Аркадаг наградил Эрдогана орденом и договорился о...

06:05 29.11.2021

Бердымухамедов договорился с Эрдоганом о создании маршрутов поставок энергоресурсов в Европу и наградил его орденом

Редакция



Бердымухамедов договорился с Эрдоганом о создании маршрутов поставок энергоресурсов в Европу и наградил его орденом

27 ноября с государственным двухдневным визитом в Туркменистан, а также для участия в XV саммите Организации Экономического Сотрудничества (ОЭС) прибыл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает госинформагентство ТДХ.



В этот день в Ашхабаде Эрдоган встретился с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. После переговоров "один на один" представители туркменской и турецкой делегаций подписали ряд документов:



• Соглашение о сотрудничестве между Государственным информационным агентством Туркменистана и Анатолийским агентством;



• Меморандум о взаимопонимании между Государственным информационным агентством Туркменистана и Турецкой телерадиокомпанией;



• Меморандум о взаимопонимании между Государственным комитетом Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии и Турецкой телерадиокомпанией;



• Меморандум о взаимопонимании между Государственным объединением "Туркмен атлары" и Министерством сельского и лесного хозяйства Турецкой Республики о сотрудничестве в коневодческой отрасли;



• Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области здравоохранения и медицинских наук;



• Меморандум о взаимопонимании между Правительством Туркменистана и Правительством Турецкой Республики о совместной туркмено-турецкой общеобразовательной средней школе, Устав совместной туркмено-турецкой общеобразовательной средней школы;



• Меморандум о взаимопонимании между Центральным банком Туркменистана и Центральным банком Турецкой Республики о сотрудничестве;



• Меморандум о взаимопонимании между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел Турецкой Республики о сотрудничестве по протокольным делам.



Во время пресс-конференции Бердымухамедов отметил, что Туркменистан и Турция будут совместно бороться с международным терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и транснациональной организованной преступностью, а также продолжат скоординированную работу по стабилизации ситуации в Афганистане.



Кроме того, стороны договорились сотрудничать в создании транспортно-транзитных коридоров по маршруту "Восток-Запад", а также активизировать работу по созданию коридоров поставок энергоресурсов на международные рынки, в том числе в Европу.



По информации турецкого издания Daily Sabah, президент Турции отметил, что стороны намерены увеличить объем взаимного товарооборота с $1,5 до $5 миллиардов.



Затем президент Туркменистана наградил Эрдогана орденом Туркменистана "Hyzmatdaşlygy ösdürmäge goşandy üçin" ("За вклад в развитие сотрудничества"). Его глава Турции удостоился "за весомый личный вклад в укрепление независимости и суверенитета Туркменистана, развитие политического, экономического, научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества между Туркменистаном и Турцией, упрочение государственной и общественной деятельностью международного престижа страны, а также учитывая заслуги в результативном содействии Туркменистану в деле повышения эффективности обучения и образования подрастающего молодого поколения, подготовке высококвалифицированных специалистов".