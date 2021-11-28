Белый дом меняет взгляд на арабо-еврейскую оттепель, - И.Субботин

00:01 29.11.2021

Круг мусульманских друзей Израиля может расшириться



Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



28.11.21



Президент США Трамп на церемонии подписания "Авраамовых соглашений" в Белом доме в Вашингтоне. 15 сентября, 2020 г.

Администрация президента США Джозефа Байдена активизировала усилия, чтобы расширить круг участников "Авраамовых соглашений" – договоренностей об арабо-израильской нормализации. Об этом сообщил постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан. По его словам, сейчас к этому вопросу Белый дом подходит более серьезно, чем в первые месяцы президентства Байдена, даже несмотря на поляризацию внутри Демократической партии. Тем не менее некоторые страны продолжают испытывать трудности в процессе потенциального сближения с еврейским государством. Вероятно, оттепель в отношениях с ними будет двигаться по непубличному пути.

Заявления Эрдана прозвучали в интервью изданию "Исраэль ха-йом". "Авраамовы соглашения" – отличный пример политики, которую администрация переняла (от команды-предшественницы. – "НГ"), несмотря на политическую поляризацию внутри США", – заявил дипломат. По его словам, Белый дом испытывал сомнения по поводу целесообразности поддержки израильтян и даже находился под огнем критики со стороны условно прогрессивных сил в Демократической партии, но смог преодолеть трудности. "Со временем они (представители команды Байдена. – "НГ") активизировали усилия, чтобы привлечь больше стран, увеличить влияние на важные мусульманские государства, которые не имеют связей с Израилем", – отметил Эрдан.



Постпред констатировал, что вопросом расширения круга участников "Авраамовых соглашений" сейчас занимаются на самом высшем уровне в администрации Байдена. "Надеюсь, что через несколько месяцев мы увидим результаты: на это есть шанс, – отметил дипломат. – Администрация сейчас занимается этим гораздо более серьезно, чем в самом начале президентского срока". Одной из трудностей на пути сохранения связей с Вашингтоном Эрдан назвал то, что американские защитники интересов Палестины объединили свои силы с движением BlackLivesMatter (BLM). "Как будто афроамериканский и палестинский опыт – одна и та же история! Они не имеют ничего общего", – считает дипломат.



Прогнозы Эрдана по поводу готовности новых стран мусульманского мира сблизиться с еврейским государством совпадают с оценками, которые делали другие официальные лица Израиля за минувшую неделю. Так, министр регионального сотрудничества Иссауй Фредж подтверждал, что "несколько государств региона ждут подписания договоренностей". А министр внутренних дел Айелет Шакед отмечала, что у расширения "Авраамовых соглашений" большой потенциал. Впрочем, она считает, что очень многое зависит от влияния администрации Байдена. "В конце концов, эти страны идут на заключение мира не просто потому, что они заинтересованы в заключении мира, но и еще и потому, что у них есть собственный интерес", – сказала Шакед.



Серия сделок по нормализации была инициирована в последний год президентства Дональда Трампа. К "Авраамовым соглашениям" официально присоединились Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Бахрейн и Марокко. О своем намерении пополнить круг новых партнеров Израиля говорили и официальные лица Судана, однако процесс застопорился из-за распрей внутри переходного руководства страны, пришедшего к власти после смещения президента Омара Башира. Часть транзитных структур не хотела отдавать механизм принятия внешнеполитических решений армейской фракции, которая попыталась отстранить от управления гражданских политиков.



С новыми партнерами Израиль развивает военные связи. Министр обороны еврейского государства Бени Ганц посетил Марокко с первым официальным визитом 24–25 ноября. В Рабате стороны подписали меморандум о взаимопонимании в оборонной области, который касается таких вопросов, как обмен опытом, передача технологий, подготовка, а также взаимодействие в оборонной промышленности. Это первый подобный документ, заключенный между еврейским государством и арабской страной. Ганц побеседовал с делегатом при главе правительства по вопросам национальной обороны Абдельлатифом Лудийи, генинспектором вооруженных сил Бельхиром аль-Фаруком и главой МИД Насером Буритой. Обсуждались "пути укрепления двустороннего военного сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес".



Среди претендентов на присоединение к "Авраамовым соглашениям" ивритоязычные издания нередко называют Оман. В 2018 году в султанат нанес первый визит занимавший тогда пост премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху. Оманские официальные лица выражали поддержку арабо-еврейской оттепели. Кроме того, высокопоставленные американские источники издания Times of Israel отмечали, что в числе мусульманских стран, готовых к установлению дипотношений с Израилем, находятся Индонезия и Мавритания. По крайней мере, предыдущая администрация США рассматривала эти государства как перспективное направление "Авраамовых соглашений".



Отдельно упоминается Саудовская Аравия, которая уже долгое время негласно сотрудничает с израильтянами в сфере безопасности. В недавней публикации, посвященной этому вопросу, близкий к американскому разведсообществу аналитический центр Stratfor отмечал, что признаков скорой нормализации отношений между королевством и еврейским государством на сегодняшний день очень мало. Вопрос требует одобрения короля Сальмана, чей взгляд на проблему отличается от того, который демонстрируют молодые саудовские политики. "Саудовская Аравия продолжит налаживать дипломатические отношения с Израилем, но используя скрытый путь к нормализации, намеченный Эмиратами в качестве ориентира", – предсказывает Stratfor.