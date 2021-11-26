Киргизия голосует на выборах в свой 7-й Парламент

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14:20 28.11.2021
Утром 28 ноября президент Кыргызстана Садыр Жапаров проголосовал на выборах депутатов Жогорку Кенеша.
На избирательный участок №1053 в селе Чон-Арык на окраине Бишкека он прибыл с супругой.
Как позже сообщили в пресс-службе Администрации президента, после процедуры голосования Жапаров призвал кыргызстанцев выполнить "свой гражданский долг, приняв активное участие в голосовании на парламентских выборах".
"От этих выборов зависит будущее не только Кыргызстана, но и ваших детей", - сказал он.