Поп-культурка на экспорт. Выступление нетрезвого Билана на свадьбе в Казахстане попало в Сеть

10:13 28.11.2021

Российский певец Дима Билан выступил на свадьбе в Казахстане в нетрезвом виде, сообщает Zakon.kz.

Видеоролик с мероприятия опубликовал РЕН ТВ со ссылкой на блогера Биржана Ашима.



На видео певец вышел на сцену и не смог связать двух слов.



"Невероятно, правда. Что… Что странно…" - сказал Билан, который еле стоял на ногах.



Артист приехал в Казахстан на частную вечеринку и шокировал присутствующих. Он еле шевелил языком, но все равно попытался спеть.



"Он обдолбанный, ребята!", "А Билан-то на ногах не стоит", "Бедные гости, которые заплатили за ЭТО".

Из комментариев зрителей

Позже артист в Stories Instagram извинился за свое поведение. Он обратился к поклонникам и уточнил, что ему стыдно. По словам артиста, во время выступления он пил минералку.



Вы знаете, так бывает, иногда человек напивается. Неужели с вами такого не было?

Дима Билан

Также он признался, что до этого не спал трое суток.



И я очень устал. И у меня 40 лет на носу.

Дима Билан

Билан добавил, что у него нервный срыв. В последнее время он часто плачет и переживает. Например, сейчас - из-за состояния здоровья.



Позже Билан дополнил свое видео и рассказал, что его мама плачет из-за сложившейся ситуации. Также, по словам певца, его друзья звонят и пишут ему с просьбой удалить видео, так как утром артист может пожалеть о сделанном. Дима заявил, что не будет удалять публикации в разделе Stories. Через сутки они и сами отправятся в архив.



По словам певца, он всегда честен со зрителями, поэтому его нельзя осуждать за "слабость". Билан на своих концертах поет не под фонограмму, а вживую, это для артиста важно. Дмитрий отметил, что не стоит корить его за честность, ведь он ни разу никого не обманул и в личном микроблоге в Instagram не провел ни одного гива.



В декабре 2019 года Билан уже выступал нетрезвым на сцене. Это случилось в Самаре. Позже певец извинился и для спасения своей репутации подарил городу детскую площадку и концерт-извинение.



Айсулу Омарова