За землю и воду. Эфиопия и Судан никак не поделят приграничный район, - М.Беленькая

00:06 29.11.2021

Вновь обострилась ситуация на границе между Суданом и Эфиопией, оспаривающими друг у друга приграничные территории. По меньшей мере шесть суданских военных погибли в субботу в столкновениях с подразделениями эфиопской армии и отрядами ополченцев. Из-за внутренних проблем ни Хартуму, ни Аддис-Абебе не нужна большая война, но события в любой момент могут выйти из-под контроля. Приграничное противостояние, усугубляемое разногласиями вокруг запуска Эфиопией ГЭС на Ниле, грозит перерасти в региональный конфликт.



"Военные, охранявшие сборщиков урожая в Эль-Фашга-ас-Сухра в районе Барака-Нурейн, подверглись нападению эфиопской армии и группировок. Они пытались запугать фермеров, сорвать сбор урожая и вторгнуться на наши земли. Наши войска доблестно отбили атаку, нанеся врагу урон в живой силе и технике",- говорится в заявлении суданской армии, опубликованном в субботу в Facebook. Упоминается о погибших и раненых с суданской стороны без указания их точного числа. В то же время издание Sudan Tribune со ссылкой на главного редактора газеты "Вооруженные силы" сообщило, что "армия оплакивает шестерых мучеников в Эль-Фашге", а общее число суданских военнослужащих, убитых в приграничных столкновениях с Эфиопией, с апреля 2020 года достигло 90 человек. Аддис-Абеба никак не прокомментировала ситуацию.



Район Эль-Фашга, или в эфиопском варианте Мазега, занимает площадь около 250 кв. км, и уже более 100 лет две страны никак не решат, кому он принадлежит. "На стороне Судана - документы, а на стороне Эфиопии - де-факто введенный в сельхозоборот и интегрированный в экономику страны регион с городами, церквями, дорогами, кладбищами, где находятся земли и угодья сотен эфиопских фермеров и крестьян",- пояснил "Ъ" африканист Алексей Целунов.



Соглашение о границе с эфиопскими властями было от имени Судана еще в 1902 году заключено британской администрацией. Год спустя британцы провели демаркацию границы без участия Эфиопии. Аддис-Абеба считает, что в итоге страна лишилась нескольких участков территории. В 1972 году после визита в Хартум эфиопского императора Хайле Селассие Первого стороны обменялись нотами, которые должны были стать основой для нового соглашения о демаркации границы. Но процесс был сорван из-за революции 1974 года в Эфиопии. Император был низложен.



Следующая попытка договориться была предпринята только в 2007 году. Президент Судана Омар аль-Башир и премьер Эфиопии Мелес Зенауи согласовали формулу, согласно которой граждане обеих стран могли обрабатывать землю в спорном районе. Официальное решение вопроса с демаркацией было отложено на более поздний срок, который так и не наступил. Мелес Зенауи скончался в 2012 году от инфекции, а Омар аль-Башир был свергнут в ходе переворота в Судане в апреле 2019 года. Тем не менее в результате их договоренности тысячи эфиопских фермеров смогли выращивать урожай, пасти скот и вести торговлю в Эль-Фашге. Аддис-Абеба охотно покупала продукцию фермеров, причем не только своих, но и суданских. В результате вся экономика района оказалась ориентированной на Эфиопию.



Ситуация обострилась весной 2020 года, когда суданские военные решили восстановить контроль над районом к востоку от реки Атбара. Кроме того, Хартум обвинил эфиопских военных в поддержке банд Эль-Фашги, которые сгоняют с земли суданских фермеров. В декабре, воспользовавшись вторжением эфиопских войск в мятежную провинцию Тыграй, суданцы отбили 70% спорных территорий и начали вытеснять оттуда эфиопских фермеров. 20 декабря в Джибути состоялась встреча премьер-министров Эфиопии и Судана Абия Ахмеда и Абдаллы Хамдока. Они договорились о возобновлении переговоров по демаркации границы, но этого вновь не произошло. Обеим сторонам было просто не до границы. В Судане не прекращались протесты населения и борьба за власть между гражданской частью правящей элиты и военными, что в итоге привело в конце октября к отставке господина Хамдока. Под давлением международного сообщества глава Суверенного совета Судана генерал Абдель-Фаттах аль-Бурхан согласился восстановить Абдаллу Хамдока в премьерской должности. В то же время в Эфиопии уже больше года не прекращаются боевые действия между федеральными силами и отрядами "Народного фронта освобождения Тыграя" (НФОТ). В начале ноября в стране было объявлено чрезвычайное положение, так как НФОТ объединился с другими оппозиционными группировками и заявил о выдвижении своих сил в сторону столицы. В пятницу эфиопский премьер, в прошлом профессиональный военный, лично отправился на линию фронта для руководства войсками.



На этом фоне ни Хартуму, ни Аддис-Абебе не нужна война друг с другом. Однако они не готовы и к поиску компромиссов.



Ситуацию усугубляет конфликт вокруг запуска эфиопской ГЭС "Хыдасе" ("Возрождение"). Египет и Судан недовольны сроками заполнения расположенного на Голубом Ниле водохранилища водой, так как боятся лишиться значительных водных ресурсов и электроэнергии. Трехсторонние переговоры, призванные урегулировать спор, застопорились. Две недели назад министр национальных информационных и коммуникационных технологий и цифровой экономике Эфиопии Хурия Али Махди сообщил, что Аддис-Абеба ожидает, что ГЭС начнет производить 700 мегаватт электроэнергии уже в следующем году. Запуск плотины ГЭС без соглашения наверняка вызовет возмущение Хартума и Каира. Со своей стороны, Аддис-Абеба обвинила Судан в поддержке антиправительственных сил, действующих в эфиопском штате Бенишангуль-Гумуз, где находится ГЭС.



"Приграничный конфликт можно решить только путем компромисса. Приближенной к идеалу была схема Аль-Башира-Зенауи. Вопрос в том, какая из сторон согласится пойти на уступки. Район Эль-Фашга позволяет решить проблему малоземельных эфиопских крестьян-амхара, которые давно там поселились и считают его своим. Регион Амхара сейчас база поддержки для премьер-министра Ахмеда, и он не может разочаровать местные элиты. В то же время и суданские военные не могут продемонстрировать свою слабость, к тому же для Хартума также важны сельхозрайоны, которые к тому же еще и рычаг давления на Аддис-Абебу в вопросе о плотине",- считает Алексей Целунов.



Эксперты International Crisis Group не исключают, что эскалация пограничного спора может спровоцировать региональную войну и дестабилизировать ситуацию в районе Африканского Рога.



С учетом этого на ситуацию уже отреагировал Европейский союз. "Гибель суданских солдат в результате нападения эфиопских войск на границе вызывает тревогу и усиливает напряженность в отношениях между соседями по региону. Деэскалация и диалог должны иметь приоритет перед насилием",- написал в своем Twitter глава Евросовета Шарль Мишель.



Марианна Беленькая

28.11.21