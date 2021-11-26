 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 28.11.2021
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12:13  Штамм "омикрон" оказался наиболее опасен для молодых людей
11:40  Тупики президента Токаева, - Владислав Юрицын
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10:13  Поп-культурка на экспорт. Выступление нетрезвого Билана на свадьбе в Казахстане попало в Сеть
09:48  Между митингующими и властями в Хороге начались переговоры
09:08  "Как молоды мы были...". Умер певец Александр Градский
01:33  Новый штамм напугал рынки повторением кризиса 2020 года
01:31  "Можно ли считать США западной демократией?" - сети о демаркации Штатов
01:30  В чем секрет китайского автомобильного чуда в России
01:15  Голос Турции: Мы падаем на дно, остановитесь уже
00:28  Принц-разлучник: скудеющие владения Британии и игры в пришельца
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00:00  В Дубае начинается матч за мировую шахматную корону
Суббота, 27.11.2021
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19:10  Хорог. Протестующие закидали камнями представителей власти (подробности)
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11:51  Россия и Китай дружно фыркнули в сторону "Саммита за демократию", созываемого США
11:30  Как далеко готов пойти Байден, чтобы защитить Украину от России? - New York Times
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11:24  "Шелковый путь" по-европейски? Евросоюз бросает вызов Китаю и не только, - В.Малышев
10:03  Госдолг Узбекистана превысил $25 млрд
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00:20  Турки отказываются от лиры и переходят на доллар
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Пятница, 26.11.2021
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Штамм "омикрон" оказался наиболее опасен для молодых людей
12:13 28.11.2021

В ЮАР медики назвали возраст самых уязвимых людей перед новым штаммом коронавируса "омикрон". Как оказалось, это молодые люди в возрасте от 20 до чуть более 30 лет. Именно они в основном поступают в местные больниц с диагнозом COVID-19.

У них фиксируются заболевания средней и тяжелой степени. Некоторые из них нуждаются в интенсивной терапии, отметила руководитель отделения интенсивной терапии больницы поселения Соуэто на юго-западной окраине Йоханнесбурга Рудо Матива.

По ее словам, около 65 процентов не вакцинированы. Большинство остальных вакцинированы только первой дозой.

В целом специалисты в Южно-Африканской Республике крайне встревожены скоростью распространения нового омикрон-штамма, пишет газета Times of Israel.

Новый вариант коронавируса всерьез встревожил ученых и власти многих стран. В страхе перед "супермутантом" закрываются границы и вводятся ограничения. При этом эксперты предупреждают: в полной мере воздействие "омикрона" будет ощущаться в тех странах, где вакцинировано меньше людей.

Теперь многие государства уже начали прекращать авиасообщения с ЮАР и рядом других стран. Израиль и вовсе на две недели закрывает границы. Тем не менее, по последним данным "омикрон" уже добрался до многих стран Европы.

Кирилл Степунин

Источник - mk.ru
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