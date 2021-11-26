Между митингующими и властями в Хороге начались переговоры

09:48 28.11.2021

В частности, в рамках переговоров будет рассмотрен вопрос совместного расследования гибели Гулбиддина Зиебекова.

Хорог, 26 ноября 2021г.



В Хороге митингующие и представители органов власти 27 ноября начали переговоры. В рамках этих переговоров будет рассматриваться вопрос совместного расследования по факту гибели Гулбиддина Зиебекова и стрельбы в ходе митинга, в результате которой погибли два человека.



Как сообщают источники "Азия-Плюс" в Хороге, это первые сдвиги в переговорах между сторонами за последние дни.



Переговоры проходят во главе с начальником управления МВД Согдийской области Абдулло Навджувоновым.



По словам источника, "органы правопорядка согласились вести совместное расследование, обсуждаются детали этой совместной работы".



"С нашей стороны будет своя комиссия, которая будет работать в следственной группе и сообщать о результатах митингующим. Также мы будем требовать, чтобы убрали оцепление с гор и обсуждается вопрос присутствия военных в городе. Они находятся на трех постах в Хороге с 2018 года. Пусть оставят сотрудников ГАИ, а военные должны покинуть эти посты. Их присутствие создает напряженность", - говорит один из членов комиссии по переговорам.

Относительно других требований, которые звучали ранее, наш источник сообщил, что вчера были только предварительные переговоры.



"Мы только начали. Будут еще обсуждения", - отметил он.



При этом источник отметил, что вопрос привлечения к ответственности тех, кто напал на работников милиции и безопасности на территории администрации области рассматриваться не будет.



11:00 26 ноября

Митингующие выходцы ГБАО в Москве: "Мы будем отстаивать свои требования до конца"

"Все началось с них (милиции – ред.). Они убили парня и вызвали недовольство, и огонь по митингующим тоже был открыт с их стороны", - подчеркнул наш источник.



Рассказывая о случае с председателем области, он сказал, что изначально была договоренность с митингующими о том, что не будет провокаций, что нужно его выслушать и решать вопросы без проявления эмоций.



"Но, когда он вышел и выступил, полетели камни. Мы стояли рядом с ним, несколько молодых людей в масках стали бросать камни. В нас тоже попали камни. Началась потасовка, некоторые пытались достать председателя и снова вывести его к митингующим. Ранение (от камня-ред.) получил не только он, но и те, кто был рядом. Я тоже", - говорит наш источник.



На сегодняшний день митинг продолжается, протестующие остаются на центральной площади Хорога.



С чего все началось?

25 ноября в Рошткалинском районе произошло задержание жителя этого района Гулбиддина Зиебекова, которого органы правопорядка обвинили в захвате заложника и разжигании розни. В ходе этого задержания Зиебеков был ранен, а по дороге в Хорог скончался.



Соратники Зиебекова обвинили органы милиции и безопасности в его убийстве и привезли его тело на главную площадь Хорога с требованием расследовать факт его смерти. На площади собрались сотни человек, число которых в последующие дни возросло до нескольких тысяч. В день начала митинга на площади произошла перестрелка, в результате которой на месте погиб 21-летний Тутишо Аслишоев. Его тело тоже поставили рядом в телом Зиебекова на площади. Еще один молодой человек Гулназар Муродбеков впоследствии скончался в больнице.



Фото: соцсети

ГКНБ страны в свою очередь распространило видео-сообщение в котором говорилось, что митингующие избили пятерых сотрудников милиции и нацбезопасности, которые осуществляли охрану областной администрации и получили ранения различной степени тяжести.



При этом в сообщении не говорится о причинах произошедшего инцидента, не упомянут факт смерти Гулбиддина Зиебекова, из-за которого жители Хорога и вышли на митинг.



Источники "Азия-Плюс" в Хороге сообщили, что митингующие хотят знать причину появления следа от пулевого ранения в голове Зиебекова. Они утверждают, что у них есть фотографии тела, подтверждающее это. Они предоставят их, как только будет восстановлена интернет-связь.



10:04 27 ноября

Тела с площади Хорога увезли, митинг продолжается

Общественность ГБАО также обвиняет органы правопорядка в необоснованном возбуждении уголовного дела в отношении Зиебекова. По их словам, он заступился за девушку из своего района, к которой приставал помощник прокурора района Абдусалом Абизода. Девушка обратилась к родственникам и вместе с другими жителями они задержали прокурора и потребовали от него извинений.



Все это было снято на видео и распроостранено в социальных сетях. На видео в окружении толпы находится мужчина, от которого требуют назваться и озвучить причину того, что происходит. Мужчина называет себя Абдусалом Абирзода, помощником прокурора Рошткалинского района и говорит, что приносит свои извинения всем жителям области за то, что общался с девушкой.



"Телефон этой девушки мне дал Хабиб, работник милиции", - говорит он.



Далее мужчины ему говорят: "Мы же тебе в самый первый день говорили, к нашим девушкам и женщинам не приставать, говорили?". На этом видео прерывается.



27 ноября тела Гулбиддина Зиебекова и Тутишо Аслишоев с площади увезли, а митинг продолжился. К полудню к протестующим вышел председатель области Алишер Мирзонабот, однако во время его выступления возникла потасовка, председатель и еще несколько человек получил ранение.



В этот же жень в Душанбе группа молодых людей провела пикет около здание ООН. Собрались 70-80 молодых людей с портретами и лозунгами "Бадахшан - это часть Таджикистана" и "Преступники должны быть наказаны". В руках они держали фотографии пяти раненых в Хороге сотрудников правоохранительных органов.



Через некоторое время к ним подошла другая группа молодых людей, предположительно уроженцы ГБАО, и между ними произошла стычка. После этого, представители правоохранительных органов, до этого не вмешивающиеся, стали проводить задержания.



Митинги по всему миру

Реакцией на события в Хороге стали многочисленные митинги в других странах. В день начала митинга в Хороге возле посольства Таджикистана в Москве собрались выходцы из ГБАО. Их число предположительно составило около 2 тыс. человек.



В последующие дни акции протеста прошли в других странах мира. В том числе, в Нью-Йорке и Атланте США, в Лондоне, в Бонне и Дормунте Германии, в Вене (Австрия), в Санкт-Петербурге.



Митинг у посольства Таджикистана в Лондоне

Фото ВВС

Участники акций присоединились к требованиям митингующих в Хороге.



Напомним, митингующие в Хороге требуют расследования факта гибели Гулбиддина Зиебекова и привлечения виновных к ответственности, а также вывезти их Хорога тех, кто открыл огонь по митингующим.



Среди требований также вывод военных из города и внедрение на службу в органы работников из числа местных жителей, расформирование межведомственного штаб по обеспечению порядка и законности (создан в 2018 году), восстановление интернет-связи в области и отставка председателя области Алишера Мирзонаботова, которого местные жители считают виновным в проведении операции по поимке Гулбиддина Зиебекова.