимумов", – говорит Кивкулис. Одно заявление ученых в корне изменило ожидания по США, которые со дня на день, наоборот, должны были закрыть "лавочку" по выделению денег и начать повышать ставку ради борьбы с инфляцией. "Теперь инвесторы задаются вопросом, будут ли новые стимулы, и если да, то какие. Вероятнее всего, количественное смягчение продолжится и ФРС вновь включит печатный станок", – полагает собеседник. "Показательно падение доллара к евро, ведь это проявление, что инвесторы сделали фальстарт, настраиваясь на равномерное улучшение ситуации", – отмечает Купцикевич.



"Если новый штамм действительно окажется более заразным, а главное – устойчивым к существующим вакцинам, то это способно сделать пандемию хронической проблемой", – переживает Дмитрий Бабин, эксперт "БКС Мир инвестиций".



По его мнению, в мире усиливаются риски стагфляции, когда стагнация экономики происходит при одновременном усилении инфляции, что является наихудшим экономическим сценарием. "Это может привести к более глубокому и продолжительному финансово-экономическому кризису. Кроме того, в результате сильного роста, произошедшего с прошлого года благодаря денежной накачке со стороны ключевых центробанков, многие биржевые активы находятся в состоянии финансового пузыря. Его схлопывание может привести к сильному падению мировых рынков и затяжному нисходящему тренду, что лишь усугубит кризисные явления", – рисует негативный сценарий Бабин.



По его словам, ситуация выглядит даже более опасной, чем в 2020 году, потому что возможностей для дальнейшей поддержки экономики почти не осталось.



Если власти начнут снова вливать деньги в экономику, это ускорит и так высокую инфляцию, доверие к мировым валютам будет подорвано, а долги государств и многих компаний и так очень велики.



Однако Купцикевич замечает, что локдаун имеет дефляционную, а не инфляционную природу, поэтому при локдауне рост цен скорее будет замедляться, чем ускоряться. "Опять же под давлением окажутся услуги и цены на топливо. Прогнозируемый нами провал рубля также вряд ли внесет кардинальный вклад в ускорение роста цен", – говорит он.



"Пока мы не меняем ожиданий по рублю и нефти, так как и ранее предполагали их коррекционный откат. Двенадцатимесячный этап бурного роста российского рынка и уверенное укрепление рубля за это время пришли к своему логическому завершению. На ближайшие месяцы стоит искать другую инвест-идею. Мы продолжаем ожидать роста доллара в область 77–80 до середины января и коррекцию в нефти до 70 долларов за баррель Brent. При большей подвижности нефти она может просесть до 65 долларов, но это определенно выше уровней прошлого года", – делает прогноз Купцикевич.



Впрочем, по его мнению, "выводы о том, имеем ли мы вторую весну – 2020 или попросту очередную коррекцию на рынках, стоит делать лишь в понедельник. Все еще может очень круто измениться за выходные".