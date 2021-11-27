В Бишкеке устанавливают новый памятник Ивану Панфилову

00:10 29.11.2021

Мария ОРЛОВА



В Бишкек привезли точную копию памятника Герою Советского Союза генерал-майору Ивану Панфилову и начали его установку. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.



По ее данным, копия отлита из бронзы в рамках двустороннего сотрудничества со Свердловской областью России. Общая высота памятника составляет 9 метров. Постамент и стилобат выполнены из розового гранита, с трех сторон украшен барельефами, где отражены эпизоды героизма 28 панфиловцев.



В муниципалитете отметили, что демонтированный памятник был отлит из бетона с медной крошкой. "Его архитектором является Василий Верюжский, а скульпторами: Ольга Мануйлова, Аполлон Мануйлов, Исидор Фрих-Хар и Марк Эпштейн. Памятник установили в 1942 году, после чего ни разу не проводили реконструкцию, только реставрацию", - сказали там.



Старый памятник отреставрируют и установят в Балыкчи на месте, где расквартирована Панфиловская дивизия.



В мэрии добавили, что памятник Ивану Панфилову утвержден как памятник искусства республиканского значения.