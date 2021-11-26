Норвежский "Санта Клаус" отныне - грустный гомосек (не путать с дровосеком)

06:14 29.11.2021

РПЦ оценила сменившего ориентацию "Святого Николая"

26.11.2021

РПЦ оценила сменившего ориентацию "Святого Николая"

В Норвегии почтовая служба Posten выпустила рождественский рекламный ролик, в нем Санта-Клаус сменил ориентацию и стал геем. Видео является пародией на фильм "Когда Гарри встретил Салли".



Реклама приурочена к 50-летию декриминализации гомосексуализма в Норвегии, которая произошла в 1972 году.



Мужчина по имени Гарри без рубашки спускается с лестницы для того, чтобы застать за доставкой подарков Санту. Пойманный в врасплох старик пытается сбежать через дымоход. Но неловкая встреча приводит к началу романтических отношений. Но Гарри надоедает довольствоваться встречами раз в год и он пишет Санте: "Все, что я хочу на Рождество, - это ты".



В итоге вместо Санты подарки начинает доставлять норвежская почта, и когда Гарри заходит в дом, то видит своего возлюбленного в нем. Пара целуется.



"Когда Гарри встретил Салли" - это рождественская комедия, снятая в 1989 году режиссером Робом Райнеом. Она рассказывает об отношениях гетеросексуальной пары, которую сыграли в картине Билли Кристал и Мег Райан.



Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда оценил идею о новой ориентации Санта-Клауса. Накануне герой сменил ориентацию и стал геем в норвежской рекламной компании.



Он назвал ролик более чем глупым. По словам Легойды, такой ход отвратителен и чересчур эпатажен. "Как только приходит понимание, что прообразом Санта-Клауса является святитель Николай, Мир Ликийских чудотворец, то эта "шутка" превращается в нечто гораздо более отвратительное. Причем производители рекламы, как выясняется, прекрасно отдавали себе отчет в эпатажности своей выходки", – пояснил Легойда.



Он добавил, что в церкви Норвегии его воспримут нормально. Однако в российской среде такое развитие событий вызывает неприятие. "Впрочем, в церкви Норвегии, которую возглавляет епископ-женщина, и синод которой разрешил "венчать" однополые пары еще в 2016 году, такая реклама, наверное, не вызовет никакого неприятия, а может быть, даже будет одобрена и рекомендована к просмотру" – сказал Легойда.