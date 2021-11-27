Что не так с "гиперзвуковым пуском" Китая, напугавшим США

00:16 29.11.2021

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.



Неизвестно, что зафиксировала разведка, но если ракета летит с такой скоростью, против нее бессильны современные системы ПРО, отметил завлабораторией МФТИ Александр Родин.



Краткое сообщение, появившееся на сайте газеты Financial Times, гласило, что еще в конце июля в Китае были проведены секретные испытания гиперзвукового оружия. И что некий "гиперзвуковой планирующий боевой блок, двигавшийся над Южно-Китайским морем в пять раз быстрее скорости звука, выпустил ракету". И хотя скорость звука - далеко не скорость света, тем не менее, это все-таки необычайно большая скорость, так что американские военные эксперты даже восприняли данное событие как "преодоление ограничений, налагаемых законами физики".



На следующий же день официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь данную информацию на брифинге опроверг. "Насколько мне известно, эти испытания были рядовыми аэрокосмическими испытаниями по проверке технологии повторного использования космического аппарата, - цитирует китайского дипломата ТАСС. - То, что отделилось от аппарата перед возвращением, является частями комплекса, которые сгорают в атмосфере при падении".



Ситуацию прокомментировал исполнительный директор научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин.



- Александр Вячеславович, можем ли мы, опираясь на научное знание, понять, что же все-таки случилось? Опровержение тоже не всегда соответствует реальности, еще Виктор Суворов, помнится, писал, что для военной разведки опровержения - самая интересная часть газетной информации. Можем ли мы предположить, что китайцы совершили прорыв в гонке вооружений? И не были ли и впрямь нарушены какие-либо законы физики?



- Ну, на последний вопрос ответ однозначный: нет. Никакие законы физики нарушены не были, все осталось на месте. Этот диапазон скоростей понятен и хорошо известен. И, во всяком случае - с момента появления баллистических ракет, то есть, уже существенно больше полувека, ученые и конструкторы с ним работают.



- Но такая проблема как "преодоление скорости в пять Махов" в научно-популярной литературе встречается?



- Число Маха - это отношение скорости объекта к скорости звука. Скорость звука - 300 метров в секунду, так что пять Махов - это примерно полтора километра в секунду. Примерно на таких скоростях начинают вход в плотные слои атмосферы и боевые блоки баллистических ракет, и возвращаемые космические аппараты. Физические процессы, которые при этом происходят, очень хорошо известны.



Теперь, из-за чего, собственно, сыр-бор? Маленькая заметочка в Financial Times говорила о том, что от летящего на такой скорости "глайдера" отделился какой-то блок. И что это якобы был запуск гиперзвуковой ракеты.



Американскими средствами разведки был зафиксирован факт отделения какого-то аппарата. Мы с вами не знаем, что это за аппарат. Американцы считают, что летел какой-то боевой блок, и от него отделилась "ракета, которую невозможно запустить с точки зрения законов физики". Вот это последнее - полная чушь. Китайцы же сказали, что были испытания возвращаемого космического аппарата, а отделился от него просто кусок мусора. Это уже можно и, наверное, нужно проверять.



- Почему же американцы так всполошились, что даже допустили законов физики нарушение?



- Дело вот в чем: если поражающий снаряд движется с таким диапазоном скоростей, то с ним мало что можно сделать. Против него не помогут современные противоракетные системы, которыми защищено от ударов с воздуха большинство объектов военной инфраструктуры.



- Ничего себе!



- А США сейчас так панически боятся любого прогресса со стороны китайцев, что готовы "хвататься" за любые подобные новости. США реально отстают в гиперзвуковых технологиях и от РФ, и от КНР. Россия обладает передовыми в мире гиперзвуковыми технологиями - о некоторых из них мы с вами знаем, о большинстве, конечно же, не знаем. Но если американцы выдают такую нервную реакцию, значит, они понимают, что отстают.



- Но вероятность того, что это и впрямь гиперзвуковая ракета, велика?



- Думаю, что нет. Реализация подобного эксперимента связана с очень большими сложностями - не с точки зрения физики, а с инженерной точки зрения. Традиционно баллистическая ракета и возвращаемый космический аппарат - если не брать многоразовые космические системы типа "Бурана" или "Шаттла" - осуществляют именно неуправляемый вход в плотные слои атмосферы. "Пассивный баллистический спуск" без работающего двигателя. Вот он понятен, испытан и просчитан.



Но сейчас американцам показалось, что на скорости в пять Махов запущена управляемая ракета. Это несколько иное. Создание такой двигательной установки, которая могла бы в данном режиме стартовать и передвигаться уже не на пассивном баллистическом спуске, и даже не на управляемом аэродинамическом, а на собственной тяге, это задача, которая пока никем не решена.



Большинство известных на сегодняшний день гиперзвуковых систем обладают воздушно-реактивными двигателями. Они используют окружающий воздух как рабочее тело, как это делает и обычный турбореактивный двигатель в гражданском самолете, но процесс горения и подачи топлива осуществляется не с помощью вращающейся турбины, как в привычных нам двигателях, а с помощью специального аэродинамического устройства.



Такие устройства достаточно хитро функционируют. И выход такого двигателя на рабочий режим в таком диапазоне скоростей, как пять Махов, либо невозможен, либо крайне затруднен. Обычно такие системы стартуют с земли или с моря, разгоняются ракетными двигателями, допустим, до двух Махов - и дальше уже запускается воздушно-реактивный двигатель. А вот так, чтобы он шел из космоса с заведомо более высокими скоростями и запустился на такой скорости - вот это американских коллег и удивило.



Но никаких фактов, которые бы подтверждали, что это именно так, и отрицали бы китайское опровержение, у нас нет. Появись эта заметка в более серьезном издании, тем паче - научном или специализированном, оснований для серьезного анализа могло бы быть побольше.



Беседовал Леонид Смирнов