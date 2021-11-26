Депутаты КырПаламента, избранные по округам (предварительный список)

20:21 28.11.2021

Предварительные данные - Какой кандидат по одномандатным округам лидирует?



Бишкек (АКИpress) – На сайте ЦИК появились предварительные данные результатов выборов в Жогорку Кенеш по одномандатным округам.



Кандидаты, которые лидируют по округам:



Лейлекский округ №1 - Чынгыз Ажибаев



Баткенский округ №2 - Нурлан Ражабалиев



Кадамжайский округ №3 - Ырысбек Атажанов



Кок-Жарский округ №4 - Омурбек Бакиров



Ноокатский округ №5 - Бакытбек Марипов



Араванский округ №6 - Жалолидин Нурбаев



Ошский округ №7 - Айбек Осмонов



Толойконский округ №8 - Нурбек Алимбеков



Кара-Суйский округ №9 - Искендер Матраимов



Куршабский округ №10 - Данияр Толонов



Алайский округ №11 - Улан Примов



Узгенский округ №12 - Эльмурза Сатыбалдиев



Сузакский округ №13 - Тазабек Икрамов



Жалал-Абадский округ №14 - Шаирбек Ташиев



Базар-Коргонский округ №15 - Айбек Алтынбеков



Ноокенский округ №16 - Бактыбек Сыдыков



Аксыйский округ №17 - Нурланбек Шакиев



Ала-Букинский округ №18 - Азизбек Турсунбаев



Токтогульский округ №19 - Кундузбек Сулайманов



Манасский округ №20 - Дастанбек Джумабеков



Таласский округ №21 - Бактыбек Чойбеков



Жайылский округ №22 - Нурланбек Азыгалиев



Московский округ №23 - Карим Ханджазе



Сокулукский округ №24 - Аманкан Кенжебаев



Аламединский округ №25 - Сеид Атамбаев



Ленинский округ №26 - Жаныбек Абиров



Первомайский округ №27 - против всех



Октябрьский округ №28 - Дастан Бекешев



Свердловский округ №29 - против всех



Ысык-Атинский округ №30 - Акбокон Таштанбеков



Чуй-Кеминский округ №31 - Медербек Саккараев



Кочкорский округ №32 - Мирлан Самыйкожо



Нарынский округ №33 - Улан Бакасов



Жети-Огузский округ №34 - Арстанбек Малиев



Ак-Суйский округ №35 - Акылбек Тумонбаев



Иссык-Кульский округ №36 - Максатбек Сарбагышев