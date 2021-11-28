 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 28.11.2021
14:27  "Протесты в Таджикистане": Что известно о Горном Бадахшане? (карта)
14:22  "Советский Союз распался не из-за внешней политики", - экс-глава МИД РФ Игорь Иванов вспоминает
14:20  Киргизия голосует на выборах в свой 7-й Парламент
12:13  Штамм "омикрон" оказался наиболее опасен для молодых людей
11:40  Тупики президента Токаева, - Владислав Юрицын
11:33  Турции все не удается войти в число мировых тяжеловесов, - Е.Пустовойтова
10:36  Аналог расового управления СС для Украины. Что такое "украинская национальная идентичность", - С.Князев

10:13  Поп-культурка на экспорт. Выступление нетрезвого Билана на свадьбе в Казахстане попало в Сеть
09:48  Между митингующими и властями в Хороге начались переговоры
09:08  "Как молоды мы были...". Умер певец Александр Градский
01:33  Новый штамм напугал рынки повторением кризиса 2020 года
01:31  "Можно ли считать США западной демократией?" - сети о демаркации Штатов
01:30  В чем секрет китайского автомобильного чуда в России
01:15  Голос Турции: Мы падаем на дно, остановитесь уже
00:28  Принц-разлучник: скудеющие владения Британии и игры в пришельца
00:18  До нового майдана в Киеве осталось 3 дня. "Ахметовцы" уже катят шины, - Д.Трофименко
00:00  В Дубае начинается матч за мировую шахматную корону
Суббота, 27.11.2021
22:32  Фигуристка Камила Валиева победила на Гран-при России с тремя!!! мировыми рекордами
19:10  Хорог. Протестующие закидали камнями представителей власти (подробности)
18:03  Хорог. Митингующие едва не линчевали вышедшего к ним на переговоры главу Мирзонабота, депутат Гиезода - избит до полусмерти
14:08  После распада СССР в Таджикистане вспыхнула война. Какими ужасами она обернулась?
14:05  Oceanix City. Первый в мире плавучий город построят к 2025 году в Южной Корее
12:26  Частный российский Совкомбанк покупает убыточный государственный Узагроэкспортбанк. В чем прикол?
11:51  Россия и Китай дружно фыркнули в сторону "Саммита за демократию", созываемого США
11:30  Как далеко готов пойти Байден, чтобы защитить Украину от России? - New York Times
11:26  КырГКНБ рапортует о задержании с поличным за подкуп избирателей
11:24  "Шелковый путь" по-европейски? Евросоюз бросает вызов Китаю и не только, - В.Малышев
10:03  Госдолг Узбекистана превысил $25 млрд
09:57  Москва. Причина "таджикского бунта" у посольства в статусе Горного Бадахшана, - "МК"
08:59  Активы КазНацфонда более чем на $536 млн вернули Нацбанку РК. Дело Стати закрыто
00:54  Джихадисты облюбовали Сибирь, чтобы готовить "акции прямого действия"
00:50  ТаджВойска окружили восставший Хорог. Будет штурм? - "МК"
00:45  Зима будет... КырМинэнерго признал, что 4 агрегат Токтогулки раньше весны не починят
00:43  Второй день протестов в Хороге: переговоры митингующих с властями завершились безрезультатно
00:42  $ 3.5 млрд всмятку: Китайский Yun-8 сбросил звуковую бомбу на АПЛ "Коннектикут"?
00:35  В джунглях Белого дома кому-то придется стать жертвой
00:31  Коридоры и границы. О чем договорились Россия, Армения и Азербайджан
00:20  Турки отказываются от лиры и переходят на доллар
00:19  У России два союзника, и те не союзники.., - "Къ"
00:15  "Новости очень тревожные". Европа отгораживается от Африки из-за нового штамма
00:07  Мечты об объединенной тюркской армии. Подрывая соседей, Турция может надорваться сама, - А.Храмчихин
00:01  Таджикистан вернул домой трех задержанных на границе кыргызов
Пятница, 26.11.2021
23:38  РосФигуристка Камила Валиева ставит в Сочи абсолютный МР для коротких программ - 87,42 балла!
18:43  Зеленский объявил, что 1/12 Ахметов должен был совершить про-русский переворот в Украине
17:41  Среди госзаговорщиков в Киргизии названы имена 3-х безработных кандидатов в депутаты от партии "Зеленых" - Суеркулов, Акматбеков и Купешев
16:52  КырРаздолбайство. Токтогульская ГЭС встретит зиму без агрегата. Ищут диверсантов
16:48  Когда у лидеров паранойя. Как в Кыргызстане возбуждают дела о захвате власти, - 24.kg
16:44  Таджикский Хорог охватывают все более массовые беспорядки и акции протеста
16:02  Черный лебедь в Черную пятницу: мировые акции давно уже так не падали
15:50  Совбез Киргизии уволил руководство угольного "Кыргызкомура"
15:10  В Египте открыли аллею из сотен найденных археологами сфинксов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Аналог расового управления СС для Украины. Что такое "украинская национальная идентичность", - С.Князев
10:36 28.11.2021

СВЯТОСЛАВ КНЯЗЕВ | 28.11.2021 |

Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Василий Мокан подготовил законопроект "О принципах государственной политики в сфере утверждения украинской национальной и гражданской идентичности". Документ, обнародованный на сайте Верховной рады, помимо президентской фракции, получил поддержку фракций "Европейская солидарность" и "Голос".

Текст законопроекта свидетельствует о том, что Зе-команда полностью забыла антифашистские и миротворческие лозунги, под которыми она в 2019 году победила на президентских и парламентских выборах. Украинизаторские инициативы стоявшего на ультранационалистических позициях бывшего президента Петра Порошенко блекнут по сравнению с тем, что предлагают сторонники Зеленского.

"Украинская национальная идентичность" объявляется в пояснениях к законопроекту "составляющей национальной безопасности". С теми, кто не соответствует критериям "украинской идентичности", планируется разбираться "путем преодоления противоречий социокультурного, языкового, межрегионального и регионального характера". Фактически речь идет об аналоге деятельности, которая в 1930-1940-х годах в гитлеровских документах фигурировала под термином "расовое обновление" (Umvolkung). Этот метод в свое время был разработан одним из нацистских идеологов и автором книги "Аненербе" Альбертом Бракманном. Он предполагал активную ассимиляционную политику, заставляющую представителей разных народов забыть о своем родном языке и происхождении.

Авторы украинского законопроекта заявляют о том, что их детище должно полностью устранить русское влияние в информационной, культурной и образовательной сферах. Украинскую национальную идентичность они трактуют как "устойчивое осознание личностью принадлежности к украинской нации как самобытному сообществу". При этом у представителей данного сообщества должно быть особое "оборонное сознание" – готовность в любой момент воевать за то, что им прикажут считать "национальными интересами".

Как пишет "Страна.UA", внедрение принципов национальной идентичности в образовательный процесс будет начинаться с детского сада. При этом в рамках воспитательного процесса в учебных заведениях планируется "популяризировать военную службу и привлечение граждан к содействию безопасности и обороне Украины". Обязательным для изучения в школах предметом станет "Защита Украины". По информации издания "Вести", в рамках реализации законопроекта может быть также создана сетка "национально идентичных" детских организаций.

Одним из ключевых критериев эффективности государственной деятельности в сфере продвижения "национальной идентичности" должно стать расширение сферы применения украинского языка. По словам депутата от "слуг народа" Максима Бужанского (считается в составе Зе-команды представителем внутренней оппозиции), нынешний закон о языке пока что не распространяется на бытовую и религиозную сферы. Потом русский язык, очевидно, планируют изгонять даже из бытового обихода.

Заниматься вопросами национальной идентичности и контролировать процесс ее внедрения будет новый специальный государственный орган – Национальная комиссия по вопросам утверждения украинской национальной и гражданской идентичности. По своему функционалу она очень напоминает расовое управление СС, существовавшее в гитлеровской Германии. Это управление тоже исследовало вопросы "идентичности" и проводило расовые экспертизы. Большая часть руководителей данного учреждения предстали перед трибуналом на Нюрнбергском процессе по делу о расовых преступлениях и были приговорены к различным срокам лишения свободы. На уровне областей будут созданы областные центры утверждения украинской национальной и гражданской идентичности.

Еще одним новшеством законопроекта стало предоставление полномочий в сфере проведения мероприятий по "патриотическому воспитанию граждан" силовым структурам, включая ВСУ. Очевидно, Киев планирует легализовать то, чем украинская армия с 2014 года занимается в Донбассе.

В законопроекте используются туманные и обтекаемые формулировки. Поэтому новая Национальная комиссия получит на практике колоссальные полномочия, позволяющие ей вмешиваться в любую сферу жизни. Под ее контроль передают даже спорт: очевидно, теперь будут пристально следить за тем, чтобы жовто-блакитные атлеты нигде больше не обнимались с россиянами.

Отдельной сферой деятельности Нацкомиссии станет "формирование национальной идентичности" у населения Крыма и Донбасса. Кроме того, комиссия будет вести подсчет граждан, "гордящихся украинским происхождением", и заниматься увеличением количества культурных проектов, "направленных на военно-патриотическое воспитание".

"Текст выдержан в лучших традициях "гитлерюгенда" и нацелен на взращивание будущего "пушечного мяса" из подрастающего поколения украинцев. Что удивительно, не прямо от люльки в роддоме и груди матери, а чуток позднее – с горшков детского сада. Именно с этого места малыш должен разглядеть своего вековечного северного врага и научиться пукать в его сторону, дабы неповадно было покушаться на территориальную целостность и конституционный строй нэньки. Осталось еще внести поправку о формировании на основе ясельных групп эскадронов смерти и приписать их к подразделениям территориальной самообороны", – прокомментировал инициативу Зе-команды замдиректора Украинского центра социальной аналитики Валерий Песецкий.

Несмотря на милитаристскую пропаганду, на целый ряд "украинизаторских" и "декоммунизаторских" законов, на закрытие оппозиционных телеканалов и травлю неугодных силами "активистов", киевскому режиму так и не удалось за семь лет вытравить на Украине все русское. Соцопросы упорно показывают, что говорящий преимущественно по-русски юго-восток республики не отдаляется от остального Русского мира. Пугаясь этого, "национально озабоченные" правители Украины ради сохранения своей власти готовы на любую дикость.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1638084960
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы утвердили поправки в Налоговый кодекс
- Премьер-Министр РК А. Мамин провел 20-ое заседание Совета глав правительств государств-членов ШОС
- Д. Ашимбаев: В национальной политике Токаев идет за Назарбаевым
- Рожать или не рожать – вот в чем вопрос
- Каирбек Сулейменов: налоговики превышают свои полномочия
- Международное партнерство: итоги четвертого дня Х Гражданского форума
- Налог с мобильных платежей начнут взимать со следующего года
- Бауыржан Байбек ознакомился с ходом исполнения предвыборной программы Nur Otan в столице
- В колледжах Казахстана прекращено обучение по 50 профессиям
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  