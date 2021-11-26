В новый КырПарламент проходят "Ат Журт" (27%), "Ишеним" (21%), "Ынтымак" (16%), "Альянс" (11%), "Бутун" (10%), "Азаттык" (7%), "Ыйман нуру" (7%)...

17:14 28.11.2021

Предварительные данные на 20:08 по единому округу: лидируют "Ата-Журт Кыргызстан", "Ишеним" и "Ынтымак"



Бишкек (АКИpress) – Предварительные данные результатов выборов в Жогорку Кенеш по единому округу на 20:08.



Количество голосов %

"АТА-МЕКЕН"

1 167 5.72%

"БҮТҮН КЫРГЫЗСТАН"

2 146 10.52%

"АЛЬЯНС"

2 386 11.70%

"ЛЕГАЛАЙЗ"

190 0.93%

"ЫЙМАН НУРУ"

1 610 7.90%

"КҮЧТҮҮ РЕГИОН"

394 1.93%

"БАГЫТ"

290 1.42%

"ЫНТЫМАК"

3 445 16.90%

"ИШЕНИМ"

4 358 21.37%

"АЗАТТЫК"

1 500 7.36%

"МЕКЕНЧИЛ ЭЛ"

501 2.46%

"КЫРГЫЗСТАН ЖАШЫЛДАР ПАРТИЯСЫ"

102 0.50%

"ЖАШАСЫН КЫРГЫЗСТАН"

80 0.39%

"СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТТАР"

1 496 7.34%

"АРУУЗАТ-ЭЛ КУТУ"

110 0.54%

"ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ЕДИНЕНИЯ КЫРГЫЗСТАНА"

841 4.12%

"УЛУТТАР БИРИМДИГИ"

861 4.22%

"ЭЛ ҮМҮТҮ"

1 699 8.33%

"ОРДО"

232 1.14%

"УЛУУ-ЖУРТ"

153 0.75%

"АТА-ЖУРТ КЫРГЫЗСТАН"

5 542 27.18%

БААРЫНА КАРШЫ

447 2.19%