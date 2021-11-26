|Последняя цифирь КырВыборов (91% обработки): в 7-й Парламент протискиваются 6 партий
19:42 28.11.2021
28 ноября 2021, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ
Сюжет: Выборы - 2021
Итоги голосования. Количество партий, набравших свыше 5 процентов, не изменилось
Продолжают поступать данные с АСУ. На 22.00 обработаны 91,18 процента голосов.
Уточняется, что пятипроцентный барьер преодолели шесть партий:
"Ата Журт Кыргызстан" - 16,73 процента;
"Ишеним" - 13,38 процента;
"Ынтымак" - 10,67 процента;
"Альянс" - 8,11 процента;
"Бутун Кыргызстан" - 6,68 процента;
"Ыйман Нуру" - 5,95 процента.
Партия "Эл умуту" приблизилась в пятипроцентному рубежу. У нее 4,41 процента.
Всего в выборах по единому избирательному округу приняла участие 21 партия:
"Ата Мекен".
"Бутун Кыргызстан".
"Альянс".
"Легалайз".
"Ыйман Нуру".
"Кучтуу регион".
Либерально-демократическая партия Кыргызстана "Багыт".
"Ынтымак".
"Ишеним".
"Азаттык".
"Мекенчил эл".
Партия зеленых Кыргызстана.
"Жашасын Кыргызстан".
"Социал-демократы".
"Аруузат - Эл куту".
Патриотическая партия единения Кыргызстана.
"Улуттар биримдиги".
"Эл умуту".
"Ордо".
"Улуу-Журт".
"Ата Журт Кыргызстан".
В Кыргызстане завершились выборы депутатов седьмого созыва Жогорку Кенеша. В стране изменили избирательную систему, поэтому их будет 90 вместо 120. В итоге 54 депутата Жогорку Кенеша изберут по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов - по мажоритарной системе в одномандатных округах.