За попытку госпереворота. Схвачен депутат КырПарламента Жетигенов

17:10 28.11.2021

Попытка захвата власти. Депутат Бакыт Жетигенов водворен в СИЗО-1

– Первомайский районный суд Бишкека заключил под стражу депутата Жогорку Кенеша Бакыта Жетигенова, сообщили 28 ноября редакции "Сводка.АКИpress" источники.



По предварительным данным, его водворили в СИЗО-1.



Жетигенов проходит подозреваемым по факту приготовления к насильственному захвату власти.



Ранее спецслужбы распространили сообщение о группе лиц, которые планировали насильственный захват власти после парламентских выборов. По данным ГКНБ, среди подозреваемых депутаты Жогорку Кенеша, бывшие чиновники и кандидаты в депутаты ЖК.