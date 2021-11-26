"Протесты в Таджикистане": Что известно о Горном Бадахшане? (карта)

14:27 28.11.2021

CentralAsia (TJ) - Горно-Бадахшанская автономная область находится в составе Таджикистана.



Занимает всю восточную часть страны, являясь крупнейшим по площади регионом - 64 тыс. 100 км в кв (45% от всей территории Таджикистана).



Административный центр области - город Хорог (живет примерно 30 тыс. человек).



На начало 2020 года в ГБАО проживает свыше 226 тыс. человек.



ГБАО является высокогорным и пограничным регионом, окруженный с трех сторон другими государствами.



Регион граничит на севере с Ошской областью Кыргызстана, на востоке с Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая, с юга с вилаятом Бадахшан Афганистаном.



В этническом отношении в регионе проживают: памирские народы (бадахшанцы) и таджики (94,4% или 194 тыс. 423 человека), кыргызы (5,3% или 10 тыс. 949 человек), узбеки (0,2% или 410 человек), русские (0,04%), другие (0,04%).