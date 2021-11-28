Фейк-выборы в Кыргызстане: лидеры пяти партий требуют провести перевыборы

05:47 29.11.2021

28 ноября в Кыргызстане прошли выборы депутатов Жогорку Кенеша седьмого созыва, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 24.kg, лидеры партий - "Ата Мекен", "Реформа", "Социал-демократы", "Азаттык", "Улуттар биримдиги" объединились и сделали общее заявление.



Согласно их заявлению, они не признают итоги парламентских выборов из-за фальсификаций и махинаций. Политики требуют немедленной отставки кабинета министров, а также проведения честных перевыборов.



Эти выборы нужно признать недействительными, иначе мы опозоримся на международной арене.

Лидер партии "Улуттар биримдиги" Мелис Мырзакматов

Как отметило издание, на сайте ЦИК произошел сбой: были опубликованы данные с ошибкой. Позже в Центризбиркоме объяснили, что разработаны две программы по системе избрания депутатов - система автоматического подсчета голосов в урне и программа свода данных и их отображения.



По предварительным данным АСУ, в ЖК проходят шесть партий: "Ата Журт Кыргызстан", "Ишеним", "Ынтымак", "Альянс", "Бутун Кыргызстан" и "Ыйман Нуру".



Дана Тургынбай