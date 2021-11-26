СМИ впервые опубликовали фото первой леди Туркменистана Огулгерек Бердымухамедовой

19:49 28.11.2021

27 ноября в Ашхабаде прошли переговоры президентов Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.



Реджеп Эрдоган прибыл в Туркменистан со своей супругой Эмине Эрдоган.



Освещавшие визит турецкие издания опубликовали совместные фотографии чет Эрдоган и Бердымухамедовых.



Это первое официальное фото первой леди Туркменистана Огулгерек Бердымухамедовой.



В туркменских СМИ фото Бердымухамедовой не опубликованы.



В телерепортаже супруга Бердымухамедова попала в кадр, когда велись съемки банкета, но внимание на ней оператор не акцентировал.



Гурбангулы Бердымухамедова часто показывают в телерепортажах в окружении детей и внуков, но его супруга всегда оставалась за кадром.