Битва Литвы с Китаем вступила в решающую фазу? - Дм. Минин

06:09 29.11.2021

ДМИТРИЙ МИНИН | 29.11.2021



Пекин: литовским гражданам придется "расплачиваться за глупую внешнюю политику своего правительства"



Какой-то демон геополитического безумия овладел западной частью мира. Вся Европа "героически" бьется с Лукашенко по поводу недопуска 2-3 тысяч несчастных курдов. Британская танковая дивизия спешно перебрасывается в Германию "для защиты Украины" (?!) от назначенного Вашингтоном "неминуемого российского вторжения", о котором в Москве ничего не знают. "Мужественная" Литва бросилась почти в "одиночную погоню" за Китаем, с недоумением наблюдающим за ее действиями.



После открытия в Литве 18 ноября официального представительства Тайваня, которое британское агентство Рейтер называет де-факто посольством (de facto embassy), отношения между Пекином и Вильнюсом обострились до предела. С 25 ноября посольство КНР в Литве полностью прекратило выдачу виз. Отношения понижены до уровня временных поверенных. Не исключается и полный разрыв дипломатических отношений.



Поверенный в делах Китая в Литве Чу Байхуа заявил, что Пекин был даже готов закрыть глаза на развитие коммерческих, культурных и иных литовско-тайваньских связей, но на неправительственном уровне. От Литвы просили только одно: не упоминать название "тайваньский".



Все другие страны в подобных случаях используют наименование столицы острова Тайбэя, с чем КНР мирилась. На олимпиадах, например, тайваньская команда выступает как Тайбэй. Однако литовцы остались глухи к просьбам Китая и создали прецедент международного значения, что и тревожит китайцев, а вовсе не потеря в лице Литвы "важного партнера".



Депутаты от правящей коалиции в Сейме Литвы обратились к Национальному олимпийскому комитету с призывом бойкотировать предстоящие в феврале зимние Олимпийские игры в Пекине. Министр иностранных дел Литвы, а по совместительству председатель правящей партии Союз Отечества – Литовские христианские демократы (СО-ЛХД) Габриэлюс Ландсбергис вполне допускает такой шаг, считая необходимым согласовать его с Соединенными Штатами и Евросоюзом, и себя лично в Пекине "не видит".



Спрашивается, чем таким привлек потомков Гедимина и Витовта далекий Тайвань? Остров является признанным мировым лидером по производству процессоров. Хотят присоединиться к выгодному бизнесу? Так ведь для Тайваня они могут быть лишь незначительным рынком сбыта, но никак не передовой производственной площадкой. Говорят, что остров неплохо оплачивает услуги по своему "признанию", но эти платежи, как правило, носят разовый характер и стране, идущей на это, в долгосрочной перспективе выгоды не дают. Зато схемы указанных переводов идут вне официальных каналов и вполне могут осчастливить отдельных благосклонных к Тайваню литовских представителей.



Правительство, в том числе устами министра экономики Литвы Аусрин Армонайте, пытается успокоить общественность и деловое сообщество (которое жалуется на то, что теряет бизнес в Китае) тем, что товарооборот с китайцами, особенно литовский экспорт, не такой значительный. Можно подумать, что есть хоть какие-то серьезные перспективы у вывоза литовских товаров в США. А главное, уходя с гигантского китайского рынка, Литва утрачивает исторические шансы на рывок в будущее.



Клайпеда



Клайпеда



Так, самый северный незамерзающий порт на Балтике Клайпеда мог бы стать едва ли не важнейшей точкой на западной оконечности Великого шелкового пути из Китая в Европу с миллиардными ежегодными прибылями для литовского бюджета. На Клайпеду к тому же можно было бы завязать экономику всей Белоруссии, где Пекин уже разместил и собирался приумножить свои высокотехнологичные производства. Стыдно должно быть уроженцу Клайпеды и выдвиженцу от нее президенту Литвы Г. Науседе за пропущенные шансы и неминуемое теперь увядание родного города. Однако дело в том, что в вопросах внешней политики его слово мало что значит.



Г. Науседа



Г. Науседа



Внешнюю политику целиком формирует Г. Ландсбергис, поскольку действующий премьер И. Шимоните является выдвиженкой от "семейной партии" клана Ландсбергисов СО-ЛХД. Целое государство с богатейшей культурой и вкладом в европейскую историю, превосходящим ее нынешние скромные параметры, оказалось заложником этого фанатичного семейства.



Даже Гитлер так не мечтал затопить Москву, как вожделеет не оставить от нее камня на камне музыковед и "ветеран перестройки" Витаутас Ландсбергис-дед. Его внук Габриэлюс Ландсбергис по дороге к этим магическим развалинам полностью поставил страну в подчинение тем силам из-за океана, которые, по его представлениям, должны осуществить эту заветную цель. И не важно, в кого надо метать копья по дороге к цели. В Китай, так в Китай!



Витаутас Ландсбергис



Витаутас Ландсбергис



Кураторство Вашингтона в процессе признания Тайваня Литвой и разрушения ее связей с Китаем выпирает до неприличия. В день открытия тайваньского представительства в Вильнюсе за этим непосредственно наблюдала прибывшая туда заместитель госсекретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея. По ее оценкам, данное событие явилось важным шагом к повышению "присутствия Тайваня в международном пространстве". Сам Ландсбергис-младший после церемонии открытия 23 ноября отправился в Вашингтон "за наградой".



Там его принял госсекретарь Энтони Блинкен, что само по себе явилось знаком поощрения, поскольку с министрами стран такого уровня обычно встречаются лишь его заместители. Пребывание Габриэлюса Ландсбергиса в Америке было пафосно обозначено как участие в заседании "Стратегического диалога США и Литвы по Индо-Тихоокеанскому региону".



То есть "опасаться" Вильнюса уже должен не только Китай, но и весь регион. Ландсбергис доложил хозяевам, что Литва стремится убедить и другие страны Евросоюза снизить свою зависимость от Китая. В этих целях литовская дипломатия, дескать, готова предоставить им модель того, "как противостоять китайскому давлению". Этим в первую очередь и объясняются внезапно вспыхнувший повышенный интерес Вашингтона к Вильнюсу и вся шумиха вокруг тайваньского представительства. Однако что-то подсказывает, что в Европе мало найдется желающих отправиться вслед за мегаломаном Габриэлюсом в "кавалерийский поход" на Китай, не говоря уже об Индо-Тихоокеанском регионе в целом.



Г. Ландсбергис и Э. Блинкен



Г. Ландсбергис и Э. Блинкен



В порядке материального поощрения Литве предложена кредитная линия в $600 млн со стороны государственного Экспортно-импортного банка США (Exim). Литовское правительство преподносит это как существенный вклад в развитие экономики страны. На деле такие линии "от Exim" – давняя американская афера "сравнительно честного отъема денег" у партнеров, которых не жалко. Вы не можете выбрать на них товары по своему вкусу, а получаете хлам с истекающим сроком годности из стратегических резервов США. Взамен же вы должны заплатить немалую цену. Даже беднейшие страны мира отказываются от этих "подарков", и их американцы навязывают своим наиболее зависимым "друзьям" вроде Зеленского, а теперь и Ландсбергиса. Поэтому нет никаких оснований говорить, что Литва сможет компенсировать потери от разрыва отношений с Китаем.



МИД КНР



Для китайцев, конечно, нет тайны в том, кто напустил на них этого "всадника без головы". Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь прямо заявил, что за действиями Литвы стоят США – "кукловод, который руководит всем шоу". По его словам, балтийская республика еще заплатит за нарушение принципа "Одного Китая". А директор Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь отметил: "Какое бы вознаграждение США ни обещали, это может принести выгоду только им и некоторым литовским политикам, либо вообще окажется пустой болтовней, не имеющей никакого отношения к большинству жителей Литвы, которые будут расплачиваться за глупую внешнюю политику своего правительства".