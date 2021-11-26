 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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КырВыборы как обычно завершились грандиозным скандалом, но супер-през Жапаров полон оптимизма (обращение)
20:58 28.11.2021

Президент КР сделал обращение по случаю завершения голосования
028 ноября 2021 - Назгуль Абдыразакова
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Президент КР сделал обращение по случаю завершения голосования

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 28 ноября, выступил с обращением по случаю завершения голосования на выборах депутатов Жогорку Кенеша нового созыва. Об этом сообщает пресс-служба президента КР.

"Выборы депутатов Жогорку Кенеша 7-го созыва - законодательной ветви власти - подходят к своему завершению.

Вы сделали свой выбор из огромного числа кандидатов, руководствуясь мыслями, что "именно он достоин, именно эта партия достойна" и надеясь, что этот состав законодательной ветви власти будет разрабатывать законы, которые откроют путь для будущего развития нашей страны.

Мы все были свидетелями того, что эти парламентские выборы прошли по-новому, на основе Конституции, которую вы поддержали.

Согласно Основному закону страны, можно проголосовать как за партию и ее кандидата, так и за кандидата по одномандатной системе.

Если говорить точнее, имелась возможность выбрать конкретного кандидата из партийного списка.

Таковым было требование нашего народа.

На этот раз стало большим достижением проведение данной политической кампании на основе беспристрастности, справедливости, прозрачности, честности и спокойствия.

Как вы знаете, все революции за 30-летнюю историю независимости страны, произошли из-за вмешательства властей в избирательный процесс и применения административного ресурса определенными партиями.

Мы извлекли уроки из прошлых негативных событий, которые произошли по причине того, что власть шла против воли народа, ценящего справедливость.

Мы сделали своей главной задачей проведение справедливых и законных парламентских выборов.

Я не ошибусь, если скажу, что мы выполнили эту задачу как демократическое государство.

Со стороны властей создавались равные условия для всех партий и кандидатов, предусмотренные Конституцией страны.

Никому не была дана возможность быть предвзятым и использовать административный ресурс.

Таким образом, мы смогли от начала и до конца обеспечить законное и прозрачное проведение избирательной кампании.

Мы доказали, что можем проводить честные и справедливые выборы!

"Единственный источник власти - это народ", - написано на первой странице Конституции.

Мы подошли к завершающей части выборов, прошедших по воле народа.

Наш мудрый народ избрал своих лучших сыновей и дочерей в следующий созыв Жогорку Кенеша.

Как все видели, представители власти ни малейшим образом не вмешивались в процесс выборов.

Тех, кто пытался это сделать мы сразу отстранили от должностей.

Еще до начала избирательной кампании, мы неоднократно предупреждали, что в отношении представителей власти, которые будут работать в пользу той или иной партии или кандидата, будут приняты кардинальные меры.

И для партий, и для кандидатов стало большим уроком то, что мы предприняли решительные шаги, как только в ходе кампании были зафиксированы подобные нарушения.

Мы можем с уверенностью сказать, что эти выборы прошли по воле нашего народа, в соответствии с Конституцией страны и международными нормами.

Надеюсь, представители международного сообщества и миссии наблюдателей дадут объективную оценку выборному процессу и результатам голосования.

Пользуясь случаем, хочу обратиться ко всем политическим силам, которые участвовали в выборах или по каким-то причинам не приняли участия в них.

Признание результатов выборов и подчинение воле народа - требование закона и демократии.

Кыргызстану, избравшему путь демократического развития, прежде всего нужны мир и стабильность!

Власти никогда не дадут оснований тем, кто намеревается нарушить стабильность и мир, могу заверить, что мы будем работать честно и справедливо.

Против тех, кто без всяких на то оснований попытается нарушить мир и стабильность - будут приняты строгие меры.

Центральная избирательная комиссия вскоре объявит официальные результаты согласно соответствующему законодательству.

Подчеркиваю, что Президент и Кабинет Министров готовы работать с избранными вами партиями и кандидатами в интересах нашей страны и будущего нашего государства.

Ряд законопроектов будет внесен в новоизбранный Жогорку Кенеш в первый же день первой сессии.

Время идет, а у нас много работы!

Теперь в ближайшие 5 лет в нашей стране не будет крупных политических мероприятий.

В этот период нам необходимо поднять экономику Кыргызстана, мы должны заниматься только деятельностью, направленной на улучшение жизни нашего народа.

Народ сейчас требует от нас решительных и эффективных мер.

Трем ветвям власти необходимо работать совместно для обеспечения развития Кыргызстана.

Уверен, мы сможем успешно работать с новоизбранными депутатами парламента и добиться больших успехов.

Это надежда, желание и ожидание народа.

Пусть на нашей земле всегда будет мир и процветание!

Да будет крепкими единство нашего народа и целостность нашей Родины!", -говорится в обращении президента.

Источник - vb.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1638122280
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