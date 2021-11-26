Последняя цифирь КырВыборов (91% обработки): в 7-й Парламент протискиваются 6 партий

19:42 28.11.2021

28 ноября 2021, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Сюжет: Выборы - 2021

Итоги голосования. Количество партий, набравших свыше 5 процентов, не изменилось



Продолжают поступать данные с АСУ. На 22.00 обработаны 91,18 процента голосов.



Уточняется, что пятипроцентный барьер преодолели шесть партий:



"Ата Журт Кыргызстан" - 16,73 процента;

"Ишеним" - 13,38 процента;

"Ынтымак" - 10,67 процента;

"Альянс" - 8,11 процента;

"Бутун Кыргызстан" - 6,68 процента;

"Ыйман Нуру" - 5,95 процента.

Партия "Эл умуту" приблизилась в пятипроцентному рубежу. У нее 4,41 процента.



Всего в выборах по единому избирательному округу приняла участие 21 партия:



"Ата Мекен".

"Бутун Кыргызстан".

"Альянс".

"Легалайз".

"Ыйман Нуру".

"Кучтуу регион".

Либерально-демократическая партия Кыргызстана "Багыт".

"Ынтымак".

"Ишеним".

"Азаттык".

"Мекенчил эл".

Партия зеленых Кыргызстана.

"Жашасын Кыргызстан".

"Социал-демократы".

"Аруузат - Эл куту".

Патриотическая партия единения Кыргызстана.

"Улуттар биримдиги".

"Эл умуту".

"Ордо".

"Улуу-Журт".

"Ата Журт Кыргызстан".

В Кыргызстане завершились выборы депутатов седьмого созыва Жогорку Кенеша. В стране изменили избирательную систему, поэтому их будет 90 вместо 120. В итоге 54 депутата Жогорку Кенеша изберут по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов - по мажоритарной системе в одномандатных округах.