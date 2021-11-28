 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Китайские силовики взялись за казино, - Владимир Скосырев
05:36 29.11.2021

Вслед за высокотехнологичными компаниями давлению подверглись боссы игровой индустрии в Макао
Владимир Скосырев
28.11.21

Алвина Чау, главу синдиката, контролирующего азартную индустрию в Макао, бывшей колонии Португалии, а ныне особом административном районе КНР, допрашивает полиция. Власти прибрежного города Вэньчжоу обвиняют его в том, что он распространил свой бизнес на континентальный Китай. А это запрещено, играть можно только в Макао. Следователи говорят, что Чау создал сеть агентов, помогающих азартным китайцам делать ставки за рубежом и в Макао. Представитель ООН по наркотикам и преступности в регионе утверждает, что Чау занимался отмыванием денег многие годы.

Конгломерат, основанный Чау в 2007 году, называется "Городом солнца". Его штат насчитывает тысячи служащих, причем помимо игр он ведет бизнес в сфере недвижимости и найма автомобилей.

Однако, как утверждают власти города Вэньчжоу, к июлю 2020 года у "преступного синдиката" было 199 агентов, которые владели акциями, более 12 тыс. посредников (джанкетов) и более 80 тыс. игроков – членов структуры. "Суммы, которыми оперировал синдикат, были исключительно велики, что наносило ущерб социальному порядку в стране. Органы безопасности призывают Чау сдаться властям, чтобы заслужить снисхождение", заявило управление безопасности Вэньчжоу.

Агентство AFP утверждает, что гонения на Чау связаны с кампанией против коррупции, которую ведет председатель КНР Си Цзиньпин. В этом конкретном случае удар наносится по богатым игрокам и чиновникам, которые хотят сделать ставки в Макао и заодно отмыть деньги. Власти собираются ввести своих представителей в состав правлений тех игровых фирм, которые официально зарегистрированы. А тем, кто все же не подчинится запрету и захочет играть нелегально, будет грозить уголовное преследование.

Василий Кашин, старший научный сотрудник Высшей школы экономики, в беседе с "НГ" отметил: "Чау, возможно, перешел какие-то границы, пытаясь перенести свой игорный бизнес на материк. А это в континентальном Китае серьезно преследуется, поскольку пристрастие к игре долго было национальным бедствием. Макао был последним островом, куда китайцы могли выезжать, чтобы удовлетворить свою страсть. Возможно, раньше нарушения закона, которые совершил владелец этого бизнеса, сошли бы ему с рук, а сейчас откупиться стало сложнее. Это вписывается в антикоррупционную линию Си Цзиньпина, которая коснулась огромного количества людей. Ведь почти все, кто нажил большие состояния, действовали в серой зоне. Поэтому с середины 2010-х годов эти люди стремились вывезти семьи и богатства в Лондон и другие места, где их не достанет рука китайского государства".

Давление на крупный бизнес в стране растет. Основатель Alibaba Group миллиардер Джек Ма, который считался иконой крупного бизнеса, после публичной ссоры с властями старается не делать каких-либо заявлений. Обосновавшись на Западе, переведя туда часть средств, китайские богачи старались как можно реже показываться в Китае. Были случаи, когда представителей крупного бизнеса выкрадывали из Гонконга китайские спецслужбы. "Си Цзиньпин действительно закручивает гайки. Раньше представители крупного бизнеса были королями жизни, а теперь они живут с оглядкой на государственную власть. Дело в том, что Китай вступает в эпоху тяжелых и непопулярных экономических решений, которые бьют по элите. Например, введение прогрессивного налога на недвижимость. Оно бьет по верхней части среднего класса, который использует недвижимость для инвестиций, и по огромному бизнесу девелоперов", – отмечает Кашин. Одновременно власть пытается сократить разрыв в распределении доходов. Образ жизни супербогатых вызывает раздражение у обычных людей, а это угрожает стабильности, заключил эксперт.

Между тем сайт inside asian gaming, который специализируется на проблемах игровой индустрии, сообщает, что Алвин Чау создал подпольные казино, подпольные банки в Китае, которые обменивали активы игроков на игральные фишки. Тем не менее из заявления управления безопасности города Вэньчжоу можно заключить, что при хорошем поведении Чау вправе рассчитывать на мягкое отношение властей.

Источник - независимая газета
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