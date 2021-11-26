После странного сбоя сайта КырЦИК все оппозиционные партии остались за бортом...

20:15 28.11.2021

После странного сбоя сайта ЦИК все оппозиционные партии остались за бортом, - член партии "Социал-Демократы" Кадыр Атамбаев

После странного сбоя сайта ЦИК все оппозиционные партии остались за бортом. Об этом АКИpress заявил член партии "Социал-Демократы" Кадыр Атамбаев.



Он отметил, что по 90% обработанных бюллетеней на 20:40 и 20:50 партия "Социал-Демократы" преодолела 5% порог на уровне 57 тыс. и 59 тыс. голосов.



"А потом раз и странный технический сбой, который ранее не случался. В результате этого сбоя именно оппозиционные партии именно такие, как "Социал-Демократы", "Ата Мекен", "Азаттык" остаются за бортом. Мы, конечно, будем требовать принять срочные меры по ручному пересчету голосов. Мы это просто так не оставим и более того, я думаю, что здесь надо привлечь всех представителей политических партий и неправительственных организаций. Якобы технический сбой очень похож на шулерство", - сказал он.