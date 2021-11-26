|Лидер кырпартии "Ата Мекена" Текебаев заявил о фальсификации итогов выборов
20:18 28.11.2021
Лидер партии "Ата Мекен" Омурбек Текебаев заявил, что необходимо вручную до утра пересчитать бюллетени по итогам выборов в парламент.
"Таких выборов не видел. В прошлом году были подкупы, но в этом году систему всю поменяли. Эти цифры мне вчера один журналист передал. Ему Эдиль Байсалов передал именно такие цифры, которые мы сейчас видим. Если надо, я могу через детектор лжи пройти", - заявил он.
По данным Текебаева, около 10% бюллетеней испорчено. Он заявил о фальсификации итогов.
Член партии Наталья Никитенко заявила, что не доверяет новой системе. "Фальсификация на лицо. На определенный момент времени у нас было более 71 тыс. голосов, система останавливается и у нас осталось чуть более 40 тыс. голосов", - сказала она.
По предварительным данным, партия "Ата Мекен" набрала 41 172 голоса или 3,48%.
До этого на сайте ЦИК были другие данные. По ним партия преодолевала 5% порог.