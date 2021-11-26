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|За попытку госпереворота. Схвачен депутат КырПарламента Жетигенов
17:10 28.11.2021
Попытка захвата власти. Депутат Бакыт Жетигенов водворен в СИЗО-1
– Первомайский районный суд Бишкека заключил под стражу депутата Жогорку Кенеша Бакыта Жетигенова, сообщили 28 ноября редакции "Сводка.АКИpress" источники.
По предварительным данным, его водворили в СИЗО-1.
Жетигенов проходит подозреваемым по факту приготовления к насильственному захвату власти.
Ранее спецслужбы распространили сообщение о группе лиц, которые планировали насильственный захват власти после парламентских выборов. По данным ГКНБ, среди подозреваемых депутаты Жогорку Кенеша, бывшие чиновники и кандидаты в депутаты ЖК.