Кто манипулировал "считалкой" (АСУ)? До кыргызов дошло как их технично наи... выбирали

05:52 29.11.2021

Кандидат в депутаты Жогорку Кенеша Токтойым Уметалиева 28 ноября устроила скандал на пресс-конференции Центризбиркома.



Токтайым Уметалиева идет под №1 в списке кандидатов от партии "Жашасын Кыргызстан".



В ходе пресс-конференции модератор уточнил главе ЦИК, что поступают вопросы по АСУ. "Говорят Алсу, по АСУ вопросы", - сказал он.



"У меня вопросов много. Сертифицирован ли аппарат АСУ? Когда он прошел КИП? Я получила ответы от 2017 года. Кто разработал программное обеспечение?", - спросила Уметалиева.



Кандидат сказала, что ее отправили к Нурлану, который никогда не отвечает, и подставили Узара. "Я не хочу этих ребят подставлять. Пусть ответит Алсу Кармабековна", - требовала она.



"Спасибо, про меня тут сказали", - начал отвечать член ЦИК Узарбек Жылкыбаев.



"Мне не нужен твой ответ, - прервала его Уметалиева. - Почему Кармабековна днем и ночью находится там, где возле серверной находится Матраимовский штаб. Хорошо, наши разработали? Пусть ответит", - продолжила кандидат.



Жылкыбаев призвал всех к уважению. "Завершается большая политическая кампания. Все мы работали", - сказал он.



Уметалиева спросила его, почему ее партии документы о регистрации кандидатов выдали с задержкой.



"Я уважил вас и пошел на съезд вашей партии. Хоть и не было кворума..." - отвечал Жылкыбаев, но его прервала перепалка кандидата и модератора.



Модератор пресс-конференции завершил выступление спикеров, так как, по его словам, невозможно продолжать работать.



Шайлдабекова в свою очередь сказала: "Все программы, которые мы используем, они в соответствии с законодательством, в частности с законом об электронном управлении, регистрируются в госреестре используемых программ госорганами".