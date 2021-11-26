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|Штамм "омикрон" оказался наиболее опасен для молодых людей
12:13 28.11.2021
В ЮАР медики назвали возраст самых уязвимых людей перед новым штаммом коронавируса "омикрон". Как оказалось, это молодые люди в возрасте от 20 до чуть более 30 лет. Именно они в основном поступают в местные больниц с диагнозом COVID-19.
У них фиксируются заболевания средней и тяжелой степени. Некоторые из них нуждаются в интенсивной терапии, отметила руководитель отделения интенсивной терапии больницы поселения Соуэто на юго-западной окраине Йоханнесбурга Рудо Матива.
По ее словам, около 65 процентов не вакцинированы. Большинство остальных вакцинированы только первой дозой.
В целом специалисты в Южно-Африканской Республике крайне встревожены скоростью распространения нового омикрон-штамма, пишет газета Times of Israel.
Новый вариант коронавируса всерьез встревожил ученых и власти многих стран. В страхе перед "супермутантом" закрываются границы и вводятся ограничения. При этом эксперты предупреждают: в полной мере воздействие "омикрона" будет ощущаться в тех странах, где вакцинировано меньше людей.
Теперь многие государства уже начали прекращать авиасообщения с ЮАР и рядом других стран. Израиль и вовсе на две недели закрывает границы. Тем не менее, по последним данным "омикрон" уже добрался до многих стран Европы.
Кирилл Степунин