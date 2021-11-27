Биолаборатории Пентагона в Казахстане - благо для народа (ответ М.Шибутову), - В.Прохватилов

00:19 29.11.2021

Шибутовщина и Казахстан

Ответ Марату Шибутову, считающему биолаборатории Пентагона в Казахстане благом для народа



22 ноября была опубликована статья автора из Казахстана Марата Шибутова под названием, вызывающим оторопь: "Казахстанские биолаборатории – реальная опасность или пропагандистский миф?"



Назвать господина Шибутова экспертом, аналитиком сложно, несмотря на то что он написал около двух десятков книг, учебных пособий и методичек, не поддающееся подсчету число статей, а также является членом Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан и еще ряда престижных проправительственных организаций.



Разве аналитик может отрицать факты и не признавать объективную реальность? А вот Шибутов может. И делает это лихо.



Он одобряет участие казахстанских военных в "миротворческих" операциях США и НАТО на Ближнем Востоке, будто не знает, что эти операции принесли лишь войну и гибель сотен тысяч людей. Он гордится тем, что учебный центр "Партнерство во имя мира" Военного института Сухопутных войск (КАЗЦЕНТ) Казахстана является единственным на территории Центральной Азии официально признанным со стороны НАТО учебным центром "Партнерство во имя мира", словно не в курсе, что это так называемое партнерство направлено против естественных геополитических союзников Казахстана – России и Китая.



Шибутов сожалеет, что у Казахстана нет договора о стратегическом партнерстве с Соединенными Штатами, делая вид, что не понимает, к чему бы привел Казахстан такой договор, если учесть, что США официально называют ближайших соседей Казахстана, Россию и Китай, своими противниками.



И тут мы подходим к его статье о биолабораториях.



Ранне Шибутов утверждал, что в годы независимости в Казахстане "были демонтированы биолаборатории в Степногорске и Отаре, в Отаре был создан "Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности""… Все было как в рамках работы комиссии Нанна – Лугара ("Программа по совместному снижению угроз"): якобы американцы демонтировали опасные советские биолаборатории и создали на их месте свои безопасные.



"Все вменяемые люди и в России, и в Казахстане понимают, что рассказы про страшные американские биолаборатории годятся только для программы "Военная тайна" на Рен-ТВ и других развлечений для любителей ужастиков. Поэтому никаких официальных претензий нет и быть не может". Мы готовы быть в глазах Шибутова невменяемыми и вслед за героем Михаила Булгакова воскликнуть: "Поздравляем вас, гражданин, соврамши!"



По данной теме высказана жесткая официальная позиция Минобороны России. Российский телеканал "Звезда" в августе 2021 года опубликовал репортаж, где были представлены фотокопии документов, согласно которым Пентагон продолжает работы в Центральной референс-лаборатории в Алма-Ате. В репортаже были приведены фотокопии бюджетных планов Минобороны США на 2021 и 2022 годы, отражающих запланированные работы в Алма-Атинской ЦРЛ. По данным военных журналистов "Звезды", Пентагон подрядил для работы в республике компанию CH2M, одного из ведущих подрядчиков Пентагона и ЦРУ. Сообщалось также, что казахстанские власти обманули российских инспекторов, посетивших референс-лабораторию, вывезя из нее американских военных экспертов, а затем снова вернув их.



Выходит, что господин Шибутов поддерживает обман. Если так, то эта его ложь не во спасение, а на погибель жителей Казахстана. То, что казахстанский Минздрав сотрудничает с Пентагоном, широко известно. Мы уже писали, что в поселке Гвардейский Кордайского района Жамбульской области Пентагон строит биолабораторию BSL-4, то есть объект четвертого уровня биологической безопасности.



В Казахстане до сих пор такого не было. А вот в Грузии есть, это Центр Лугара. В поселке Гвардейский (Казахстан) строят точно такую же лабораторию – с неизбежно вытекающими отсюда последствиями. В Центре Лугара изучаются биологические агенты (сибирская язва, туляремия), вирусные заболевания (например, геморрагическая Конго-крымская лихорадка) и занимаются "получением биологического материала для будущих экспериментов". Фактически тбилисский Центр Лугара представляет собой научно-исследовательский центр по созданию новых видов биологического оружия. Об этом сообщалось, в частности, в расследовании болгарской журналистки Диляны Гайтанджиевой.



В 2014 году в Центре Лугара был построен завод по разведению насекомых и начат проект Sandfly (песчаная муха), а уже в 2015 году кровососущие песчаные мухи атаковали Тбилиси и соседний Дагестан. Если Шибутову это и надо, то Казахстану определенно нет.



В том же 2014 году в Центре Лугара был начат проект "Вирусы и другие арбовирусы в Грузии" (вирусы, распространяемые комарами и клещами). Вскоре после этого в Грузии были впервые обнаружены тропические комары, которые являются переносчиками желтой лихорадки, острой тропической лихорадки, лихорадки чикунгуньи и вируса Зика. Помимо западной Грузии, эти комары появились в российском Краснодаре и на севере Турции.



В 2013 году в Центре Лугара были начаты испытания вакцины против сибирской язвы. И в том же году в Грузии произошла эпидемическая вспышка этой инфекции. С тех пор в республике случаи заболевания сибирской язвой не прекращаются.



В 2014 году в Центре Лугара был начат проект "Эпидемиология лихорадочных заболеваний, вызываемых вирусами денге и другими арбовирусами в Грузии". Проект включал тестирование пациентов с симптомами лихорадки и сбор клещей для лабораторного анализа как возможных носителей Конго-крымской геморрагической лихорадки (CCHF). Вскоре в Грузии у 34 человек было диагносцировано заболевание CCHF, три человека умерли.



Так вот, в казахстанском поселке Гвардейский строится, по сути, второй Центр Лугара. Поближе к Китаю, Узбекистану и Туркменистану. Местные жители в ужасе от такой перспективы, и господину Шибутову следовало бы узнать их мнение, прежде чем утверждать, что "опасность казахстанских биолабораторий – это пропагандистский миф, рожденный в России". Утечек опасных штаммов и иных организмов из новой биолаборатории избежать не удастся, это признано ведущими мировыми учеными.



Профессор Университета Джорджа Мейсона (США) Грегори Д. Кобленц и содиректор Центра исследований науки и безопасности в Королевском колледже Лондона Филиппа Ленцос, изучившие организацию систем биобезопасности в лабораториях BSL-4, пришли к выводу, что эти системы даже в лучших лабораториях мира оставляют желать лучшего.



Шибутов вряд ли не знаком с этим докладом, коли берется писать на такие темы, но он нахваливает появление американских биолабораторий в Казахстане, мол, "в мире с самолетами и мировой торговлей нет безопасной изоляции от болезней. Поэтому США и приходится строить мировую систему биобезопасности, потому что это рано или поздно затронет всех".



Да, затронет всех, но с одним существенным добавлением. Система военных биолабораторий Пентагона в первую очередь затронет те страны, где находятся эти объекты. Скоро в их число войдет Казахстан, если, конечно, эта "система", существование которой отменяет суверенитет Казахстана над частью его территории, раньше не будет обезврежена.



ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 27.11.2021