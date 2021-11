Турции все не удается войти в число мировых тяжеловесов, - Е.Пустовойтова

28.11.2021

ЕЛЕНА ПУСТОВОЙТОВА | 28.11.2021



След НАТО в действиях Анкары не добавляет ей союзников в Евразии



Анкара, похоже, нашла способ вернуть свои почти полтора миллиарда долларов, которые выплатила Соединенным Штатам за поставку 100 многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, но так их и не получила. На минувшей неделе в Вашингтоне состоялась встреча представителей министерств обороны Турции и США для обсуждения предложений Турции о закупке дополнительного количества F-16 и о модернизации имеющихся у нее истребителей этого типа за счет средств, выплаченных американцам в рамках программы закупки истребителей F-35. Компания Lockheed Martin исключила Турцию из списка участниц проекта по созданию F-35 в прошлом году, но на турецких предприятиях еще продолжают производить компоненты для этого самолета. Турция "провинилась" тем, что приобрела российские ЗРК С-400. Теперь Анкара предлагает компенсировать сделку путем передачи ей истребителей F-16.



Довооружается Анкара потому, что китайский "Пояс и путь" закладывает точки опоры в новой Большой игре, а Турции все не удается войти в число политических тяжеловесов. Турецкий президент, не церемонясь, подстегивает банки, требуя понижать проценты по займам, несмотря на то что за последние два месяца они и так уменьшились на 300 базисных пунктов, подрывая лиру, разгоняя инфляцию и стимулируя бум на рынке недвижимости. Эрдоган считает, что повышение кредитной ставки бизнес сразу перекладывает на цену товара, и это так. Однако его кредо "Я буду бороться против роста процентных ставок банков до тех пор, пока буду президентом" только за октябрь подстегнуло инфляцию на 20 процентов. Все-таки дешевые деньги – коварная вещь.



Между тем иллюзии роста международного престижа Турции сказываются на разнонаправленности ее действий в международной политике. Недавно Эрдоган демонстративно отверг требование президента Франции Эммануэля Макрона без промедления вывести турецких наемников из Ливии. "Мы там как сила по поддержанию стабильности и помощи ливийскому народу, и наш приоритет в том, что касается безопасности, состоит в том, чтобы помочь ливийцам создать их объединенную ливийскую национальную армию", – прозвучало из Анкары.



Демонстративное пренебрежение Францией и Европой в целом заметно контрастирует с той манерой, в какой Эрдоган общался в телефонном разговоре с израильским президентом Исааком Герцогом. Турецкий президент старательно подчеркивал важность отношений двух стран для безопасности на Ближнем Востоке и отметил, что "разногласия могут быть сведены к минимуму". Случай редкий для лидеров двух стран, не общавшихся с 2013 года, а перед этим, за несколько часов до звонка, Эрдоган отпустил на свободу израильскую пару Морди и Натали Окнин, арестованных в Стамбуле "за шпионаж" (они из окна своего отеля фотографировали резиденцию турецкого президента).



И тут же министры иностранных дел Турции и главного врага Израиля Ирана обсудили "дорожную карту" поддержки двухсторонних связей и подготовку визита Эрдогана в Тегеран, договорившись о совместной работе по устранению барьеров на пути торговых, энергетических, экологических и консульских связей.



Насколько успешны эти резкие движения дипломатической машины Анкары? Здесь надо обратить внимание на некоторые аспекты происходящего на большом пространстве от Закавказья до Центральной Азии. Как пишет Asia Times, Иран, став полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), получил возможность значительно расширить связи с Евразийским экономическим союзом, объединяющим Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Россию. Это укрепляет и военную, и продовольственную безопасность Ирана. А Турция остается в стороне.



Далее. Идет разработка транспортных маршрутов Транскаспийского коридора от Синьцзяна до Восточной Европы. В этом участвует такое объединение, как Центральноазиатское региональное экономическое сотрудничество (Китай, Монголия, Пакистан, Азербайджан, Грузия, пять центральноазиатских государств, Афганистан). И опять без Турции.



Далее. Каспий стал главным перекрестком, соединяющим Центральную Азию, Южный Кавказ, Западную Азию, северную и южную Евразию. Китайская инициатива "Пояс и путь" охватывает центральноазиатские страны до Ирана, который теперь связан с Китаем долгосрочным соглашением об энергетике. Грузовые поезда до центра Европы уже идут из Китая по Транссибу, перевозя на восток немецкие автомобили, а на запад ноутбуки и принтеры Foxconn и HP, изготовленные в Чунцине.



А еще есть Международный транспортный коридор Север – Юг, пролегающий через Россию, Иран, Азербайджан и Индию. И опять без Турции. Нью-Дели и Тегеран уже решили, что этот коридор пройдет через Армению, а не через союзный Эрдогану Азербайджан.



В переустройстве Азии складываются новые рынки, связи, союзы, партнерства вокруг Турции, но не с ней самой. Отсюда и повышенная внешнеполитическая активность Анкары, доказывающей всем свою важность. А доказать не так просто. Хотя бы потому, что в начале года НАТО передала Турции командование своей стратегической Совместной оперативной группой очень высокой готовности. А след НАТО в действиях Анкары не добавляет ей союзников в Евразии.