Аналог расового управления СС для Украины. Что такое "украинская национальная идентичность", - С.Князев

10:36 28.11.2021

СВЯТОСЛАВ КНЯЗЕВ | 28.11.2021 |



Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Василий Мокан подготовил законопроект "О принципах государственной политики в сфере утверждения украинской национальной и гражданской идентичности". Документ, обнародованный на сайте Верховной рады, помимо президентской фракции, получил поддержку фракций "Европейская солидарность" и "Голос".



Текст законопроекта свидетельствует о том, что Зе-команда полностью забыла антифашистские и миротворческие лозунги, под которыми она в 2019 году победила на президентских и парламентских выборах. Украинизаторские инициативы стоявшего на ультранационалистических позициях бывшего президента Петра Порошенко блекнут по сравнению с тем, что предлагают сторонники Зеленского.



"Украинская национальная идентичность" объявляется в пояснениях к законопроекту "составляющей национальной безопасности". С теми, кто не соответствует критериям "украинской идентичности", планируется разбираться "путем преодоления противоречий социокультурного, языкового, межрегионального и регионального характера". Фактически речь идет об аналоге деятельности, которая в 1930-1940-х годах в гитлеровских документах фигурировала под термином "расовое обновление" (Umvolkung). Этот метод в свое время был разработан одним из нацистских идеологов и автором книги "Аненербе" Альбертом Бракманном. Он предполагал активную ассимиляционную политику, заставляющую представителей разных народов забыть о своем родном языке и происхождении.



Авторы украинского законопроекта заявляют о том, что их детище должно полностью устранить русское влияние в информационной, культурной и образовательной сферах. Украинскую национальную идентичность они трактуют как "устойчивое осознание личностью принадлежности к украинской нации как самобытному сообществу". При этом у представителей данного сообщества должно быть особое "оборонное сознание" – готовность в любой момент воевать за то, что им прикажут считать "национальными интересами".



Как пишет "Страна.UA", внедрение принципов национальной идентичности в образовательный процесс будет начинаться с детского сада. При этом в рамках воспитательного процесса в учебных заведениях планируется "популяризировать военную службу и привлечение граждан к содействию безопасности и обороне Украины". Обязательным для изучения в школах предметом станет "Защита Украины". По информации издания "Вести", в рамках реализации законопроекта может быть также создана сетка "национально идентичных" детских организаций.



Одним из ключевых критериев эффективности государственной деятельности в сфере продвижения "национальной идентичности" должно стать расширение сферы применения украинского языка. По словам депутата от "слуг народа" Максима Бужанского (считается в составе Зе-команды представителем внутренней оппозиции), нынешний закон о языке пока что не распространяется на бытовую и религиозную сферы. Потом русский язык, очевидно, планируют изгонять даже из бытового обихода.



Заниматься вопросами национальной идентичности и контролировать процесс ее внедрения будет новый специальный государственный орган – Национальная комиссия по вопросам утверждения украинской национальной и гражданской идентичности. По своему функционалу она очень напоминает расовое управление СС, существовавшее в гитлеровской Германии. Это управление тоже исследовало вопросы "идентичности" и проводило расовые экспертизы. Большая часть руководителей данного учреждения предстали перед трибуналом на Нюрнбергском процессе по делу о расовых преступлениях и были приговорены к различным срокам лишения свободы. На уровне областей будут созданы областные центры утверждения украинской национальной и гражданской идентичности.



Еще одним новшеством законопроекта стало предоставление полномочий в сфере проведения мероприятий по "патриотическому воспитанию граждан" силовым структурам, включая ВСУ. Очевидно, Киев планирует легализовать то, чем украинская армия с 2014 года занимается в Донбассе.



В законопроекте используются туманные и обтекаемые формулировки. Поэтому новая Национальная комиссия получит на практике колоссальные полномочия, позволяющие ей вмешиваться в любую сферу жизни. Под ее контроль передают даже спорт: очевидно, теперь будут пристально следить за тем, чтобы жовто-блакитные атлеты нигде больше не обнимались с россиянами.



Отдельной сферой деятельности Нацкомиссии станет "формирование национальной идентичности" у населения Крыма и Донбасса. Кроме того, комиссия будет вести подсчет граждан, "гордящихся украинским происхождением", и заниматься увеличением количества культурных проектов, "направленных на военно-патриотическое воспитание".



"Текст выдержан в лучших традициях "гитлерюгенда" и нацелен на взращивание будущего "пушечного мяса" из подрастающего поколения украинцев. Что удивительно, не прямо от люльки в роддоме и груди матери, а чуток позднее – с горшков детского сада. Именно с этого места малыш должен разглядеть своего вековечного северного врага и научиться пукать в его сторону, дабы неповадно было покушаться на территориальную целостность и конституционный строй нэньки. Осталось еще внести поправку о формировании на основе ясельных групп эскадронов смерти и приписать их к подразделениям территориальной самообороны", – прокомментировал инициативу Зе-команды замдиректора Украинского центра социальной аналитики Валерий Песецкий.



Несмотря на милитаристскую пропаганду, на целый ряд "украинизаторских" и "декоммунизаторских" законов, на закрытие оппозиционных телеканалов и травлю неугодных силами "активистов", киевскому режиму так и не удалось за семь лет вытравить на Украине все русское. Соцопросы упорно показывают, что говорящий преимущественно по-русски юго-восток республики не отдаляется от остального Русского мира. Пугаясь этого, "национально озабоченные" правители Украины ради сохранения своей власти готовы на любую дикость.