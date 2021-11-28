Сервер ЦИК сломали хакеры, - "лепит" секретарь КырСовбеза Иманкулов

05:49 29.11.2021

Сервер ЦИК подвергся хакерским атакам, - секретарь Совбеза Иманкулов



Предыстория: Данные сайта ЦИК до и после сбоя. Сравнение

Продолжение: Садыр Жапаров запретил перемещать бюллетени с УИК: Пересчитайте вручную

Бишкек (АКИpress) – На сервер Центризбиркома были проведены хакерские атаки. Об этом заявил на пресс-конференции секретарь Совета безопасности Марат Иманкулов.



"Сейчас все говорят про сервер ЦИК, то есть о том, что были манипуляции с ним. Ближе к восьми вечера мы пошли проверить его. Сервер работает в режиме онлайн, любой может увидеть. Однако мы заметили, что была некая хакерская атака. Специалисты нам сказали, что и в прошлом году были атаки. Но из-за хорошей защиты влияния не было. Атаки есть, но их отбивают", - сказал М.Иманкулов.



По данным заместителя председателя Совета безопасности Таалатбека Масадыкова, сервер находится в старом здании ЦИК.



"Вход в здание запрещен, там стоят постовые. С тыльной стороны есть вход, но там металлический забор. С 07:30 до 20:00 не было никакого физического вхождения в комнату, где находится сервер. Произошел сбой: цифры были другие, а потом появились другие цифры. Возникает вопрос, в чем дело? Ответ и объяснение даст команда техников", - сказал Масадыков.



На сайте "Информационной избирательной системы" ЦИК после завершения голосования на парламентских выборах [после 20:00] были сбои.



Сумма первых данных по единому округу была больше 100%. Позже данные исчезли и сайт не отображал информацию. Через некоторое время сайт обновился с другими данными.