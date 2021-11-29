Ливия в режиме глобального управления, - А.Мезяев

06:11 29.11.2021

АЛЕКСАНДР МЕЗЯЕВ | 29.11.2021 |



Новая Парижская конференция по Ливии подтвердила измельчание французской и в целом европейской политики



Уже несколько десятилетий Ливия занимает особое положение в международных отношениях. Именно в Ливии появилась третья альтернативная философия мироустройства и концепция формы государства ("джамахирия"), там же началась ее успешная реализация. Именно Ливия стала полигоном для отработки ряда операций глобального управления. Именно Ливия явилась главной мишенью устроителей "арабской весны"…



Среди спецопераций по апробации глобального права (репрессивного международного права) следует выделить две: эксперимент с проведением судебного процесса по делу Локерби и передача ситуации в Ливии в Международный уголовный суд.



В первом случае было апробировано "гибридное правосудие", замаскированное под международное право, когда граждан Ливии судил шотландский суд, заседавший в Нидерландах. Проходящий в настоящее время (в тех же Нидерландах) суд по делу о сбитом в 2014 году самолете над Донбассом проходит почти по сценарию дела Локерби.



Во втором случае апробировалось прямое участие в военных действиях международного судебного органа. Ливия не была участником Статута Международного уголовного суда (МУС) и потому данный суд не обладал юрисдикцией в отношении нее. Тем не менее СБ ООН "передал" ситуацию в стране в МУС. Последний же объявил "вне закона" главу государства, подвергшегося агрессии НАТО, издал ордер на его арест и стал прямым участником агрессии.



Ливийская Джамахирия как социально-политический и экономический проект была разрушена в течение нескольких месяцев 2011 года. Была ликвидирована государственность Ливии (сейчас страна существует в формате полуавтономных и автономных территорий). При этом ситуация в Ливии продолжает "расследоваться" в Международном уголовном суде.



На протяжении десяти лет прокурор МУС дважды в год отчитывался о ходе этого расследования Совету Безопасности ООН. Ордер на арест Муаммара Каддафи был отменен в связи со смертью обвиняемого. Ордер на арест руководителя службы государственной безопасности А. аль-Сенусси был отменен в связи с неспособностью МУС проводить процесс. Остается один неисполненный ордер на арест в отношении Сейфа Каддафи, сына Муаммара Каддафи.



За прошедшее десятилетие прокурор МУС Ф. Бенсуда всячески тормозила расследование. Независимый прокурор должна была бы, прежде всего, расследовать преступления НАТО и многочисленных вооруженных группировок, которые разорвали страну на куски, а также преступления запрещенного в России ИГ*. Страна превратилась в перевалочную базу торговли людьми и нелегальной миграции. Ситуация в Ливии стала затрагивать уже несколько десятков стран и, казалось бы, вот куда направить расследование. Однако ничего подобного не произошло. Ф. Бенсуда смогла выдвинуть лишь два новых обвинения и опять-таки в отношении сторонников Каддафи.



В последние годы Россия постоянно задавала Бенсуде вопрос: почему вы не расследуете преступления НАТО и ИГ*? Однако прокурор МУС полностью игнорирует Россию, как будто не слышит вопросов. Бенсуда даже шантажировала Россию: мол, трудности расследования ситуации в Ливии связаны с тем, что СБ не заплатил деньги. Россия постоянно заявляла: Совет Безопасности ничего Международному головному суду не должен. В ответ – начало расследования ситуаций в Грузии и на Украине против России.



В июне этого года в МУС вступил в должность новый главный прокурор, британец Карим Хан. 24 ноября он впервые предстал перед Советом Безопасности ООН.



Прокурор Международного уголовного суда А. Карим Хан докладывает Совету Безопасности ООН о ходе его расследования ситуации в Ливии



Прокурор Международного уголовного суда А. Карим Хан докладывает Совету Безопасности ООН о ходе его расследования ситуации в Ливии



Приход британца на должность прокурора Международного уголовного суда не мог не принести изменений. Новый прокурор развивает кипучую деятельность. Он встречается с генеральным прокурором Украины, исключает из списка расследований ситуацию в Колумбии, наносит визит в Венесуэлу, подписывает соглашение с президентом Николасом Мадуро….



Последнее может иметь печальные последствия. В настоящее время в МУС – два дела из Венесуэлы. Соглашение подписано только по одному из них, но Мадуро – главный потенциальный обвиняемый по второму делу! И есть серьезные основания полагать, что президент Мадуро совершает большую ошибку, вовлекая Международный уголовный суд в разрешение ситуации в стране. Похоже, определенные силы убедили президента Венесуэлы в том, что обращение в МУС станет способом признания его правительства на международном уровне. Однако есть опасность, что это подстава для Мадуро. И визит Карима Хана, лично приехавшего в Венесуэлу, служит тому подтверждением.



Карим Хан принимает решение об исключении ситуации в Афганистане (читай: против США) из списка приоритетных расследований прокуратуры МУС! Как только МУС разрешил начало расследования ситуации в Афганистане, мы предположили, что эта спецоперация направлена не на США как государство, а на военную элиту США с целью недопущения избрания Трампа. Действия нового прокурора МУС доказывают, что предположение оказалось верным. Цель достигнута, теперь необходимо снять давление на американских военных. Тем более что администрация Байдена отменила санкции против МУС, наложенные Трампом.



Что же касается Ливии, то Карим Хан оказался верным продолжателем дела Бенсуды. В новом докладе опять ничего не говорится ни о преступлениях НАТО, ни о преступлениях ИГ*. МУС продолжает стоять на страже интересов Североатлантического альянса и международных террористических организаций. Это важный факт, имеющий принципиальное значение для оценки существа МУС как института глобального управления.



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Тем временем в Париже завершилась очередная Международная конференция по Ливии, проходившая 12 ноября на уровне глав государств и правительств 23 стран. Несколько лет назад мне довелось встретиться в Париже с бывшим министром иностранных дел Франции Роланом Дюма. В откровенной беседе он поделился своей горечью от той деградации французской политики и французских политиков, которая произошла в последние десятилетия, и привел любопытное свидетельство: в 1986 г. президент Миттеран недал согласия на использование воздушного пространства Франции для пролета бомбардировщиков США, направлявшихся бомбить Ливию. Американские самолеты были вынуждены лететь в обход. А потом французская политика обмельчала до Саркози, который услужливо бежал впереди американской агрессии против Ливии. Накануне новой избирательной кампании, начинающейся во Франции, нелишне вспомнить об этом разговоре с Роланом Дюма…



Парижская конференция 12 ноября подтвердила измельчание французской и в целом европейской политики. В Декларации конференции провозглашается важность проведения "свободных, справедливых и заслуживающих доверия" выборов, которые назначены на конец декабря. Однако ливийские управляющие только что исключили из списка кандидатов на президентских выборах Сейфа Каддафи. Формальным основанием послужило наличие приговора суда, проведенного над С. Каддафи. При этом имеется доклад ООН, в котором отмечено, что судебный процесс не соответствовал ни по одному параметру стандартам международного права! И об этом со стороны европейских "демократий" – молчок.