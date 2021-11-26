 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Между митингующими и властями в Хороге начались переговоры
09:48 28.11.2021

В частности, в рамках переговоров будет рассмотрен вопрос совместного расследования гибели Гулбиддина Зиебекова.
Хорог, 26 ноября 2021г.

В Хороге митингующие и представители органов власти 27 ноября начали переговоры. В рамках этих переговоров будет рассматриваться вопрос совместного расследования по факту гибели Гулбиддина Зиебекова и стрельбы в ходе митинга, в результате которой погибли два человека.

Как сообщают источники "Азия-Плюс" в Хороге, это первые сдвиги в переговорах между сторонами за последние дни.

Переговоры проходят во главе с начальником управления МВД Согдийской области Абдулло Навджувоновым.

По словам источника, "органы правопорядка согласились вести совместное расследование, обсуждаются детали этой совместной работы".

"С нашей стороны будет своя комиссия, которая будет работать в следственной группе и сообщать о результатах митингующим. Также мы будем требовать, чтобы убрали оцепление с гор и обсуждается вопрос присутствия военных в городе. Они находятся на трех постах в Хороге с 2018 года. Пусть оставят сотрудников ГАИ, а военные должны покинуть эти посты. Их присутствие создает напряженность", - говорит один из членов комиссии по переговорам.
Относительно других требований, которые звучали ранее, наш источник сообщил, что вчера были только предварительные переговоры.

"Мы только начали. Будут еще обсуждения", - отметил он.

При этом источник отметил, что вопрос привлечения к ответственности тех, кто напал на работников милиции и безопасности на территории администрации области рассматриваться не будет.

11:00 26 ноября
Митингующие выходцы ГБАО в Москве: "Мы будем отстаивать свои требования до конца"
"Все началось с них (милиции – ред.). Они убили парня и вызвали недовольство, и огонь по митингующим тоже был открыт с их стороны", - подчеркнул наш источник.

Рассказывая о случае с председателем области, он сказал, что изначально была договоренность с митингующими о том, что не будет провокаций, что нужно его выслушать и решать вопросы без проявления эмоций.

"Но, когда он вышел и выступил, полетели камни. Мы стояли рядом с ним, несколько молодых людей в масках стали бросать камни. В нас тоже попали камни. Началась потасовка, некоторые пытались достать председателя и снова вывести его к митингующим. Ранение (от камня-ред.) получил не только он, но и те, кто был рядом. Я тоже", - говорит наш источник.

На сегодняшний день митинг продолжается, протестующие остаются на центральной площади Хорога.

С чего все началось?
25 ноября в Рошткалинском районе произошло задержание жителя этого района Гулбиддина Зиебекова, которого органы правопорядка обвинили в захвате заложника и разжигании розни. В ходе этого задержания Зиебеков был ранен, а по дороге в Хорог скончался.

Соратники Зиебекова обвинили органы милиции и безопасности в его убийстве и привезли его тело на главную площадь Хорога с требованием расследовать факт его смерти. На площади собрались сотни человек, число которых в последующие дни возросло до нескольких тысяч. В день начала митинга на площади произошла перестрелка, в результате которой на месте погиб 21-летний Тутишо Аслишоев. Его тело тоже поставили рядом в телом Зиебекова на площади. Еще один молодой человек Гулназар Муродбеков впоследствии скончался в больнице.

Фото: соцсети
ГКНБ страны в свою очередь распространило видео-сообщение в котором говорилось, что митингующие избили пятерых сотрудников милиции и нацбезопасности, которые осуществляли охрану областной администрации и получили ранения различной степени тяжести.

При этом в сообщении не говорится о причинах произошедшего инцидента, не упомянут факт смерти Гулбиддина Зиебекова, из-за которого жители Хорога и вышли на митинг.

Источники "Азия-Плюс" в Хороге сообщили, что митингующие хотят знать причину появления следа от пулевого ранения в голове Зиебекова. Они утверждают, что у них есть фотографии тела, подтверждающее это. Они предоставят их, как только будет восстановлена интернет-связь.

10:04 27 ноября
Тела с площади Хорога увезли, митинг продолжается
Общественность ГБАО также обвиняет органы правопорядка в необоснованном возбуждении уголовного дела в отношении Зиебекова. По их словам, он заступился за девушку из своего района, к которой приставал помощник прокурора района Абдусалом Абизода. Девушка обратилась к родственникам и вместе с другими жителями они задержали прокурора и потребовали от него извинений.

Все это было снято на видео и распроостранено в социальных сетях. На видео в окружении толпы находится мужчина, от которого требуют назваться и озвучить причину того, что происходит. Мужчина называет себя Абдусалом Абирзода, помощником прокурора Рошткалинского района и говорит, что приносит свои извинения всем жителям области за то, что общался с девушкой.

"Телефон этой девушки мне дал Хабиб, работник милиции", - говорит он.

Далее мужчины ему говорят: "Мы же тебе в самый первый день говорили, к нашим девушкам и женщинам не приставать, говорили?". На этом видео прерывается.

27 ноября тела Гулбиддина Зиебекова и Тутишо Аслишоев с площади увезли, а митинг продолжился. К полудню к протестующим вышел председатель области Алишер Мирзонабот, однако во время его выступления возникла потасовка, председатель и еще несколько человек получил ранение.

В этот же жень в Душанбе группа молодых людей провела пикет около здание ООН. Собрались 70-80 молодых людей с портретами и лозунгами "Бадахшан - это часть Таджикистана" и "Преступники должны быть наказаны". В руках они держали фотографии пяти раненых в Хороге сотрудников правоохранительных органов.

Через некоторое время к ним подошла другая группа молодых людей, предположительно уроженцы ГБАО, и между ними произошла стычка. После этого, представители правоохранительных органов, до этого не вмешивающиеся, стали проводить задержания.

Митинги по всему миру
Реакцией на события в Хороге стали многочисленные митинги в других странах. В день начала митинга в Хороге возле посольства Таджикистана в Москве собрались выходцы из ГБАО. Их число предположительно составило около 2 тыс. человек.

В последующие дни акции протеста прошли в других странах мира. В том числе, в Нью-Йорке и Атланте США, в Лондоне, в Бонне и Дормунте Германии, в Вене (Австрия), в Санкт-Петербурге.

Митинг у посольства Таджикистана в Лондоне
Фото ВВС
Участники акций присоединились к требованиям митингующих в Хороге.

Напомним, митингующие в Хороге требуют расследования факта гибели Гулбиддина Зиебекова и привлечения виновных к ответственности, а также вывезти их Хорога тех, кто открыл огонь по митингующим.

Среди требований также вывод военных из города и внедрение на службу в органы работников из числа местных жителей, расформирование межведомственного штаб по обеспечению порядка и законности (создан в 2018 году), восстановление интернет-связи в области и отставка председателя области Алишера Мирзонаботова, которого местные жители считают виновным в проведении операции по поимке Гулбиддина Зиебекова.

Источник - asiaplustj.info
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